Jessica Newton no enviará a ninguna reina al Miss Grand All Star: “Dejo esta oportunidad para ustedes”

La organización Miss Grand International anunció la creación de una edición especial, Miss Grand All Star, dirigida a exreinas de belleza que quieran volver a competir en un escenario internacional. La convocatoria, que no impone restricciones por estado civil ni maternidad, se presenta como una oportunidad inédita en el circuito de concursos.

Según detalló la propia organización, a través de sus redes sociales, mujeres y mujeres trans de entre 20 y 40 años pueden inscribirse si ya participaron antes en un certamen internacional y no alcanzaron la corona. El evento se realizará en Tailandia desde el 25 de enero, culminando con la gran final el 13 de febrero de 2026.

Uno de los grandes atractivos de este certamen será el premio económico, que oscila entre USD 100.000 y USD 1.000.000, y el atractivo simbólico de conseguir la primera “All Stars Crown” de la franquicia.

En palabras del comunicado oficial: “MGI All Stars (1a Edición) está llamando a todas las reinas que se atreven a volver a ser el centro de atención, sin importar en qué etapa del mundo una vez llamaste casa. Prepárate. Un capítulo legendario está a punto de desarrollarse”.

Miss Grand International presenta edición All Stars

La noticia generó expectativa en el entorno nacional. Sin embargo, la directora de Miss Perú, Jessica Newton, aclaró públicamente que la organización no seleccionará a una candidata oficial para representar a Perú. La decisión sorprendió a varios seguidores y participantes de ediciones anteriores, ya que históricamente la franquicia solía elegir a sus representantes desde Lima.

Newton, a través de su cuenta de Instagram, manifestó: “He tomado la decisión de dejar esta oportunidad para ustedes”, refiriéndose tanto a las exreinas como a potenciales aspirantes a directores o managers dentro de esta nueva dinámica.

“Ahora cualquiera de ustedes puede convertirse en manager o director internacional. Espero de corazón tomen esta oportunidad para aplicar todos los detalles que siempre me proponen, para invertir lo que siempre me exigen y para elegir a una reina que lleve la banda con compromiso”, escribió.

Jessica Newton no enviará a ninguna reina al Miss Grand All Star: “Dejo esta oportunidad para ustedes”

Con esta determinación, Jessica Newton invita a que las interesadas postulen por cuenta propia y experimenten de primera mano los retos de gestionar una candidatura en un certamen de alcance internacional. La directora también sugiere que la edición All Star podría marcar un punto de inflexión en la relación entre los concursos nacionales y las franquicias globales, al abrir el juego a postulaciones independientes.

Jessica Newton recibió premio a Mejor Directora en Miss Universo, pese a la eliminación peruana

La directora nacional de Miss Perú, Jessica Newton, fue reconocida como Mejor Directora en la edición 74 del Miss Universo 2025, una premiación que llegó en un contexto especial para la delegación peruana. La ceremonia tuvo lugar el 20 de noviembre y, a pesar del galardón otorgado a Newton, la representante de Perú, Karla Bacigalupo, no avanzó a las últimas fases del concurso ni logró ubicarse entre las finalistas.

“Hoy recibo este reconocimiento como mejor directora de Miss Universe edición 74 con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad, aunque este logro llega en un momento marcado por la tristeza de no haber obtenido la clasificación de mi país”, manifestó Newton durante su discurso, visiblemente emocionada tras la premiación.

El máximo título del certamen fue para la representante de México, Fátima Bosch, quien fue coronada ante una audiencia internacional. Mientras tanto, el desempeño de Bacigalupo fue destacado en redes sociales por su dedicación, elegancia y preparación, aunque no se cumplieron las expectativas de ver a Perú entre las principales clasificadas.

Ante la ausencia de un resultado final esperado para Perú, Newton reafirmó su postura sobre el rol del trabajo en el certamen. “Mi trabajo nunca ha estado orientado a evitar la eliminación sino a perseguir la victoria con disciplina, entrega y compromiso por quienes confían en mí, teniendo siempre claro el respeto a cada una de las reinas que representan los 120 países en competencia y para ello es fundamental competir correctamente y saber perder o ganar con la misma humildad”, expresó ante la prensa.