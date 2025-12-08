El comediante y la actriz ingresaron a la dinámica del español sin imaginar que terminarían convirtiéndose en el momento divertido del video | Ibai

El encuentro entre Fernando Armas, Patricia Alquinta e Ibai Llanos regaló uno de los momentos más insólitos en el reciente viaje del streamer español a Lima. Durante una de sus grabaciones para YouTube, donde buscaba sorprender a seguidores convocados en un autobús, Ibai terminó siendo el sorprendido.

En medio de la dinámica, Ibai subió al bus junto a su amigo Gaspi, con la intención de entrevistar espontáneamente a los pasajeros. No imaginaban que dos referentes del humor peruano se sumaban al juego.

Apenas saludaron, el streamer inició una breve conversación con Armas: “¿Usted para qué ha subido a este autobús? ¿Qué quiere hacer en este autobús?”, preguntó, buscando iniciar una entrevista divertida.

Fernando Armas y Patricia Alquinta sorprendieron con divertida broma a Ibai Llanos: “Te quiero a ti”

La respuesta de Fernando Armas cambió el tono. Adoptando la voz de su personaje Chisiricosoro, lanzó un comentario inesperado: “En este autobús te quiero a ti”. El rostro de Ibai Llanos mostró desconcierto ante la audacia del comediante, mientras la risa comenzaba a contagiar a los presentes.

Gaspi, en un intento de seguir el juego, intervino rápidamente. “Medio putón, homosexual”, afirmó, a lo que Armas contestó, fiel a su estilo: “Medio no, entero”. La atmósfera se llenó de carcajadas y complicidad.

La situación subió de tono cuando Armas, mirando a Patricia Alquinta a su lado, añadió: “Él es Jorge y recién le han operado”. La actriz siguió el juego, manteniendo la broma unos segundos más, mientras Ibai y Gaspi observaban sin saber cómo reaccionar, atrapados en el giro inesperado de los humoristas.

Ibai reaviva la pelea por el pisco sour con su video viral

El streamer español Ibai Llanos volvió a poner sobre la mesa la eterna disputa sobre el origen del pisco sour. Con apenas una pregunta lanzada a las calles de Santiago y Lima, logró que resurgiera una polémica que atraviesa generaciones y fronteras.

El video muestra el momento en el que Ibai Llanos se pregunta en voz alta: “Cuando busco de dónde es el pisco sour, sale: origen Perú y Chile, entre paréntesis, disputado. ¿Cómo es posible que salga disputado?”. Así inicia una serie de entrevistas a transeúntes, quienes no dudan en defender sus banderas.

En Chile, la respuesta fue casi automática y tajante. “Eso no se pregunta, Ibai. Chileno”, afirma un vecino. Otros desconfían de lo que encuentran en la red: “Wikipedia cualquiera lo puede editar”, señala otro entrevistado. La certeza sobre la nacionalidad de la bebida se repite, patrón que se reproduce en el otro lado de la frontera.

El video de Ibai Llanos vuelve a encender la disputa histórica entre Perú y Chile por el origen del pisco y el pisco sour.

En Perú, la seguridad tampoco falta. Un ciudadano responde sin rodeos: “Peruano. Está en la historia. Acá se creó”. Otra persona sostiene la misma idea con una frase parecida: “100% peruano”. La defensa del pisco sour como parte del patrimonio nacional atraviesa a todos los entrevistados.

El video, que recoge opiniones en ambos países, introduce también momentos inesperados, como el de un joven que, ante la misma pregunta, opina una y otra vez que el cóctel es “catalán”. Ibai sonríe, el público en redes también.

Incluso hay espacio para respuestas de turistas. Un alemán se inclina por la versión chilena, mientras una peruana reconoce que si hubiera nacido en el sur podría pensarlo distinto. “Tal vez sí”, declara y se ríe. Un paraguayo consultado asegura que el pisco sour pertenece a Perú y desliza: “se están apropiando un poquito”.

El video de Ibai reaviva la disputa por el origen del pisco entre Perú y Chile. (Ibai Llanos)

En el recuento final, la votación da ganador a Perú por siete respuestas a tres. Las opiniones recogidas reflejan la pasión de ambos lados y la dificultad para zanjar una discusión que va más allá de la bebida.