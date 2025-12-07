Incendios forestales avanzan sin control en Pira y Aija: pobladores alertan riesgo para viviendas y cultivos en Áncash

Preocupación en Áncash por incendios que continúan activos en Pira y Aija; la humareda llega hasta Huaraz. (Facebook)

En la zona sierra de Áncash, la población observa con inquietud una columna de humo que se eleva sobre los cerros desde la tarde del 5 de diciembre. La imagen altera la rutina local, porque revela la fuerza de un incendio que continúa su avance sin interrupción. Los pobladores mencionan llamadas constantes a diferentes entidades y describen un escenario que genera temor por la expansión del fuego hacia áreas habitadas.

En el sector Yurac Cancha, dentro del distrito de Pira, la situación preocupa a las autoridades locales. Doce hectáreas de cobertura natural ya quedaron destruidas, según el COER Áncash, y el impacto se extiende por zonas de pastizales y arbustos. Representantes de la Municipalidad Distrital de Pira confirmaron que el siniestro se mantiene activo y que, durante la mañana del 7 de diciembre, se organizaron acciones para llegar al área afectada con el fin de controlarlo.

Mientras tanto, desde la provincia de Aija, la alarma se replica con la misma intensidad. El fuego también alcanza el centro poblado de Monserrate, donde los vecinos observan la propagación hacia distritos cercanos. La emergencia supera dos días sin atención directa en algunos sectores y genera reclamos de apoyo inmediato.

Expansión del fuego en Pira y primeras respuestas locales

El fuego comenzó el 5 de diciembre por la tarde/noche en el sector Yurac Cancha (Pira).

El COER Áncash informó que la afectación en Yurac Cancha se originó el 5 de diciembre a las 19:00 horas. Personal de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital confirmó que el fuego continúa activo. Representantes de la comuna explicaron que se inició un sistema de coordinación con el objetivo de ingresar a la zona de emergencia y establecer un control del siniestro.

En diversos puntos de Huaraz, la humareda es visible. Habitantes de áreas rurales describen una preocupación creciente por la cercanía a viviendas, cultivos y fauna silvestre. El aviso oficial llama a la población a mantener distancia y proporcionar información precisa que facilite las labores de respuesta.

Oscar Orellano Mallqui contactó al Rotafono de RPP para alertar sobre el avance del fuego en Monserrate. Indicó que el inicio ocurrió en un cerro del distrito de Huamali y que luego se extendió hacia centros poblados vecinos. Señaló: “el incendio se considera incontrolable y el fuego arrasa con toda la flora y fauna silvestre”.

El ciudadano expresó angustia por la ausencia de brigadas: “no hay nadie que apague el incendio forestal y temo que siga avanzando”. También pidió apoyo inmediato al indicar: “quisiéramos un llamado al COAR regional o a las entidades pertinentes para que tomen acciones”.

En Mallqui, provincia de Aija, el fuego destruye pastos naturales y sembríos. La población informa que la humareda alcanza el Callejón de Huaylas y es perceptible incluso desde la ciudad de Huaraz. Organizaciones locales solicitan intervención de especialistas y equipos de emergencia para evitar que el fuego llegue a zonas habitadas.

Al menos 12 hectáreas de cobertura natural destruidas, incluyendo pastizales y arbustos.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.