Incendios forestales siguen activos en Perú: municipios y pobladores trabajan para extinguir siniestros

Nueve incendios forestales continúan azotando diversas zonas en el interior del país, mientras brigadas locales trabajan para extinguirlos

(Foto: COER Arequipa)
(Foto: COER Arequipa)

Entre el 4 y 5 de diciembre se registraron nueve incendios forestales en cinco regiones del país, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Los eventos se iniciaron en zonas de Ayacucho, Lima, Apurímac, Áncash y Arequipa, y aunque varios ya fueron controlados, otros continúan activos, lo que ha movilizado a personal municipal, comuneros, brigadas locales y bomberos.

En Ayacucho, los incendios se reportaron en los distritos de Huambalpa, Vilcashuamán y Andrés Avelino Cáceres. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), los dos primeros ya se encuentran controlados, mientras que en Vilcashuamán el fuego persiste y es combatido por personal edil y pobladores de la zona.

Los municipios han iniciado sus respectivas Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Hasta el momento, la cobertura natural dañada en Ayacucho suma 65 hectáreas, cifra preliminar mientras continúan las labores de reconocimiento en campo.

El fuego ha consumido un
El fuego ha consumido un total de 65 hectáreas de cobertura natural. (Andina Noticias/Difusión)

En Lima, uno de los eventos se registró en el distrito de Chicla, donde el incendio fue controlado con la participación de comuneros y brigadistas municipales, quienes emplearon herramientas manuales debido a las condiciones del terreno. Un segundo evento, reportado en Naván, permanece activo. Las autoridades locales continúan trabajando en su contención para evitar que avance hacia nuevas zonas de pastos naturales.

Incendios continúan activos en Áncash y Apurímac

En el departamento de Áncash, el distrito de Jangas mantiene un incendio forestal que sigue activo. Las autoridades locales vienen realizando acciones de respuesta, mientras se coordinan esfuerzos adicionales con el COER y comités provinciales.

Una situación similar ocurre en Lucre, región Apurímac, donde se reporta otro incendio activo. El municipio coordina con el jefe de Gestión del Riesgo Provincial de Aymaraes y con la Compañía de Bomberos N.º 167 de Chalhuanca, a fin de reforzar las labores de control y evitar que las llamas alcancen áreas agrícolas o zonas pobladas.

En lo que va del
En lo que va del año, se ha consumido más de 7.500 hectáreas de cobertura natural producto de incendios. (Lucy Zevallos/Ojo Público)

El Indeci informó que todas estas intervenciones se realizan bajo el seguimiento del COEN, que mantiene comunicación permanente con las autoridades regionales, provinciales y distritales para fortalecer las acciones de respuesta.

Arequipa y Áncash no registraron daños a la población

En el distrito de Toro, en Arequipa, el incendio iniciado la tarde del 4 de diciembre en el anexo de Ancaro fue completamente extinguido. Personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) lideró las labores para controlar el siniestro, el cual dejó 5 hectáreas de vegetación afectada.

En paralelo, otro incendio fue reportado ayer en Yuracmarca, región Áncash. Este evento también fue controlado tras la intervención de brigadas locales, evitando daños adicionales al entorno natural.

Incendio en Arequipa inició el
Incendio en Arequipa inició el 4 de diciembre en el anexo Ancaro, distrito de #Toro, provincia La Unión. (COEN)

Las autoridades precisaron que ninguno de los incendios ocurridos entre el 4 y 5 de diciembre ha dejado víctimas ni daños a la salud de las personas, pese a que varios siniestros ocurrieron cerca de zonas rurales donde el tránsito de comuneros es frecuente.

Indeci y gobiernos locales monitorean para evitar nuevos focos

El Indeci informó que, a través del COEN, continúa monitoreando cada uno de los incendios forestales reportados en el país, en coordinación con los Centros de Operaciones de Emergencia Regionales (COER), así como con autoridades provinciales y distritales.

Las labores se centran en evitar que los incendios activos se expandan durante las próximas horas, especialmente considerando las condiciones de sequedad propias de la temporada. Además, las autoridades locales continúan evaluando los daños ambientales para determinar la extensión total de las áreas afectadas.

El COEN recomendó a la población evitar actividades que generen riesgo, como quemas agrícolas no autorizadas, uso de pirotecnia cerca de vegetación o el abandono de materiales inflamables en zonas rurales.

