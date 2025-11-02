Perú

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

La agrupación de cumbia norteña no fue ajena a la viralidad de los videos del integrante de Super Junior cantando sus canciones. No dudaron en hacerle este pedido

El grupo peruano Grupo 5 sorprendió al público al emitir una invitación directa a Choi Siwon, integrante de Super Junior, para realizar una colaboración musical centrada en la cumbia. El llamado se produjo el 1 de noviembre, mediante un video publicado en las redes sociales de la orquesta piurana encabezada por Christian Yaipén. El mensaje se dirigió específicamente al artista surcoreano, a quien ofrecieron unir ambas agrupaciones en un proyecto inédito que fusionaría dos estilos con gran arraigo en sus respectivas culturas.

La iniciativa tomó fuerza a partir del interés mostrado por Siwon hacia las canciones del grupo peruano. Todo comenzó con una recomendación de seguidores que le sugirieron escuchar música de Grupo 5 en una transmisión en TikTok.

El entusiasmo del idol surcoreano no pasó inadvertido y sus reacciones generaron miles de visualizaciones y comentarios, lo que impulsó a los músicos peruanos a formalizar la propuesta. En el video, Christian Yaipén, acompañado por sus hermanos Andy y Elmer, se dirigió a Siwon en inglés: “Hola, Siwon. Este es Grupo 5. Hicimos este video para agradecerte por escuchar nuestra banda”.

El líder de la agrupación continuó el mensaje enfatizando la conexión entre ambas bases de seguidores y expresó: “Descubrimos que compartimos muchas fans y estaríamos muy felices de hacer cumbia con ustedes, chicos”.

Los hermanos Yaipén respaldaron la propuesta y transmitieron su deseo de materializar el proyecto con una muestra de afecto desde Perú: “Saludos desde Perú, con todo nuestro amor. ¡Grupo 5! ¡Hagamos realidad esta colaboración!”. Además, invitaron a sus seguidores a mencionar a Siwon y a Super Junior en redes sociales para aumentar la visibilidad de la invitación.

El interés mutuo de Siwon por Grupo 5 impulsa la posibilidad de encuentro musical

La respuesta de Grupo 5 se conoció en un contexto marcado por el interés explícito de Siwon en la música peruana. Solo unas horas antes de recibir el mensaje del grupo, el miembro de Super Junior había manifestado sus ganas de conocer a la orquesta durante una transmisión en TikTok. “Group Five, realmente respeto su música, realmente amo su música”, comentó mientras sonaba de fondo la canción ‘Amor de mis amores’, uno de los mayores éxitos del conjunto norteño.

El artista surcoreano, que suma una legión de seguidores en Latinoamérica, expresó en esa misma transmisión: “Realmente me encantaría conocerlos”. El entusiasmo de Siwon por el tema del grupo peruano llevó a que repitiera la canción en varias ocasiones, hecho poco habitual en sus presentaciones en directo.

La conexión entre ambos proyectos musicales comenzó tras el multitudinario concierto que Super Junior ofreció en Lima por su vigésimo aniversario. A partir de entonces, seguidores peruanos enviaron recomendaciones musicales a Siwon mediante redes sociales, sugerencias que el cantante incorporó posteriormente en sus transmisiones.

La viralidad de los videos de Siwon identificándose con la música peruana originó una ola de comentarios y reacciones entre ambas comunidades de fans, fortaleciendo la expectativa de una colaboración. Grupo 5 supo canalizar esa tendencia al tomar la iniciativa con un mensaje público, en el que dejó clara su disposición a “hacer historia” a través de un proyecto conjunto con Super Junior.

La invitación de Grupo 5 permanece dirigida a Siwon y, en caso de concretarse, podría iniciar una etapa de colaboración entre dos universos musicales con audiencias millonarias. Por ahora, la respuesta queda en manos del integrante de Super Junior, quien ya ha manifestado públicamente su interés por la propuesta emanada desde Perú.

