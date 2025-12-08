Incendio forestal imparable en Lambayeque: más de 30 hectáreas arrasadas y pobladores de Cañaris piden ayuda urgente

(Video: Canal N)

Un incendio forestal de grandes proporciones sigue avanzando sin control en el centro poblado de Mamagpampa, en el distrito de Cañaris, en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. Según los reportes de los pobladores, el fuego ha consumido ya más de 30 hectáreas de cobertura natural y una hectárea de plantaciones de pinos, un cultivo esencial para los habitantes de la zona.

La emergencia se desató el domingo 7 de diciembre, y a pesar de los esfuerzos de los comuneros, el fuego sigue extendiéndose, impulsado por los fuertes vientos que azotan la región. Ante la gravedad de la situación, el COEN activó la plataforma de emergencia ante alerta naranja, y los vecinos piden la intervención urgente del gobierno regional y las autoridades de Defensa Civil, quienes aún no logran controlar la situación.

El incendio amenaza con destruir más cultivos y poner en riesgo las viviendas cercanas. A pesar de los esfuerzos locales por sofocar las llamas, que incluyen el uso de herramientas básicas como batefuegos, picos y palas, la situación es crítica. La falta de brigadas especializadas y de equipos de extinción avanzados como cisternas y apoyo aéreo ha dificultado la contención del fuego. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando las acciones de emergencia para mitigar los efectos de este desastre natural.

La difícil lucha contra el fuego en el distrito de Cañaris

Composición: Infobae Perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque ha activado la plataforma de emergencia y ha enviado algunas herramientas a los pobladores de Mamagpampa, quienes, con su conocimiento de la zona, intentan contener el avance de las llamas. Sin embargo, las características del terreno dificultan el acceso a las brigadas profesionales, lo que agrava la situación. Los residentes también mencionan que el fuego podría haberse originado debido a prácticas locales de quema controlada para atraer lluvias y mejorar las tierras de cultivo, lo que, combinado con los vientos, ha contribuido a la propagación descontrolada del fuego.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales, pero la amenaza sigue latente, y las autoridades están en alerta para evitar que la tragedia se agrave. La falta de lluvias en los últimos días ha intensificado las condiciones propicias para los incendios, por lo que los comuneros insisten en la necesidad de recibir brigadas forestales y apoyo aéreo para combatir el avance del fuego en la región.

Incendios forestales activos en diversas regiones del país

Incendio forestal

A medida que el incendio en Lambayeque avanza, otras zonas de Perú también se enfrentan a situaciones similares. Entre el 4 y el 5 de diciembre, se registraron nueve incendios forestales en diversas regiones, como Ayacucho, Lima, Áncash, Apurímac y Arequipa, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Aunque algunos de estos incendios ya han sido controlados, varios continúan activos, poniendo en alerta a las autoridades locales y provinciales. En Ayacucho, el fuego ha destruido alrededor de 65 hectáreas de vegetación natural, mientras que en distritos como Vilcashuamán, el incendio sigue sin ser controlado.

El reporte también señala que en Lima y Áncash, el trabajo de control está siendo liderado por brigadistas locales y los pobladores, quienes utilizan herramientas manuales debido a las difíciles condiciones del terreno. En Chicla, el incendio ya fue controlado, pero en el distrito de Naván, el fuego sigue activo y amenaza con expandirse hacia nuevas zonas de pastos naturales. Mientras tanto, en Áncash, los incendios en los distritos de Jangas y Yuracmarca continúan, aunque con esfuerzos coordinados entre las autoridades locales y brigadas especializadas.

En el caso de Arequipa, un incendio que comenzó en el anexo de Ancaro, en el distrito de Toro, fue completamente extinguido gracias a la intervención del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Este incendio, aunque controlado, dejó 5 hectáreas de vegetación afectada. A pesar de la magnitud de estos eventos, el Indeci ha reportado que no se han registrado víctimas ni daños a la salud de las personas, aunque algunos incendios han ocurrido cerca de áreas rurales frecuentadas por comuneros.