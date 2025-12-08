Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

La exprimera ministra peruana Betssy Chávez llega para ser juzgada por los cargos de rebelión y conspiración contra el Estado en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

El canciller Hugo de Zela expresó este domingo su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y actualmente asilada por México.

“Lo que aspiro es a una posibilidad, tal vez irreal, pero de todas maneras no se pierde nada, (...) que México puede tal vez reflexionar en lo que ha hecho. Ojalá”, declaró en diálogo con Cuarto Poder.

De Zela señaló que, aunque su cartera no puede ordenar vigilancia sobre personas sin procesos judiciales activos, su propuesta a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para modificar el asilo diplomático “es una advertencia” para evitar que se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”.

“Por lo menos mientras esté este gobierno, la cosa no va a ser tan fácil. Si se meten, tendrán que quedarse en la embajada”, añadió al ser consultado sobre la posibilidad de que surjan situaciones similares.

Confirmó que la residencia de la embajada de México en Lima seguirá protegida, y que la inmunidad del inmueble no será vulnerada, a pesar de declaraciones previas del presidente interino sobre ingresar al lugar

El canciller confirmó que el Ejecutivo conoce la presencia de Chávez en la residencia diplomática, que seguirá protegida por seguridad policial. “Sabemos que está ahí, sabemos que hay un equipo mínimo de personas que la cuidan. La protección a la residencia de un embajador continúa, aunque se hayan roto relaciones”, comentó.

Respecto a la inmunidad del inmueble, ratificó que no será vulnerada, después de que el presidente interino José Jerí afirmara que si era necesario ingresar a la embajada para detener a la exministra, se haría. “Es un tema que hemos conversado con el señor presidente y esa es la posición de Perú (...) Eso es algo que no va a ocurrir”, concluyó.

El asilo otorgado a Chávez, quien permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Exposición

Durante su alocución en la OEA, De Zela pidió que al evaluar las peticiones “se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”.

El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y “sobre todo, el principio de no impunidad”.

De Zela planteó a los países miembros modificar el asilo diplomático para que no se convierta en un “instrumento para eludir la justicia” y subrayó que su propuesta busca reforzar los procedimientos multilaterales

Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.

La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, reivindicó en la sesión que “la figura del asilo diplomático constituye uno de los pilares más importantes para la protección de la dignidad humana”.

La representante mexicana criticó a Perú por querer abordar con este debate una disputa bilateral y subrayó que la OEA no es el “espacio competente” para revisar ni reinterpretar la Convención de Caracas, ya que no todos los Estados parte del tratado integran el organismo y algunos países miembros ni siquiera son parte del acuerdo.