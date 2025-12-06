Perú y Estados Unidos refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y el narcotráfico

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú y el secretario Marco Rubio acordaron fortalecer el trabajo conjunto frente al crimen organizado y anunciaron la llegada de asesores estadounidenses en seguridad ciudadana. | MRE Perú

El canciller de Perú, Hugo de Zela, se reunió hoy en Washington D. C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para reafirmar el compromiso bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, consideradas las principales amenazas regionales. Ambos funcionarios acordaron implementar acciones coordinadas para enfrentar estos retos y fortalecer la cooperación entre ambos países.

De Zela estuvo acompañado por el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y otros integrantes de la misión diplomática. Durante el encuentro, resaltó que combatir el crimen organizado y el narcotráfico constituye una prioridad esencial para el Gobierno de transición. Rubio compartió esta visión, reconociendo la importancia de una respuesta conjunta ante estos desafíos.

Ambos dirigentes señalaron que la efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada depende de una mayor cooperación regional y de la articulación de estrategias entre sus países. Como parte de estos esfuerzos, una delegación de alto nivel de especialistas estadounidenses en seguridad visitará Lima la próxima semana para asesorar al Gobierno peruano y reunirse con autoridades locales, con el objetivo de definir una estrategia más efectiva contra la criminalidad.

De Zela y Rubio analizaron la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno estadounidense, identificando un alto grado de convergencia en sus objetivos prioritarios en materia de defensa y seguridad. Acordaron fortalecer la relación bilateral en estos ámbitos y profundizar el diálogo para enfrentar amenazas comunes.

1. El canciller Hugo de Zela y el secretario de Estado Marco Rubio acordaron fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Foto: X/ @SecRubio

Alianza Perú–Estados Unidos frente al crimen organizado y la seguridad regional

La voluntad de Perú y Estados Unidos de trabajar de manera coordinada frente al crimen organizado se traduce en acciones concretas, como la próxima visita de expertos estadounidenses en seguridad a Lima. Estas reuniones permitirán definir rutas de acción conjunta y compartir las mejores prácticas de combate al delito.

El diálogo sostenido abordó también la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada recientemente, la cual enfatiza la necesidad de alianzas sólidas en la región. Los representantes de ambos países expresaron su interés en consolidar el fortalecimiento de la relación en defensa y seguridad para enfrentar nuevas amenazas de manera más eficaz.

Además, se acordó estrechar aún más la relación bilateral mediante el intercambio de información y la planeación estratégica, elementos considerados esenciales frente a los desafíos actuales. La cooperación regional resultará determinante para avanzar en el combate a la criminalidad transnacional.

Oportunidades estratégicas por el bicentenario de las relaciones Perú–Estados Unidos

Durante la reunión, ambos funcionarios exploraron oportunidades de cooperación en materia aeroespacial y manifestaron su interés en profundizar la relación económico-comercial. Identificaron sectores estratégicos como los minerales críticos e infraestructura, señalando que estas áreas de inversión serán prioritarias para el desarrollo de ambas naciones.

2. La agenda conjunta priorizó la seguridad, la inversión en sectores estratégicos y el impulso a la relación económico-comercial entre Perú y Estados Unidos. Foto: Cancillerí Perú

En el marco de los actos conmemorativos por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio aceptó la invitación del canciller De Zela para realizar una visita oficial al país andino en 2026. Este encuentro será un nuevo impulso para la agenda bilateral y abrirá espacios de colaboración en tecnología, economía y otras disciplinas clave.

La agenda conjunta también contempla la organización de foros de inversión y la promoción de proyectos conjuntos, lo que permitirá consolidar la presencia de empresas estadounidenses en sectores de alto impacto para Perú. Ambas delegaciones destacaron la importancia de aprovechar el aniversario como una oportunidad para innovar y fortalecer los lazos históricos.

Garantizar la participación de peruanos en el exterior en las elecciones 2026

Como parte de su agenda en Washington D. C., el canciller Hugo de Zela se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, a quien invitó a visitar Perú antes del despliegue de la Misión de Observación Electoral prevista para las elecciones generales de 2026.

3. Hugo de Zela invitó al secretario general de la OEA a supervisar el proceso electoral de 2026 y garantizar la transparencia para los peruanos en el exterior. Foto: Cancillerí Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que instalará más de cuatro mil mesas de sufragio en diversas ciudades del mundo, con el objetivo de asegurar la participación de aproximadamente un millón doscientos mil peruanos habilitados para votar en el exterior. Esta medida constituye una garantía para la inclusión y el acceso democrático de la comunidad peruana fuera del país.

La coordinación con la OEA y otros organismos internacionales fortalecerá la transparencia y legitimidad del proceso electoral, al tiempo que facilitará la integración de las comunidades peruanas residentes en el extranjero. Con estos preparativos, el Gobierno espera asegurar una amplia y representativa participación en los próximos comicios generales.