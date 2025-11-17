Perú

Alerta naranja en Perú desde este martes 18: Senamhi alerta por fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

El aviso meteorológico incluye una extensa lista de departamentos en riesgo, entre ellos: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna

Guardar
Senamhi lanza alerta naranja por
Senamhi lanza alerta naranja por incremento de temperatura y radiación solar. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

Desde este martes 18 de noviembre, un nuevo episodio de incremento de temperatura diurna pondrá en alerta a amplias zonas de la sierra centro y sur, además de la costa sur, según el más reciente aviso del Senamhi. El fenómeno, que se extenderá hasta la noche del jueves 20, alcanzará una intensidad moderada a fuerte, con impactos directos en la radiación solar, la sensación térmica y las actividades a la intemperie.

De acuerdo con el aviso meteorológico de nivel naranja, la presencia de escasa nubosidad durante las horas centrales del día permitirá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV), mientras que por las tardes se registrarán ráfagas de viento de hasta 50 km/h, especialmente en las localidades más expuestas. Las autoridades piden mantener la vigilancia del evento, que tendrá 61 horas de vigencia, y seguir estrictamente las recomendaciones de protección frente al calor extremo.

¿Qué regiones serán afectadas por el fenómeno entre el 18 y el 20 de noviembre?

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Senamhi precisó que, durante el martes 18, la sierra sur experimentará temperaturas máximas que oscilarán entre 18 °C y 24 °C, valores por encima del promedio habitual para esta época. En paralelo, las provincias de la costa sur alcanzarán picos aún más altos, con máximas que pueden llegar hasta los 34 °C, lo que elevará la sensación térmica durante gran parte del día.

Este incremento de temperatura diurna se verá reforzado por condiciones atmosféricas estables, favoreciendo días despejados y una radiación UV más intensa, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar de amplio espectro, mantener la hidratación constante y evitar realizar actividades físicas exigentes en exteriores durante el mediodía.

El aviso meteorológico incluye una extensa lista de departamentos en riesgo, entre ellos: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna. En estas zonas, se espera un mayor impacto en la población vulnerable, así como en sectores como agricultura, ganadería, transporte y salud pública.

Ante la alerta naranja, el Senamhi exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como a acatar las instrucciones de Defensa Civil y autoridades locales. La vigilancia del evento será permanente hasta que se normalicen las condiciones térmicas al cierre del jueves 20 de noviembre.

Vientos extremos y lluvias intensas: alcance, magnitudes y regiones bajo alerta naranja

Senamhi advierte por “encuentro” de
Senamhi advierte por “encuentro” de vientos del norte y del sur cerca a la costa peruana. (Foto: X/@Senamhi)

El Senamhi también confirmó que desde el lunes 17 hasta el miércoles 19 de noviembre se registrará un incremento significativo de la velocidad del viento en la sierra centro y sur, situación que motivó la emisión del aviso meteorológico N.º 414, de nivel naranja. Este evento afectará a once departamentos —entre ellos Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna— y contempla vientos sostenidos de 30 km/h en la sierra centro, además de ráfagas cercanas a 38 km/h en la sierra sur, con posibilidades de alcanzar picos de hasta 50 km/h en determinadas zonas.

El segundo fenómeno advertido es el del aviso N.º 415, también de nivel naranja, que abarca desde el lunes 17 hasta el martes 18 de noviembre y prevé precipitaciones de diversa intensidad —lluvia, nieve, granizo y aguanieve— en la sierra norte, centro y sur. El pronóstico detalla acumulados máximos de 15 a 20 mm/día en la sierra norte, 12 a 15 mm/día en la sierra central y entre 12 y 14 mm/día en la sierra sur. Además, se anticipan granizadas por encima de los 2800 m s.n.m. y nevadas puntuales sobre los 3900 m, junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 45 km/h.

Debido al riesgo asociado, el Indeci recomendó reforzar techos, asegurar ventanas, revisar rutas de evacuación y garantizar la operatividad de centros de salud y bomberos. Asimismo, pidió a la población tomar precauciones ante posibles infecciones respiratorias y mantenerse alejada de materiales peligrosos durante los episodios de viento intenso. En paralelo, el COEN realiza el monitoreo permanente de ambas alertas y coordina acciones con gobiernos regionales y locales para responder oportunamente a la evolución de estos eventos.

Temas Relacionados

SenamhiAlerta naranjaSierra peruanaClimaperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

La cuarta jornada dejó emociones de principio a fin: San Martín firmó una remontada memorable ante Universitario y Alianza Lima se impuso con autoridad sobre Géminis. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados de la fecha 4

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

El condenado exparlamentario colocó a siete afiliados de su agrupación Voces del Pueblo en la Comisión de Pueblos Andinos con sueldos de entre 3 mil a 12 mil soles mensuales. Infobae identificó que ahora ocupan altos cargos en la alianza izquierdista Venceremos

Guillermo Bermejo usó comisión del

La gasolina más barata y más cara de Lima este domingo 16 de noviembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital de Perú

La gasolina más barata y

Huancavelica sin ambulancias: colapso del SAMU deja a la ciudad sin atención de emergencias tras fallas mecánicas acumuladas

El personal alerta que la única ambulancia operativa dejó de funcionar tras fallas mecánicas advertidas por años. Exigen al Gobierno Regional acelerar la adquisición de nuevas unidades

Huancavelica sin ambulancias: colapso del

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima sigue imparable en el campeonato nacional tras imponerse frente a Deportivo Géminis de Natalia Málaga. Mientras que Universitario sufrió increíble derrota ante San Martín luego de ir ganando 2-0 en sets

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo usó comisión del

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

JEE concluye que Fernando Rospigliosi y trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular incumplieron neutralidad electoral

La ‘cárcel dorada’ de Betssy Chávez: así vive sus días la expremier en lujosa residencia diplomática en San Isidro

Rafael López Aliaga señala que fue a CADE 2025 “de boleto” y pide a sus militantes buscar “conversos celestes” casa por casa

Datum: 58 % aprueba la gestión de José Jerí y un 49 % desaprueba a su premier Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Son del Duke incorpora a

Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” supera el millón de espectadores en el cine nacional

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima vs Géminis 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

CD Moquegua conquista el último boleto a la Liga 1 2026 y frustra el ascenso de César Vallejo de ‘Chemo’ del Solar

Luis Advíncula asumió toda la culpa del repechaje rumbo a Qatar 2022: “No fuimos al Mundial porque yo fallé, no por Valera”