Incendio consume almacén de plásticos y pone en riesgo viviendas en Puente Piedra

Más de 10 unidades de bomberos vienen atendiendo la emergencia, a la altura del kilómetro 27.5 de la Panamericana Norte. | Canal

Un incendio de grandes proporciones consumió un almacén de plásticos ubicado en el kilómetro 27,5 de la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Puente Piedra, desatando temor entre los residentes y generando una amplia movilización de los servicios de emergencia. El fuego, originado en un área donde se mezclan depósitos industriales y viviendas, puso en evidencia la vulnerabilidad de la zona y causó importantes daños materiales.

El Cuerpo General de Bomberos despachó trece unidades para atender la emergencia, en tanto la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad y realizó cortes de tránsito para facilitar el acceso de los rescatistas. Las labores para controlar las llamas se extendieron durante varias horas, mientras decenas de familias fueron evacuadas por prevención y las autoridades permanecen atentas a la evolución de la emergencia.

Fuego arrasa depósito y alarma a los vecinos

El siniestro se reportó durante la tarde del domingo, desencadenando una rápida propagación de las llamas en el interior de un almacén que contenía grandes volúmenes de materiales plásticos. Las imágenes captadas por los residentes mostraron imponentes columnas de humo y lenguas de fuego que se elevaban sobre las viviendas cercanas, generando pánico y confusión en los alrededores.

La ubicación del almacén, vecino a asentamientos donde muchas familias construyeron sus casas en las últimas décadas, agravó la situación y dificultó el trabajo de los bomberos, quienes debieron concentrar sus esfuerzos en evitar que el fuego alcanzara las residencias. Según los testimonios de los habitantes de la zona, la emergencia provocó pérdidas materiales y, en algunos casos, la evacuación urgente de menores y personas mayores ante el riesgo de intoxicación.

El fuego en el almacén de plásticos generó una densa nube visible desde varios puntos de Puente Piedra. | Canal N

Movilización masiva y operativo de emergencia

Poco después de conocerse el incendio, el Ministerio del Interior confirmó la intervención de trece unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. “El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú despliega 13 unidades para la atención de un incendio desatado en Puente Piedra. A su vez, la Policía Nacional ha llegado al lugar para realizar los cortes de tránsito y establecer un perímetro de seguridad”, informó el Ministerio del Interior mediante un comunicado oficial.

La respuesta incluyó cisternas, ambulancias y equipos de rescate, además de personal médico que se mantuvo alerta por posibles casos de asfixia y otras afecciones causadas por la inhalación de humo. Paralelamente, la Policía Nacional ejecutó cortes en la vía Panamericana Norte, redireccionando el tránsito y asegurando que los voluntarios, vehículos cisterna y ambulancias pudieran maniobrar con mayor libertad en las inmediaciones.

La coordinación entre las diferentes unidades permitió proteger las viviendas más cercanas al foco del incendio y priorizar la atención a los afectados por el siniestro. Varios habitantes manifestaron su agradecimiento por la velocidad de la respuesta, aunque advirtieron sobre la repetición de incidentes similares en el pasado y reclamaron mayor regulación y fiscalización de los depósitos industriales en zonas residenciales.

Alerta del Ministerio del Interior.

Personal sanitario atendió a personas afectadas por el humo, mientras grupos de voluntarios y autoridades locales ayudaron en el traslado temporal de familias. “La gente salió corriendo de sus casas porque el humo era muy fuerte y las llamas parecían acercarse”, relató una vecina del sector. El temor a explosiones y el desconocimiento sobre el contenido exacto del almacén agudizaron la angustia durante las primeras horas de la emergencia.

A pesar de la rápida intervención oficial, numerosos testimonios reflejaron la carencia de planes claros de evacuación o de información oportuna que pudiera orientar a los vecinos en incidentes de esta naturaleza.

Investigación sobre causas y medidas futuras

Con el incendio parcialmente controlado, las autoridades iniciaron un relevamiento sobre la magnitud de los daños y la investigación del origen del fuego. Técnicos del Cuerpo General de Bomberos y representantes municipales inspeccionaron el almacén y la zona circundante para determinar si la instalación cumplía con las normas vigentes y si contaba con autorizaciones para operar en un área tan cercana a viviendas.

La emergencia expuso las carencias en materia de fiscalización y planificación urbana en la zona norte de Lima, donde la expansión informal de asentamientos se combina con la presencia de depósitos industriales. Legisladores y representantes del municipio han convocado a una reunión para analizar posibles restricciones a la ubicación de almacenes de materiales peligrosos y para revisar los protocolos de respuesta ante incidentes similares.

Por el momento, no se han reportado víctimas mortales, aunque las pérdidas materiales son considerables. Las autoridades informaron que, en caso de detectarse irregularidades o negligencias en la gestión del depósito incendiado, se tomarán las medidas legales correspondientes. La comunidad permanece expectante ante nuevas informaciones y solicita mayor presencia de las fuerzas de seguridad y del municipio para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias en la zona.