Tilsa Lozano revela que sufrió de ansiedad tras terminar con Miguel Hidalgo por ampay: “Había soñado con tener una familia”

La exmodelo contó detalles inéditos sobre la ruptura con el padre de sus hijos y confesó que sufrió ataques de pánico tras quedar sola con dos bebés. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La exmodelo Tilsa Lozano también habló en el sillón de ‘El Valor de la Verdad’ sobre uno de los capítulos más complejos de su vida sentimental: el final de su relación con Miguel Hidalgo, conocido popularmente como ‘Miguelón’, padre de sus dos hijos y figura que marcó una etapa emocional muy intensa para la conductora.

Entre pausas, reconoció que la ruptura no solo se dio por errores mutuos, sino también por lo que ella considera una clara infidelidad. Tilsa repasó el modo en que los amagos de escándalo terminaron quebrando una relación que en ese momento ya venía desgastada.

Tuvo dos resbalones. No estábamos en el mejor momento tampoco. Los dos somos personas buenas, pero él estaba chibolo, era inmaduro, le gustaba salir a la calle”, recordó la exchica reality mientras Beto Ortiz la escuchaba atento. Esa confesión fue solo el inicio de un recuento detallado de cómo la relación fue perdiendo estabilidad, especialmente durante su segundo embarazo, cuando ella necesitaba apoyo y tranquilidad, pero terminó lidiando con una exposición pública inesperada.

“Tuve un año de ansiedad”:
Tilsa Lozano confiesa que su relación con Miguel Hidalgo estaba mal antes del ampay

Sentada en el famoso sillón rojo, Lozano fue clara: “Lo ampayaron con alguien no importante, estaba juergueando. No se le vio entrando a un telo, estaba bailando, pero lo que vi no me gustó. Vi el ampay y ahí quedó la relación. Para mí el ampay sí constituyó una infidelidad”. Su tono no fue de enojo, sino de resignación. Recordó ese momento como un punto sin retorno, como un hito que la obligó a aceptar que la relación no tenía futuro.

La también empresaria reconoció que ambos fueron inmaduros y que la relación había cambiado hacía tiempo. Esa sinceridad dio paso a una reflexión más profunda: “Hoy es el papá que se preocupa por sus hijos y tenemos una excelente relación. Muchas veces hemos conversado del tema y nos dicen que por qué no regresamos y nos miramos y decimos: ‘No’. Hemos vuelto a tener esa complicidad, pero ya en otro plano. Siempre fuimos amigos y eso se mantiene”.

Esa buena relación actual, según Tilsa, es una muestra de que ambos pudieron sanar heridas y madurar. Ya no hay rencores ni reclamos; solo el entendimiento de que, pese a que el amor cambió de forma, el vínculo como padres sigue intacto. En ese punto, su narración tomó un giro más íntimo, revelando algo que pocos conocían: lo difícil que fue para ella enfrentar la ruptura en un momento en el que sus hijos eran todavía muy pequeños.

Tilsa Lozano confiesa que sufrió ataques de pánico por un año

Me daba miedo, no poder, no estar a la altura”, confesó cuando se le preguntó por cómo vivió el proceso de separación. Fue entonces cuando reveló que, tras terminar con Miguel Hidalgo, desarrolló fuertes episodios de ansiedad. “Tuve casi un año de ataques de pánico. El más fuerte fue cuando estuve manejando”, recordó.

Su voz se quebró ligeramente mientras describía la sensación de quedar sola con dos niños pequeños, al mismo tiempo que enfrentaba la presión mediática y la responsabilidad de rehacer su vida.

La presentadora explicó que la ansiedad llegó de golpe, sin que ella pudiera anticiparlo. Los ataques la hicieron cuestionarse si sería capaz de cumplir con todas las exigencias que implica ser madre, proveedora y figura pública. “Me quedé sin pareja cuando mis bebés eran pequeños y yo toda mi vida había soñado con tener una familia”, expresó, haciendo evidente lo difícil que fue renunciar a ese ideal.

Tienen una buena relación de padres

El ampay, según su versión, fue solo la chispa final de una relación que ya estaba debilitada. Lozano reconoció que ambos cometieron errores, que ninguno estaba en su mejor versión y que las circunstancias —especialmente la exposición mediática— hicieron que cualquier falla se multiplicara. Sin embargo, nunca habló desde la culpa, sino desde un entendimiento mutuo que llegó con el tiempo.

Pese a las caídas, Lozano destacó que hoy ella y Miguel han encontrado un balance sano, basado en el respeto y el cariño que se tienen como padres. “Muchos nos dicen que deberíamos regresar, pero los dos tenemos clarísimo que eso no pasaría”, afirmó con naturalidad. “Ya no es ese tipo de amor, pero sí hay un lazo bonito que se mantiene”.

A lo largo de su relato, no intentó dejar mal a Miguel, ni tampoco justificó completamente lo ocurrido. Más bien adoptó una postura reflexiva, reconociendo que los dos eran jóvenes y que la inmadurez jugó un papel importante. “Él estaba chibolo, era inmaduro, le gustaba la calle”, repitió, sin rencor, como quien finalmente entiende un capítulo doloroso.

