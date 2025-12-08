PNP lanza convocatoria laboral diciembre 2025 para personas con secundaria: conoce cómo postular

Condenan a policía de tránsito: exigió S/ 4.000 a motocicleta para evitar papeleta| Andina

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha publicado una nueva convocatoria para cubrir una variedad de puestos en el mes de diciembre de 2025. Las plazas disponibles están dirigidas a personas con diferentes niveles educativos, desde secundaria hasta título universitario, en diversas especialidades y áreas. Si cumples con los requisitos, esta es tu oportunidad para unirte a las filas de la institución policial con contratos bajo el régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios).

Esta convocatoria ofrece plazas para personas con estudios secundarios, técnicos, bachilleres y titulados universitarios en diversas disciplinas como administración, contabilidad, ingeniería, derecho, y arquitectura, entre otras. Si estás interesado en postularte, es crucial que revises los requisitos específicos para cada vacante, que se detallan en las bases publicadas por la PNP.

¿Quiénes pueden postularse?

Esta convocatoria está abierta a personas con diferentes niveles de formación académica:

Secundaria completa : Para los puestos de Auxiliar Administrativo , con un salario de S/ 2,500.

Técnicos : Se requieren titulados en áreas como Administración , Contabilidad y Archivística para puestos como Técnico Administrativo .

Bachilleres y titulados universitarios: Las plazas para Asistentes en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura, Economía, entre otras, están dirigidas a bachilleres y titulados en las respectivas disciplinas.

Es fundamental que verifiques los requisitos detallados en las bases antes de completar tu postulación. Además, si eres seleccionado, estarás contratado bajo el régimen CAS, lo cual implica una modalidad de contrato por servicios específicos, con los beneficios y obligaciones que establece esta forma de contratación.

Puestos de trabajo ofertados y requisitos específicos

A continuación, se presentan algunos de los puestos disponibles, con sus respectivas vacantes, remuneración y fechas de cierre de postulación:

1. Especialista en Formulación y Evaluación de Inversiones

Número de vacantes : 1

Requisitos : Título universitario en Economía, Ingeniería Económica, Administración, Contabilidad o afines.

Tipo de contrato : CAS

Remuneración : S/ 9,100

Lugar de labores : Lima

Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2025

2. Analista en Seguimiento de Inversiones

Número de vacantes : 1

Requisitos : Título universitario en Economía, Ingeniería Económica, Administración, Contabilidad o afines.

Tipo de contrato : CAS

Remuneración : S/ 8,100

Lugar de labores : Lima

Fecha de cierre: 16 de diciembre de 2025

3. Especialista en Gestión Pública

Número de vacantes : 1

Requisitos : Título universitario en Derecho, Administración, Economía o afines.

Tipo de contrato : CAS

Remuneración : S/ 9,100

Lugar de labores : Lima

Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2025

4. Técnico Administrativo

Número de vacantes : 1

Requisitos : Título técnico en Administración, Computación e Informática o afines.

Tipo de contrato : CAS

Remuneración : S/ 5,100

Lugar de labores : Lima

Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2025

5. Asistente Contable

Número de vacantes : 1

Requisitos : Bachiller en Contabilidad.

Tipo de contrato : CAS

Remuneración : S/ 7,100

Lugar de labores : Lima

Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2025

6. Técnico Administrativo en Control Previo

Número de vacantes : 1

Requisitos : Título técnico en Administración o Contabilidad o afines.

Tipo de contrato : CAS

Remuneración : S/ 5,100

Lugar de labores : Lima

Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2025

7. Asistente en Ingeniería Estructural

Número de vacantes : 1

Requisitos : Bachiller en Ingeniería Civil.

Tipo de contrato : CAS

Remuneración : S/ 7,100

Lugar de labores : Lima

Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2025

Pasos para postular

Si deseas postularte a alguna de las vacantes disponibles, es importante que sigas estos pasos:

Revisa los requisitos: Antes de postularte, asegúrate de cumplir con los requisitos establecidos para el puesto al que deseas postularte. Además, revisa si necesitas presentar documentos adicionales, como anexos o formatos específicos. Descarga las bases: Para obtener más información sobre los detalles de cada vacante, descarga las bases oficiales publicadas por la PNP. En ellas se detallan los requisitos completos, así como los procedimientos para la inscripción. Inscripción: Completa el proceso de inscripción siguiendo las instrucciones específicas de cada puesto. Asegúrate de adjuntar todos los documentos requeridos y de respetar las fechas límite de postulación. Plazo de postulación: Ten en cuenta las fechas de cierre para cada puesto. Aunque la mayoría de las vacantes terminan el 15 de diciembre de 2025, algunas, como la de “Analista en Seguimiento de Inversiones”, tienen fecha límite hasta el 16 de diciembre de 2025.