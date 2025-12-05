Crimen en el malecón turístico de Miraflores: extranjero es asesinado con 14 disparos a pocos metros de Larcomar

El atacante dispara 14 veces contra un hombre en el malecón. Testigos salieron corriendo al oir los balazos

La acostumbrada tranquilidad de Miraflores se vio interrumpida por un misterioso y violento asesinato. Un hombre, nacionalidad extranjera, fue acribillado por un sicario que disparó más de diez veces. El cuerpo apareció tendido sobre el césped del malecón con 14 impactos de bala. El ataque ocurrió a pocos metros del centro comercial Larcomar.

Según las primeras investigaciones, la víctima llegó hasta el malecón de la Reserva y estacionó su vehículo frente a la sede del Colegio Médico. Luego descendió del auto y caminó hacia la zona de la ciclovía.

Testigos del ataque indicaron que, alrededor de las 10 de la noche, escucharon hasta seis disparos. Al atacante —o atacantes— poco les importó que fuera una zona concurrida, turística y con múltiples cámaras de seguridad. Aun así, abrieron fuego sin dudar.

Ataque a tiros en Miraflores: hombre es asesinado con 14 balazos en el malecón. Foto captura Panamericana

Hasta el lugar llegó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general Manuel Lozada Morales, quien brindó algunos detalles sobre el crimen.

“En el cuerpo del occiso se ha encontrado documentos, eh, que señalan un nombre: Denis Jesús. Pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso va a ser parte de la investigación para hacer una identificación plena”, declaró.

El general adelantó que solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, así como de los hoteles y negocios de la zona, para avanzar con las diligencias.

Asesinato en Miraflores: sicario dispara 14 veces contra un hombre en el malecón

Las primeras pistas del asesinato

Uno de los detalles revelados por Lozada fue que, durante la inspección inicial, los peritos hallaron la llave de un vehículo que luego identificaron como un auto gris estacionado frente al malecón. El general aclaró que el ataque no ocurrió dentro del carro, sino que, presuntamente, la víctima caminaba cuando fue sorprendida por su agresor.

Dentro del vehículo se encontraron un letrero de “taxi”, algunos objetos de mujer y un peluche de oso panda. Todo el material fue recogido para las pericias correspondientes.

Matan a hombre en Miraflores: una cartera y un peluche aparecen en el auto vinculado a la víctima

La violenta muerte ha generado alarma entre los vecinos y residentes de la zona, donde no se tenía registro de un hecho similar, menos aún frente a un conocido hotel.

Conforme avanzaron las horas, los vecinos y residentes que suelen recorrer la zona para hacer deporte —ya sea corriendo o en bicicleta— se mostraron sorprendidos al ver la presencia de las cámaras de televisión.

Violento asesinato en Miraflores: hombre muere tras recibir 14 impactos de bala

Muchos no entendían cómo un lugar conocido por ser un espacio de esparcimiento, frecuentado por familias enteras, pudo convertirse en el escenario de un asesinato tan violento. Para ellos, este hecho es una prueba más de que la inseguridad en Lima se ha desbordado.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado para expresar su preocupación y rechazo frente al crimen, que dejó como saldo la muerte de una persona. La comuna señaló que coordina con la Policía Nacional y que ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para la investigación, incluyendo registros de videovigilancia, información territorial y apoyo logístico.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores

El municipio remarcó que la seguridad ciudadana es una prioridad y que no permitirá que un hecho de esta gravedad quede sin respuesta. También informó que reforzará la prevención y vigilancia en las zonas críticas del distrito.

“La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta. No permitiremos que hechos como este queden impunes. Seguiremos trabajando con firmeza para reforzar la prevención, la vigilancia y la presencia municipal en las zonas críticas del distrito”, señala una parte del comunicado.