¿Vuelven las tormentas de arena en Ica? Senamhi pronostica vientos fuertes en la zona y lanza aviso meteorológico

La región de Ica enfrenta condiciones atmosféricas que podrían reactivar las temidas tormentas de arena. El Senamhi ha pronosticado vientos fuertes para este domingo y lunes en diversas zonas de la costa peruana, lo que podría provocar el levantamiento de polvo y la reducción de visibilidad

Tormenta de arena en Ica.

La región de Ica y otras zonas de la costa peruana se encuentran bajo vigilancia tras el reciente aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que pronostica la continuidad de vientos de ligera a moderada intensidad durante el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. Este fenómeno podría originar el levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad en áreas determinadas, una situación que remite a los episodios de tormentas de arena registrados en años anteriores.

Condiciones climáticas adversas en la costa

Según el pronóstico, hoy se esperan vientos de hasta 38 km/h en la costa de Ica, lo que constituye el valor más alto reportado para la jornada dentro de la franja costera. En la costa centro, incluyendo parte de Lima, se prevén velocidades cercanas a los 33 km/h, mientras que en la costa sur el viento alcanzaría aproximadamente 22 km/h. Estas cifras reflejan condiciones poco habituales que pueden impactar la vida cotidiana en las ciudades costeras y aumentar el riesgo de fenómenos como el levantamiento de arena y polvo.

A estos vientos se suma la previsión de cobertura nubosa, llovizna, niebla y neblina, sobre todo en sectores próximos al litoral. Estos fenómenos se esperan principalmente durante las madrugadas y las primeras horas del día, lo que podría dificultar el tránsito y las actividades al aire libre.

Tormenta de arena en Ica dejó la ciudad de este color.

Regiones bajo posible afectación

El aviso del Senamhi abarca varios departamentos con poblaciones expuestas al riesgo de vientos intensos: Arequipa (provincias de Camaná, Caravelí y Caylloma), Ica (Chincha, Nasca, Pisco e Ica), Lima (Cañete, Huaral, Huaura y Lima) y Callao. Las autoridades de estas zonas deben mantenerse atentas, ya que la combinación de viento y otros fenómenos atmosféricos puede comprometer infraestructuras y servicios.

Recomendaciones para la población y autoridades

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha solicitado a los gobiernos locales y regionales efectuar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, a fin de garantizar la resistencia de infraestructuras frente a posibles ráfagas de viento. Asegurar los techos, fijar los largueros a las paredes y reforzar los vidrios de las ventanas figuran entre las principales medidas de prevención sugeridas.

Para la ciudadanía, se recomienda mantenerse alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras susceptibles al viento, así como tomar precauciones para evitar accidentes. Indeci también sugiere amarrar todo tipo de embarcaciones para evitar pérdidas materiales.

Composición: Infobae Perú

Debido al descenso de la temperatura y la presencia de humedad, las autoridades aconsejan el uso de ropa de abrigo e impermeable y la ingestión de bebidas calientes. En caso de síntomas de infecciones respiratorias o alérgicas, se solicita acudir lo antes posible a un centro de salud.

Perspectivas y llamado a la prevención

La reaparición de vientos intensos y el consiguiente riesgo de tormentas de arena en Ica mantiene en alerta tanto a la población como a las autoridades, quienes deberán aplicar medidas efectivas para reducir el impacto del fenómeno. El cumplimiento de las recomendaciones y la coordinación de las instituciones resultan claves para proteger la salud y la seguridad de los habitantes ante escenarios de baja visibilidad y posibles daños en bienes materiales.

Ante cualquier señal de emergencia o incidencia mayor, las entidades competentes exhortan a la ciudadanía a colaborar y permanecer informada a través de los canales oficiales de comunicación.

