Crimen en Miraflores: Lo que se sabe hasta ahora sobre el asesinato a extranjero en el malecón

PNP, Fiscalía y Municipalidad centran la investigación en el recorrido y circunstancias del ataque tras hallazgo del cuerpo con 14 balazos cerca de Larcomar

El atacante dispara 14 veces contra un hombre en el malecón. Testigos salieron corriendo al oir los balazos

La noche del jueves 4 de diciembre, Miraflores se convirtió en el escenario de un hecho violento que ha generado alarma entre vecinos y turistas.

Un hombre, presuntamente extranjero, perdió la vida tras recibir 14 disparos en la cuadra siete del malecón de la Reserva, a pocos metros del conocido centro comercial Larcomar y de exclusivos hoteles.

Los primeros informes oficiales apuntan a la modalidad de sicariato, en un contexto que desafía la tranquilidad habitual de una de las zonas más visitadas de la capital peruana.

Recorrido de la víctima

Según información confirmada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Miraflores, el hombre arribó al distrito desde Chorrillos, ingresando por la playa Estrella II alrededor de las 9:05 p. m.

Las cámaras de videovigilancia, empleando inteligencia artificial, trazaron su avance desde el Circuito de Playas por la Bajada Balta, pasando por el óvalo San Martín, avenida Ejército, el club Terrazas y el Malecón Cisneros.

A las 9:26 p. m., el vehículo que conducía —un auto gris identificado gracias a la pericia policial— quedó estacionado cerca del frontis del Colegio Médico de Lima.

Las imágenes demuestran que el conductor llegó solo y descendió del vehículo para caminar hacia la zona de la ciclovía.

Testigos aseguran que se dirigió a un área restringida del malecón, traspasando una valla con otras personas hasta ubicarse a dos metros del acantilado, en un punto oscuro poco transitado.

Allí permaneció aproximadamente media hora, conversando con al menos dos sujetos. Fue a las 10:02 p. m. cuando se escuchó la primera detonación, conforme lo registrado por los sistemas de video y reportes de hoteles y viviendas cercanas.

La víctima cayó en la parte baja del jardín, detrás del muro que limita el paseo peatonal y el acantilado, siendo luego identificada provisionalmente a través de documentos hallados en su poder como Denis Jesús Sánchez Ramírez.

Pruebas halladas

En la inspección realizada por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) y personal de Criminalística de la PNP, se encontró la llave de un vehículo y objetos personales en el lugar del crimen.

Posteriormente, el auto gris fue hallado estacionado en el malecón. Dentro del vehículo había un letrero de “taxi”, objetos de mujer y un peluche de oso panda, indicios actualmente bajo análisis de los peritos y la División de Investigación de Homicidios.

Las autoridades informaron que la Fiscalía inició una investigación preliminar por homicidio, abriendo diligencias urgentes como el levantamiento del cadáver, toma de declaraciones al personal policial, Serenazgo, familiares y la revisión exhaustiva de los videos captados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Según señaló el gerente de seguridad de Miraflores, Renzo Vallejo, el atacante o atacantes buscaron deliberadamente un área alejada de la circulación peatonal para perpetrar el crimen.

Acciones y medidas de seguridad

La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado expresando su rechazo ante el crimen y detalló la estrategia de colaboración con la PNP y la Fiscalía.

El municipio ha facilitado imágenes de videovigilancia y apoyo logístico para las investigaciones, además de reforzar la vigilancia en las zonas consideradas críticas del distrito.

La comuna remarcó que la seguridad de los vecinos y visitantes es su prioridad, por lo que incrementará la presencia de Serenazgo y acciones preventivas, en coordinación con la policía.

