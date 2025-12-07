Perú

Senamhi: ¿cómo estará el clima hoy en Lima durante este domingo 7 de diciembre?

De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el pronóstico destaca la presencia de nubosidad y un descenso térmico leve en comparación con jornadas previas

Guardar
El Senamhi brindó el pronóstico
El Senamhi brindó el pronóstico meteorológico para hoy, domingo 12 de octubre, para conocimiento de la población. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima presenta este domingo 7 de diciembre cielo cubierto en las primeras horas de la mañana y cielo nublado parcial hacia el mediodía, acompañado de ráfagas de viento por la tarde.

Según el reporte oficial de la entidad, las temperaturas en el sector este de la ciudad oscilan entre los 23 y 15 grados Celsius, mientras que en el oeste y el Callao los valores alcanzan máximas de 22°C y mínimas de 16°C.

De acuerdo con el Senamhi, el pronóstico del tiempo destaca la presencia de nubosidad y un descenso térmico leve en comparación con jornadas previas. La institución recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas locales, especialmente por la variabilidad observada en las primeras horas del día.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

El Senamhi puntualizó que las ráfagas de viento en la tarde pueden generar sensación térmica inferior a la temperatura registrada. El organismo recordó que estos episodios de nubosidad son habituales en diciembre y proporcionó este reporte para Lima Metropolitana y el Callao, válido únicamente para la fecha señalada.

Un instrumento

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

La avenida José Pardo, en
La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Lima este 12 de octubre:

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 8% durante el día y del 5% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 86% en el transcurso del día y del 81% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 4.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

Clima: las temperaturas que predominarán
Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

Clima: las temperaturas que predominarán
Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de octubre en Lima| Andina

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

SenamhiClima en LimaLimaPrimaveraperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”

La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos

Samahara Lobatón muestra el video

Petroperú enfrenta recrudecimiento financiero y se aproxima a un nuevo rescate estatal antes de julio 2026

La petrolera peruana arrastra una pérdida acumulada que supera la mitad de su capital social, lo que la fuerza a tomar medidas legales y pone nuevamente sobre la mesa la magnitud de sus problemas financieros

Petroperú enfrenta recrudecimiento financiero y

Ola de violencia y cobro de cupos reduce el transporte público en Lima: Cinco mil buses dejan de circular en la capital peruana

La falta de conductores ante las amenazas, sumada al crecimiento del transporte informal, incrementa los riesgos para usuarios y debilita la movilidad legal en la ciudad

Ola de violencia y cobro

Así luce la calle ‘más navideña’ de Lima: Está en San Isidro y es visitada por cientos de personas a diario

La calle David Hernández, ubicada en San Isidro, se ha convertido en el epicentro de la Navidad limeña. Este boulevard, adornado por miles de luces y figuras festivas, atrae cada noche a centenares de vecinos y visitantes de toda la ciudad

Así luce la calle ‘más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez Richard Concepción Carhuancho debuta

Juez Richard Concepción Carhuancho debuta como cantante con Triciclo Perú de Los Mojarras en concierto

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón muestra el video

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”

Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’, anuncia su embarazo con emotivo mensaje: “Estuvimos guardando algo hermoso”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para reproducir hoy

Emanuel Noir, cantante de ‘Ke Personajes’, sorprende con pasos de huaylash en Huancayo

Pamela López elige la Navidad para contar a sus hijos su romance con Paul Michael: “No saben que estamos formalmente”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute