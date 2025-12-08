Mundo

Ante el aumento de amenazas rusas, Suecia desplegará militares en el norte de Finlandia para reforzar las defensas de la OTAN

Helsinki ha reclamado la solidaridad de todos los socios de la Unión Europea para defender el flanco oriental de la Alianza del Báltico ante la presencia Moscú

Suecia desplegará militares en el
Suecia desplegará militares en el norte de Finlandia para reforzar la seguridad de la OTAN (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades de Suecia desplegarán próximamente equipos militares en el norte de Finlandia con el objetivo de reforzar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania que se prolonga desde hace casi cuatro años. Según informó el comandante de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Carlen, este movimiento se enmarca en una intensificación de la cooperación en materia de defensa y se ajustará a las necesidades concretas que surjan sobre el terreno. Carlen detalló en declaraciones recogidas por la emisora de radio Yle que las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la OTAN cuentan actualmente con entre 500 y 800 efectivos, cifra que puede elevarse hasta los 5.000 militares si la situación lo requiriese.

Fuentes oficiales suecas han señalado la posibilidad de establecer un pequeño despliegue permanente en territorio finlandés, previsiblemente en la ciudad de Rovaniemi. Esta iniciativa responde al creciente clima de colaboración defensiva entre los países nórdicos, motivado principalmente por la intensificación de amenazas desde Rusia, incluyendo incursiones de drones y aviones en el espacio aéreo de diversos Estados miembros de la Unión Europea.

Finlandia, Dinamarca y Suecia pasaron
Finlandia, Dinamarca y Suecia pasaron a estar bajo el Mando Conjunto de la OTAN de Norfolk, fortaleciendo la defensa regional del Ártico (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de “solidaridad” de parte de todos los socios comunitarios para proteger el flanco oriental de la OTAN frente a la denominada amenaza “híbrida” rusa. Al respecto, Orpo señaló en octubre de este año durante una cumbre informal de jefes de Estado en Dinamarca que el desafío no concierne únicamente a los países fronterizos, sino a toda Europa.

La semana pasada, Finlandia, Dinamarca y Suecia pasaron a quedar bajo la jurisdicción del Mando Conjunto de la OTAN de Norfolk (Estados Unidos), según comunicó el Ministerio de Defensa finlandés. Este cambio implica una reorganización estratégica en la cual los tres países, hasta ahora integrados en el mando aliado de Brunssum (Países Bajos), se unen a Noruega, Islandia, Groenlandia y Reino Unido para conformar un bloque regional concentrado en el flanco norte de la Alianza.

El proceso fue formalizado en una ceremonia celebrada en Helsinki, con la presencia del presidente finlandés, Alexander Stubb; el comandante del Mando Conjunto de Norfolk, Douglas G. Perry; y los máximos responsables militares de Finlandia, Dinamarca y Suecia. Stubb remarcó en su intervención que la coordinación de todos los países nórdicos bajo un mismo liderazgo fortalece tanto la cooperación regional como el compromiso con la OTAN. Perry, por su parte, subrayó la importancia estratégica creciente del Ártico y la capacidad que ahora tienen los países de la región de coordinar la defensa de sus territorios.

La reorganización estratégica de la
La reorganización estratégica de la OTAN une a los países nórdicos y del Atlántico Norte bajo un mismo liderazgo militar aliado (AP/ARCHIVO)

Tanto Finlandia como Suecia ingresaron recientemente en la OTAN —en 2023 y 2024, respectivamente— tras abandonar su histórica neutralidad militar a raíz de la ofensiva rusa en Ucrania. Su adhesión ha duplicado la longitud de frontera de la Alianza con Rusia y ampliado la presencia de la organización en la región nórdico-báltica.

Actualmente, la OTAN cuenta con tres mandos conjuntos —Norfolk, Brunssum y Nápoles— encargados de la planificación y ejecución de operaciones militares aliadas, así como de la organización de maniobras conjuntas de entrenamiento entre los Estados miembros.

