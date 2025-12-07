Presidente José Jerí: En enero de 2026 se pone en marcha plan contra la inseguridad ciudadana

Izar la bandera, la cuestionada medida de José Jerí ante la crisis de inseguridad ciudadana.

El presidente José Jerí oficializó su compromiso en su lucha contra la criminalidad con un nuevo plan de seguridad ciudadana, que vería la luz los primeros días de enero de 2026.

El anuncio, efectuado en sesiones públicas y durante operativos conjuntos con entidades locales, apunta a dejar una hoja de ruta que articule esfuerzos para frenar el crimen organizado más allá de su gestión.

El proceso de formulación se nutre de enfoques técnicos y la participación de especialistas extranjeros, además de la revisión de propuestas exitosas adoptadas en otros países.

Jerí precisó que el Gobierno trabaja con organismos internacionales y recibe el apoyo de expertos, que aportarán conocimientos en jornadas programadas para el 9 y 10 de diciembre.

El objetivo es evitar una propuesta meramente teórica y construir una guía práctica, “donde todas las instancias comprometidas tengan responsabilidades claras y medibles”.

El mandatario enfatizó la colaboración de países como El Salvador, cuya experiencia en control de la delincuencia suma elementos al debate nacional.

El nuevo plan incorpora recomendaciones de documentos previos como el Plan Bratton y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, integrando modelos y marcos aplicados en distintos contextos.

Según Jerí, cada herramienta adoptada será calibrada para adaptarse a la realidad peruana, con el propósito de frenar el avance de la delincuencia y blindar la convivencia en las ciudades.

Estado de emergencia en Piura

El contexto de inseguridad, acentuado por el aumento de la violencia en el norte del país, también motivó a las autoridades a barajar una declaratoria de emergencia para Piura, Talara y Sullana.

Jerí explicó que la decisión sigue en proceso de validación, con visitas a las zonas afectadas y consultas a los actores locales. Estos diagnósticos buscan asegurar que las medidas aplicadas respondan a la urgencia de la situación, y la evaluación continuará hasta el retorno a Lima.

La estrategia de seguridad ciudadana abarca la participación activa de la Policía Nacional del Perú (PNP), expertos extranjeros y representantes de múltiples niveles del Estado.

La consolidación de una coordinación interinstitucional figura como uno de los enfoques centrales, junto a la medición de resultados y la respuesta a los desafíos emergentes.

Participación, transparencia y crítica al proceso electoral

En paralelo, José Jerí abordó la investigación sobre su presunto incumplimiento del principio de neutralidad, rechazando las acusaciones y defendiendo su actuación ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Según explicó, la investigación corresponde a una instancia inicial y no reconoce haber vulnerado ningún principio, invitando al pleno del Jurado a revisar cualquier exceso en el proceso.

La comunicación oficial resalta que, con la presentación del nuevo plan de seguridad ciudadana en enero, el gobierno ratifica su compromiso frente a la inseguridad y a la consolidación de políticas públicas que trasciendan más allá del periodo de gestión actual. El despliegue de recursos humanos, la incorporación de experiencias internacionales y la validación en terreno, según Jerí, colocan al país en una fase avanzada de reforma para enfrentar los desafíos en el ámbito de la seguridad.