Miss Grand internacional 2025, final HOY: Flavia López no clasificó al top 20, pero Venezuela y Colombia siguen en carrera

Flavia López busca llevarse la
Flavia López busca llevarse la corona del Miss Grand International.

Las miradas del mundo de la belleza internacional están puestas en Bangkok con la final del Miss Grand International 2025, que se celebra este sábado 18 de octubre, en el imponente MGI Hall, ubicado en la capital tailandesa. Entre las setenta y siete delegaciones, la presencia de la modelo peruana Flavia López captó la atención del público, no solo por su talento y elegancia, sino también por un proceso de recuperación física que se ha convertido en símbolo de fortaleza ante la adversidad.

La expectativa frente a la gala final, que está siendo transmitida en directo a través de GrandTV en YouTube, ha alcanzado niveles inéditos tanto entre los aficionados a los concursos de belleza como en la prensa internacional, lo que evidencia el impacto global de una competencia que en su decimotercera edición propone redefinir el significado del éxito femenino en el siglo XXI.

La gala inició a las 19:00 horas (7:00 horas en Perú). Flavia López hizo su gran entrada, demostrando entusiasmo y garbo. Sin embargo, no pudo quedarse en el Top 20, quedando fuera de la competencia.

    13:30 hsHoy

    Luciana Fuster presente en la gala final del Miss Grand International

    Luciana Fuster entre las invitadas al Miss Grand Internacional 2025 | YouTube
    Luciana Fuster se hizo presente
    Luciana Fuster se hizo presente en la gala final del Miss Grand International.
    13:25 hsHoy

    Miss Grand International presentó a su Top 10 tras el desfile en ropa de baño.

    • Miss Grand Colombia (Miss voto popular)
    • Miss Grand República Checa
    • Miss Grand México
    • Miss Grand Venezuela
    • Miss Grand Guatemala
    • Miss Grand Tailandia
    • Miss Grand Filipinas
    • Miss Grand Tanzania
    • Miss Grand Ghana
    • Miss Grand España
    Top 10 del Miss Grand Internacional 2025 | YouTube
    12:57 hsHoy

    Flavia López, nuestra representante peruana, no logró quedarse en el Top 20

    Flavia López no entró al TOP 20 del Miss Grand Internacional 2025 | YouTube
    12:43 hsHoy

    El look de Flavia López

    El traje que lució Flavia López en su primera presentación. Para esta ocasión, la peruana deleitó con un vestido corto color dorado, con trasnparecia en la parte del busto. Además, usó su larga cabellera suelta.

    Flavia López y su presentación en el Miss Grand International.

    Presentación de Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025 | YouTube
    12:30 hsHoy

    Así fue la primera presentación de Flavia López. Peruana desfiló en la pasarela con gran ánimo y glamuorosa, luciendo su pierna vendada tras fuerte lesión.

    12:16 hsHoy

    Así fue el inicio de la ceremonia de la final del Miss Grand Internacional 2025

    Así fue el inicio de la ceremonia de la final del Miss Grand Internacional 2025 | YouTube
    12:11 hsHoy

    Aquí puedes ver en vivo la transmisión del Miss Grand Internacional 2025

    12:11 hsHoy

    Bangkok, el epicentro global de la belleza

    La ciudad de Bangkok, reconocida por su vibrante escena cultural y su hospitalidad, acoge en 2025 una edición muy esperada del Miss Grand International. El certamen, fundado en 2013 por Nawat Itsaragrisil, se ha consolidado rápidamente como uno de los eventos de mayor proyección mediática en el universo de los concursos de belleza. El lema “Alto a la guerra y a la violencia” sigue guiando la filosofía del evento, que busca más que una cara bella: invita a portavoces jóvenes dispuestas a usar su imagen y voz en temas sociales de relevancia mundial.

    Christine Juliane Opiaza, representante de Filipinas y actual reina internacional, será la encargada de entregar la corona en una noche donde se esperan actuaciones artísticas, desfiles con exquisitos diseños y el tradicional desfile en traje de gala. La ceremonia comenzará a las 19:00 hora local (7:00 en Perú) y podrá seguirse sin restricciones en redes sociales como Instagram y Facebook, donde se compartirán resultados y momentos clave en tiempo real. Esta conectividad ha permitido que el impacto y la participación de los seguidores trasciendan fronteras, convirtiendo el certamen en un evento realmente global.

    12:10 hsHoy

    La resiliencia de Flavia López

    La participación de Flavia López, con tan solo veinte años de edad, representa uno de los relatos más inspiradores de la presente edición. En los días previos al concurso, la modelo peruana sufrió una lesión de rodilla durante los ensayos, lo que la obligó a utilizar muletas y, en ocasiones, silla de ruedas. Lejos de retraerse, optó por mantenerse activa en todas las actividades oficiales, adaptando su atuendo y eligiendo calzado deportivo para evitar lesiones adicionales. Durante la ronda preliminar del pasado 15 de octubre, López fue ovacionada tras desfilar en traje de baño, portando una rodillera visible y zapatillas deportivas, pero brillando de igual forma gracias a una actitud segura y la sonrisa que conquistó a jurado y público.

    ‘Miss Grand International 2025′: Flavia
    ‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas. IG

    El verdadero punto de inflexión llegó con la presentación en vestido de gala. Por primera vez desde la lesión, Flavia optó por lucir tacones, lo que fue interpretado como un mensaje claro de superación y confianza. El vestido, diseñado por José Zafra, se convirtió inmediato en tendencia en las redes por su combinación de tonos dorados y plateados y una estructura trasera que recordaba el armamento de una guerrera. “Una creación inspirada en la divinidad y la fuerza femenina. Este vestido dorado con toques plateados fue diseñado para resplandecer en el escenario internacional. Con una estructura que abraza el cuerpo. Una rejilla que nace desde la cintura y se despliega en la espalda evocando la imagen de una diosa de oro”, explicó Zafra, logrando que la candidata peruana recibiera una ovación y múltiples mensajes de apoyo por su determinación.

    Flavia López reaparece en el
    Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

    Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

    Aunque no logró ingresar al Top 20 del certamen, la peruana conquistó al público del Miss Grand International con su elegancia, entusiasmo y un brillante vestido dorado que resaltó su presencia a pesar de su lesión.

    Flavia López quedó fuera del

