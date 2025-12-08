Perú

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

El canciller Hugo de Zela expresó su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exjefa de Gabinete, condenada por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, y aseguró que la residencia diplomática permanecerá protegida

Guardar
La exprimera ministra peruana Betssy
La exprimera ministra peruana Betssy Chávez llega para ser juzgada por los cargos de rebelión y conspiración contra el Estado en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

El canciller Hugo de Zela expresó este domingo su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y actualmente asilada por México.

“Lo que aspiro es a una posibilidad, tal vez irreal, pero de todas maneras no se pierde nada, (...) que México puede tal vez reflexionar en lo que ha hecho. Ojalá”, declaró en diálogo con Cuarto Poder.

De Zela señaló que, aunque su cartera no puede ordenar vigilancia sobre personas sin procesos judiciales activos, su propuesta a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para modificar el asilo diplomático “es una advertencia” para evitar que se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”.

Por lo menos mientras esté este gobierno, la cosa no va a ser tan fácil. Si se meten, tendrán que quedarse en la embajada”, añadió al ser consultado sobre la posibilidad de que surjan situaciones similares.

Confirmó que la residencia de
Confirmó que la residencia de la embajada de México en Lima seguirá protegida, y que la inmunidad del inmueble no será vulnerada, a pesar de declaraciones previas del presidente interino sobre ingresar al lugar

El canciller confirmó que el Ejecutivo conoce la presencia de Chávez en la residencia diplomática, que seguirá protegida por seguridad policial. “Sabemos que está ahí, sabemos que hay un equipo mínimo de personas que la cuidan. La protección a la residencia de un embajador continúa, aunque se hayan roto relaciones”, comentó.

Respecto a la inmunidad del inmueble, ratificó que no será vulnerada, después de que el presidente interino José Jerí afirmara que si era necesario ingresar a la embajada para detener a la exministra, se haría. “Es un tema que hemos conversado con el señor presidente y esa es la posición de Perú (...) Eso es algo que no va a ocurrir”, concluyó.

El asilo otorgado a Chávez, quien permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Exposición

Durante su alocución en la OEA, De Zela pidió que al evaluar las peticiones “se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”.

El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y “sobre todo, el principio de no impunidad”.

De Zela planteó a los
De Zela planteó a los países miembros modificar el asilo diplomático para que no se convierta en un “instrumento para eludir la justicia” y subrayó que su propuesta busca reforzar los procedimientos multilaterales

Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.

La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, reivindicó en la sesión que “la figura del asilo diplomático constituye uno de los pilares más importantes para la protección de la dignidad humana”.

La representante mexicana criticó a Perú por querer abordar con este debate una disputa bilateral y subrayó que la OEA no es el “espacio competente” para revisar ni reinterpretar la Convención de Caracas, ya que no todos los Estados parte del tratado integran el organismo y algunos países miembros ni siquiera son parte del acuerdo.

Temas Relacionados

Betssy Chávezperu-politicaMéxicoJosé Jerí

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

La modelo peruana vuelve al famoso sillón rojo para abrir su corazón sobre episodios difíciles, relaciones pasadas y su vida actual, en una noche que promete emociones fuertes y muchas sorpresas

El Valor de la Verdad

10 motivos para ir a consulta médica con un endocrinólogo

El endocrinólogo es el médico que evalúa, diagnostica y trata enfermedades relacionadas con las hormonas, el metabolismo y las glándulas del organismo

10 motivos para ir a

Melissa Klug intervino para sacar a Bryan Torres de la casa de Samahara Lobatón: “Para que él se fuera, no quería irse”

La joven narró que encontró fotos y videos comprometedores en el celular del salsero y que su madre tuvo que intervenir para protegerla

Melissa Klug intervino para sacar

“La Tigresa del Oriente” sorprende con su aparición en el nuevo videoclip “Tropicoqueta” de Karol G

La icónica cantante peruana se une al nuevo videoclip de la estrella colombiana y que fue presentado este domingo en un evento global y cuenta con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento latinoamericano

“La Tigresa del Oriente” sorprende
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfredo Barnechea es el candidato

Alfredo Barnechea es el candidato presidencial de Acción Popular: derrotó a Julio Chávez en medio de acusaciones de fraude

US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Mesías Guevara es el candidato presidencial oficial del Partido Morado, con el 60% de votos: ¿quién es?

¿Ascenso de Germán Juárez Atoche es parte del plan para desactivar los equipos especiales? Esto dijo Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

Melissa Klug intervino para sacar a Bryan Torres de la casa de Samahara Lobatón: “Para que él se fuera, no quería irse”

“La Tigresa del Oriente” sorprende con su aparición en el nuevo videoclip “Tropicoqueta” de Karol G

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

DEPORTES

Juan Pablo II oficializó el

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

El Team Perú cierra los Juegos Bolivarianos con su mejor producción de medallas y un histórico tercer lugar tras 28 años