Perú

Más de 10 mil hectáreas de cultivo podrían perderse por sequía extrema en Ica, advierten agricultores

Desde noviembre de este año, agricultores denuncian que el agua del río Pisco es desviada en favor de empresas agro exportadoras. Comunidad de usuarios asegura que no reciben apoyo de autoridades

Más de 10 mil hectáreas
Más de 10 mil hectáreas de cultivo podrían perderse por sequía extrema en Ica, advierten agricultores. (Foto: El Informativo)

La amenaza de una pérdida masiva de cultivos en el valle de Pisco, en la región de Ica, ha generado una profunda inquietud entre los agricultores, quienes advierten que la sequía extrema que azota la zona podría dejar sin sustento a miles de familias y provocar un impacto económico de gran magnitud no solo entre la comunidad local, sino a nivel productivo.

Más de 10 mil hectáreas de tierras agrícolas en la zona conocida como ‘Cabeza de Toro’ se encuentran en riesgo inmediato, y las estimaciones más pesimistas elevan esa cifra hasta 20 mil hectáreas si la situación persiste, según reportaron los productores al medio local El Informativo.

La crisis hídrica se ha intensificado en las últimas semanas y se reportó que ha pasado un mes en situación crítica que afecta de manera particular a los laterales del uno al cinco del valle de Pisco. Los campos muestran un deterioro acelerado debido a la ausencia de agua proveniente del río Pisco.

Según Correo, los agricultores señalaron que la bocatoma de Humay permanece completamente seca desde hace un mes, una situación que no se había registrado con tal gravedad en años recientes.

La situación de alerta para los agricultores llevó a varios de ellos a movilizarse hasta la sede de la Junta de Usuarios de Riego en Pisco para exigir acciones inmediatas. Los dirigentes de las juntas de regantes expresaron su rechazo a la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades y calificaron la situación como “insostenible”.

La falta de respuesta oficial ha profundizado el malestar entre los afectados. Según El Informativo, ni el alcalde de Independencia ni los de los demás distritos han mostrado respaldo a los agricultores ni han emitido declaraciones públicas sobre la emergencia.

Los dirigentes y productores han cuestionado la ausencia de un plan de contingencia y la falta de pronunciamiento por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, insistiendo en la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada para evitar una crisis mayor.

Agua sería desviada a favor de agroexportadoras

Pese a la situación de sequía en el río Pisco en la zona de Cabeza de Toro, medios locales han indicado que sí hay agua circulando. En particular, el medio local La Voz de Pisco, informó el pasado 24 de noviembre que un grupo de agricultores denunció que se ha realizado un desvío del recurso hídrico hacia fundos de agroexportación en el distrito de Humay, en la provincia de Pisco.

Para ese entonces, ya se indicaba que los agricultores esperaban la respuesta de funcionarios de organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Junta de Usuarios.

