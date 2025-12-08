Tilsa Lozano admite que ya no le atraería el ‘Loco’ Vargas y se burla de su físico: “¿No lo has visto?”

La exmodelo habló con sinceridad sobre su pasado con el exfutbolista, reconoció que “facturó” con la historia y afirmó que hoy no volvería a caer en mentiras. También reveló por qué el público sigue atado al color morado. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La conversación volvió a encenderse en torno a una historia que, pese al paso de los años, parece seguir resonando en el imaginario popular: el vínculo entre Tilsa Lozano y el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Esta vez, la exmodelo decidió abordar el tema con una mezcla de sinceridad, ironía y un humor que deja en evidencia cuánto ha cambiado su vida —y ella misma— desde aquel sonado episodio mediático que marcó una etapa pasada en su vida.

Tilsa comenzó recordando que siempre se ha considerado alguien frontal y auténtico. “Soy una persona que dice las cosas como son. Nunca me he escondido y nunca he dicho: ‘No, yo no soy la que niega’. Yo asumo mi responsabilidad donde creo que la hay”, afirmó. Pero también resaltó que el tiempo cambia todo, incluso los gustos, incluso las percepciones. Para explicarlo, recurrió a un ejemplo simple pero gráfico: “Antes no me gustaban las aceitunas y ahora me gustan. Pasa en todo”.

Ese comentario abrió la puerta a la pregunta inevitable: ¿eso significa que hoy ya no le gustaría el ‘Loco’ Vargas? La respuesta de Tilsa fue directa y acompañada de un gesto cómplice que provocó risas en el estudio: “¿Lo has visto?”, dijo entre carcajadas, dejando entrever que su percepción física sobre él ha cambiado tanto como su propia vida.

Tilsa Lozano se burla de físico de ‘Loco’ Vargas

Sin embargo, dejó claro que evaluar si Vargas le parece “guapo o churro” ya no tiene sentido. “Él está feliz, está en otra vida, tiene su familia. Esa historia ya para mí no existe… y para él tampoco”, recalcó. Y aunque la entrevistadora le recordó que esa afirmación podría sonar a negación, Tilsa fue precisa: “Existió. Pero el ‘él’ de hoy no es la misma persona que antes. Así como yo no soy la misma persona”.

A lo largo de la conversación, la exmodelo insistió en que el público ha sido quien mantuvo viva la historia, incluso cuando ella y Vargas ya habían continuado con sus vidas. “

Creo que más se han quedado pegados los televidentes en esa historia que nosotros. Él continuó con su vida, yo continué con la mía. Me casé, tuve hijos, hice mil cosas. Y los televidentes siguieron pegados porque a ellos les funcionó el marketing”, reflexionó. Con un tono entre firme y divertido, reconoció con honestidad: “Facturé, sí”, pero también dejó claro que emocionalmente soltó todo “bastante rápido”.

Tilsa Lozano afirma que la gente todavía la involucra con su pasado con ‘Loco’ Vargas

Para Tilsa, el capítulo está cerrado, aunque admite que la cultura pop no desea soltarlo. Como ejemplo, relató un episodio reciente: “Hace unas semanas me fui a Miami y me puse un bikini morado. Subí fotos con bikini verde, amarillo, azul… pero si me pongo uno morado, la gente comenta: ‘Ah, se puso el bikini morado’. Siento que el público se quedó más pegado en ese tema que los propios participantes”. El color morado, símbolo involuntario de aquella historia, parece perseguirla incluso en detalles que para ella ya no tienen ninguna carga.

Esa persistencia del público también explica por qué el programa que protagonizaron funcionó tanto, añadió, reconociendo que el interés colectivo alimentó un relato que hoy pertenece más a la audiencia que a los protagonistas.

Cuando se le preguntó qué haría distinto hoy, su reflexión fue inmediata y madura. “Todo”, respondió sin rodeos. Tilsa asegura que la experiencia la transformó de manera profunda. “Hoy me daría cuenta de cosas que antes no veía. Ya no me creería la mentira tan fácil”, sostuvo. Con la misma sinceridad, admitió que “obviamente ya no saldría con alguien que tiene pareja”, aunque quiso aclarar que la historia no se desarrolló, como muchos creen: “No fue que vino y me dijo: ‘Hola, tengo mujer, ¿quieres salir conmigo?’. La historia no fue así”.

