De la Isla de Pascua a Lambayeque: Rapa Nui y comunidad Muchik protagonizan histórico encuentro cultural

Intercambio “Guardianes de la Luna” une a Rapa Nui y Lambayeque en una jornada de tradición viva. (Foto: Agencia Andina)

Lambayeque fue escenario de un acontecimiento cultural sin precedentes con la llegada de una delegación de Rapa Nui —Isla de Pascua, Chile— a la localidad de Chepito, en el distrito de Mórrope. El encuentro, impulsado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, convocó a estudiantes, docentes y portadores culturales, generando una jornada marcada por emoción colectiva y reafirmación identitaria. La actividad despertó un fuerte sentimiento de orgullo entre los participantes, quienes vivieron una experiencia intercultural poco habitual en la región.

El evento se desarrolló en el marco del Proyecto Internacional de Intercambio Cultural “Guardianes de la Luna: Voces del Mar y del Desierto”, que busca promover el diálogo entre culturas milenarias. Durante un día, la I.E. N.° 10888 “Señor de los Milagros” se transformó en un puente simbólico entre el océano polinesio y el desierto mochica, permitiendo que ambas comunidades compartan expresiones ancestrales y perspectivas culturales.

Rapa Nui y comunidad Muchik protagonizan histórico encuentro cultural en Lambayeque. (Foto: Agencia Andina)

Encuentro de tradiciones vivas

La jornada reunió a la delegación chilena del Colegio Lorenzo Baeza Vega de Rapa Nui con estudiantes y representantes de la cultura Muchik, creando un intercambio artístico que marcó un hito para la comunidad. Los visitantes presentaron cantos polinesios, danzas rituales y muestras artísticas que cautivaron al público y abrieron un espacio de diálogo cultural. La puesta en escena permitió comprender la riqueza simbólica que ambas tradiciones mantienen en su vínculo con la naturaleza y la espiritualidad.

Delegación de Rapa Nui conmueve a Chepito en un evento que reforzó identidad y patrimonio ancestral. (Foto: Agencia Andina)

Por su parte, la comunidad Muchik respondió con igual intensidad, presentando expresiones como La Leyenda de Naylamp, La danza de la chicha, el Ritual Muchik a la Luna y La danza de las algodoneras. Cada presentación reafirmó un legado que se mantiene vigente a través de las generaciones y que forma parte del patrimonio vivo del norte peruano.

Un puente cultural sin precedentes: Rapa Nui y Muchik dialogan a través del arte y la cosmovisión. (Foto: Agencia Andina)

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque destacó que este intercambio fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Chile en el Perú, cuya participación permitió concretar el encuentro. Más allá de la actividad escolar, la jornada se consolidó como un ejercicio de integración cultural que fortalece la identidad regional y promueve la valoración del patrimonio ancestral. El evento dejó un mensaje claro: la interculturalidad no solo une territorios, sino que también proyecta un camino común hacia el futuro.

La energía de la Isla de Pascua llega a Mórrope en un intercambio que une mar, desierto y tradición. (Foto: Agencia Andina)

Rapa Nui: isla de los escultores de moáis

Un reciente estudio arqueológico plantea que la construcción de los moáis en la Isla de Pascua no habría dependido de una autoridad central, sino del trabajo independiente de varios grupos locales. El equipo dirigido por Carl Lipo, de la Universidad de Binghamton, utilizó drones y fotogrametría para crear el primer modelo tridimensional completo de la cantera de Rano Raraku. Entre junio de 2023 y enero de 2024, se recopilaron más de 11.000 imágenes aéreas que permitieron reconstruir con precisión el entorno donde se elaboraban las estatuas.

El registro digital identificó 426 elementos vinculados a moáis, además de 341 zanjas de corte, 133 vacíos de extracción y cinco puntos de anclaje. El modelo, de acceso público, se convierte en una herramienta esencial para monitorear la erosión y el impacto humano sobre el sitio arqueológico. Su nivel de detalle también ofrece nueva información sobre cómo se distribuían los espacios de trabajo dentro de la cantera.

El análisis espacial reveló al menos 30 sectores de producción diferenciados, cada uno con técnicas y dinámicas propias. Estas áreas no presentan señales de jerarquización o control centralizado. Por el contrario, los datos sugieren un sistema descentralizado donde clanes o familias trabajaban de manera paralela, combinando colaboración y competencia en la elaboración de los moáis.