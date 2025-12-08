Perú

Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

La agrupación de cumbia compartió en sus redes sociales la alegría de ver que su música llegó a los oídos del youtuber español

Guardar
La agrupación de cumbia compartió en sus redes sociales la alegría de ver que su música llegó a los oídos del youtuber español | TikTok

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido de habla hispana más reconocidos, vivió un momento especial durante su visita a Perú. Al grabar para su canal de YouTube, el streamer sorprendió a sus seguidores al corear ‘Eres mi bien’, una de las canciones más emblemáticas de Grupo 5, en pleno trayecto en un bus limeño.

El episodio rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales y conectó a dos comunidades distantes por medio de la música.

Interesado en experimentar la cultura peruana más allá de la gastronomía, Ibai Llanos ingresó al mundo de la cumbia. Durante el recorrido, sonó el clásico de Grupo 5 y, aunque admitió no conocer toda la letra, se animó a cantarla junto a los pasajeros. El momento quedó registrado en video y fue compartido ampliamente en las plataformas digitales, donde evidenció el alcance internacional de la música peruana.

Grupo 5 reacciona al ver
Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

Frente a la repercusión, Grupo 5 tomó el fragmento del video y lo compartió en sus propias redes, celebrando la proyección de la cumbia peruana fuera de sus fronteras. Entre los cientos de comentarios recibidos, Llanos destacó con una respuesta que captó la atención: “Perú es clave”. La frase reflejó el entusiasmo por la cultura local y sumó reacciones de fans tanto en Perú como en España.

La publicación generó todo tipo de mensajes: “Ese chofer merece una entrada gratis por poner la mejor agrupación del país”, “No hay quien se resista a la música de Grupo 5” y “El chofer sí sabe de música”, fueron algunas de las expresiones que circularon y elevaron el perfil de la agrupación peruana. El episodio confirmó la consolidación del grupo en el escenario internacional y mostró cómo la música crea puentes entre públicos diversos.

Grupo 5 reacciona al ver
Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

Ibai Llanos cuestiona la falta de estrellas Michelin para la cocina de Perú

Ibai Llanos, reconocido streamer español, manifestó su indignación tras visitar Perú y comprobar de primera mano la calidad de la cocina local. Durante su estancia en Lima, Llanos exploró distintos sabores característicos del país, desde el tradicional pan con chicharrón hasta experiencias de alta cocina en Maido, restaurante mundialmente aclamado por la fusión nikkei.

Ibai destacó que en Perú se puede disfrutar una gastronomía sobresaliente, tanto en establecimientos prestigiosos como en propuestas accesibles para la mayoría de la población.

En referencia a su experiencia con el clásico desayuno limeño, señaló: “El pan con chicharrón es espectacular”, resaltando el fácil acceso a alimentos de calidad entre los peruanos. Además, durante una comida en Maido, observó la versatilidad y creatividad de la cocina nacional, tanto en sus raíces como en sus interpretaciones contemporáneas.

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú
⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: “Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta”

El creador de contenido aprovechó el momento para expresar su sorpresa ante la falta de reconocimiento internacional a la gastronomía peruana.

Consideró inexplicable que Maido, considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, no haya recibido una estrella Michelin. “Parece como si la gente no lo tiene en cuenta sólo porque está en Perú”, señaló Llanos, cuestionando la tendencia de estos premios a favorecer a restaurantes europeos.

Destacó que lo experimentado en Lima “es una auténtica barbaridad, lo bueno que está”, e insistió en que el nivel mostrado por la cocina local merece mayor valoración mundial.

La experiencia de Ibai Llanos generó amplio debate en redes sociales entre quienes defendieron la variedad y calidad de la comida peruana, y aquellos que reclamaron más reconocimiento internacional. La visita de Llanos no solo colocó nuevamente a Maido en la conversación global, sino que también reabrió la discusión sobre la presencia de Perú en los principales premios de la alta gastronomía.

Temas Relacionados

Ibai LlanosGrupo 5peru-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

El periodista Horacio Zimmermann contó que el club ‘blanquiazul’ quiere dar el golpe sobre la mesa con la contratación del delantero formado en el ‘millonario’ y que ya chocó con los ‘íntimos’

Alianza Lima busca el fichaje

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Cliver Huamán cumple su sueño de narrar un partido de la Champions League en el país europeo

‘Pol Deportes’ llegó a España

Regular la pesca en ANP: una tarea pública que no admite improvisaciones

El reciente compromiso de Perú ante la OCDE exige regular la pesca en Áreas Naturales Protegidas con transparencia, evidencia científica y procesos legales claros y participativos

Regular la pesca en ANP:

Fernando Armas y Patricia Alquinta sorprendieron con divertida broma a Ibai Llanos: “Te quiero a ti”

El comediante y la actriz ingresaron a la dinámica del español sin imaginar que terminarían convirtiéndose en el momento divertido del video

Fernando Armas y Patricia Alquinta

Jessica Newton no enviará a ninguna reina al Miss Grand All Star: “Dejo esta oportunidad para ustedes”

La directora de la organización Miss Perú compartió en sus redes sociales un mensaje para quienes quieren deseen participar de este certamen

Jessica Newton no enviará a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quiénes son las mujeres que

¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia en 2026?: Las únicas cuatro candidatas que lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

“Entregué un país estable y no renuncié porque hubiera sido irresponsable”: Dina Boluarte pide ser juzgada con contexto

Dina Boluarte describe su presidencia entre traiciones, prejuicios y soledad: “Sin aliados” y en “terreno minado”

Dina Boluarte afirma que gobernó “en el borde del abismo” y no fue fácil ser presidenta: “Recibí un país devastado”

ENTRETENIMIENTO

‘Pol Deportes’ llegó a España

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Fernando Armas y Patricia Alquinta sorprendieron con divertida broma a Ibai Llanos: “Te quiero a ti”

Jessica Newton no enviará a ninguna reina al Miss Grand All Star: “Dejo esta oportunidad para ustedes”

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

Samahara Lobatón aclaró que no tiene problemas con la hija de Bryan Torres a pesar de la separación

DEPORTES

Alianza Lima busca el fichaje

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

“La mayoría de jugadores de Alianza Lima no quiere a Hernán Barcos”, el inesperado motivo de la salida del ‘Pirata’ del equipo ‘íntimo’

Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Perú logró la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 tras caer ante Venezuela en dura final