Suecia reabrirá su embajada en Lima en 2026 tras cuatro años de inactividad: ¿qué implica?

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, María Malmer Stenergard, anunció que su país restablecerá la embajada en Lima en 2026, según informó la Cancillería peruana en un comunicado difundido este lunes.

La confirmación se realizó al canciller Hugo de Zela e implica la reapertura de una misión diplomática en coincidencia con el 170 aniversario de relaciones bilaterales, que se celebrará el próximo año.

“Esta reapertura permitirá dar un renovado impulso al vínculo bilateral, la cual se suma al establecimiento de la oficina comercial Business Sweden en Lima —entidad público-privada sueca—, en noviembre de este año”, señala la nota oficial del ministerio de Relaciones Exteriores.

“Perú y Suecia mantienen una histórica relación bilateral, con una importante fluidez del diálogo de alto nivel en los últimos años. La decisión del Gobierno sueco permitirá estrechar aún más los vínculos políticos, económicos y de cooperación”, agrega.

El texto menciona “las coincidencias de ambas naciones en la agenda global ambiental, el compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, el decisivo apoyo de Suecia al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como la cooperación bilateral en seguridad y defensa”.

“Ambos países son socios confiables, comprometidos con la gobernabilidad democrática, el comercio basado en reglas y con crecientes lazos económicos. Estos lazos se ven impulsados por la importante presencia de empresas suecas en el Perú, algunas de ellas con más de ochenta años de trayectoria”, resalta.

Suecia anunció el cierre de su embajada en Lima en 2022, a raíz de cambios externos y presupuestarios. La entonces embajadora Maria Cramér descartó que la medida haya tenido vínculos con nombramientos diplomáticos locales durante la administración del entonces presidente Pedro Castillo.

La reestructuración implicó el cierre de la sede diplomática, el mantenimiento de consulados honorarios en Lima y Cusco y la transferencia de la cobertura consular a la embajada sueca en Santiago de Chile. Suecia reorganizó, además, su presencia diplomática con ajustes en otros países.

Durante el periodo sin embajada, la representación sueca coordinó el apoyo a empresas a través de Business Sweden y la Cámara de Comercio Peruano Nórdica. Para los visitantes de ese país, la nación reforzó la cobertura consular y aclaró que la ausencia de embajada no complicaría el flujo turístico.

Perú y Suecia establecieron relaciones diplomáticas en 1930, con la apertura de la embajada sueca en Lima un año después. Esta representación interrumpió su labor en 2001, retornó en 2016 y volvió a cesar actividades en 2022. Durante 2024, el intercambio comercial entre ambos países llegó a USD 450 millones, un incremento de 30 % respecto al año anterior, según datos oficiales.