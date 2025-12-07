José Jerí sobre investigación del JEE por infringir neutralidad: “Espero que el Jurado corrija algunos sus excesos”

Fuente: 24 Horas

El presidente interino, José Jerí, respondió este sábado a la investigación que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro abrió en su contra por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral. El organismo consideró que sus declaraciones sobre su militancia en Somos Perú, emitidas durante una entrevista televisada, podrían influir en la intención de voto con miras a las elecciones generales de 2026.

En diálogo con periodistas, el mandatario afirmó que ya presentó sus descargos ante las autoridades competentes. “Según mi defensa legal, es parte de la primera instancia que tiene el Jurado. Yo seguiré haciendo mis descargos correspondientes. No ha sido declaración de parte, ni es que, yo lo haya fomentado como tal. Ha sido una respuesta ante una pregunta que me hicieron”, dijo.

“Considero que no he vulnerado un principio de neutralidad y espero que el jurado, en la última instancia a nivel de pleno, corrija algunos excesos que pueda haber en primera instancia”, agregó.

Según el documento difundido por la emisora RPP, el JEE concluyó que las expresiones del mandatario interino “no solo favorecerían a la organización política Partido Democrático Somos Perú, sino que influenciarían en la intención de voto de terceros”. Tras confirmar su filiación partidaria, el jurado recomendó elevar el informe al pleno para que actúe según la normativa vigente.

Jerí asegura haber presentado sus descargos y sostiene que solo respondió una pregunta periodística, sin intención de influir en el voto

La investigación contra el gobernante surgió después de la entrevista que brindó el 23 de noviembre al programa El Valor de la Verdad, donde calificó a Somos Perú como su “único amor político” y declaró que mantiene “un sentimiento de pertenencia y de representatividad” hacia ese partido.

En la misma rueda de prensa, Jerí también confirmó su participación en la reunión binacional con Ecuador del 12 de diciembre. “Dentro de los temas que tenemos como agenda, uno es justamente luchar en forma combinada, en forma conjunta, contra la criminalidad multinacional que existe en la actualidad”, dijo.

“Entonces, uno de los puntos importantes y estamos viajando ya con un trabajo que es contundente, un resultado importante, contundente, y vamos a sumar otros temas de agenda que son importantes”, añadió.

Jerí, elegido congresista por Somos Perú en las elecciones generales de 2021 y nombrado presidente del Parlamento en julio pasado, no postulará en las elecciones de 2026, que incluyen comicios al Congreso bicameral, y la fórmula presidencial de su partido está encabezada por el exalcalde municipal George Forsyth, que tampoco figura entre los favoritos en las encuestas de intención de voto.

El mandatario interino entregará la presidencia de Perú al candidato que resulte elegido en las elecciones presidenciales del 12 de abril próximo, entre 39 postulantes, y que muy probablemente se definan en una segunda vuelta en junio