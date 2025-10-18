Miss Grand internacional 2025, final HOY: Flavia López no clasificó al top 20, pero Venezuela y Colombia siguen en carrera

Flavia López busca llevarse la corona del Miss Grand International.

Las miradas del mundo de la belleza internacional están puestas en Bangkok con la final del Miss Grand International 2025, que se celebra este sábado 18 de octubre, en el imponente MGI Hall, ubicado en la capital tailandesa. Entre las setenta y siete delegaciones, la presencia de la modelo peruana Flavia López captó la atención del público, no solo por su talento y elegancia, sino también por un proceso de recuperación física que se ha convertido en símbolo de fortaleza ante la adversidad.

La expectativa frente a la gala final, que está siendo transmitida en directo a través de GrandTV en YouTube, ha alcanzado niveles inéditos tanto entre los aficionados a los concursos de belleza como en la prensa internacional, lo que evidencia el impacto global de una competencia que en su decimotercera edición propone redefinir el significado del éxito femenino en el siglo XXI.

La gala inició a las 19:00 horas (7:00 horas en Perú). Flavia López hizo su gran entrada, demostrando entusiasmo y garbo. Sin embargo, no pudo quedarse en el Top 20, quedando fuera de la competencia.