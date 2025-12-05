José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

José Jerí ofreció su primera entrevista televisiva a Beto Ortiz: se grabó en Palacio. (Beto Ortiz)

Un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) concluyó que el presidente interino José Jerí habría infringido el principio de neutralidad electoral con diversas expresiones a favor de su partido Somos Perú.

De acuerdo con el documento difundido por el periodista Carlos Viguria y al que accedió Infobae, Jerí habría vulnerado la neutralidad durante una entrevista en vivo con Beto Ortiz en la edición del 23 de noviembre de El Valor de la Verdad.

En dicha entrevista, el mandatario encargado lanzó expresiones como “Somos Perú apoyó la gobernabilidad, que es muy distinto”, así como que el partido era su "único amor político“.

Informe de fiscalización del JEE Lima Centro sobre José Jerí.

“Mi único amor político, siempre precisando ello. Y obviamente hay un sentimiento de pertenencia y de representatividad. Y por eso que el partido siempre ha estado con la democracia, siempre ha apostado y apostará por la gobernabilidad. Muchas críticas”, dijo.

Para el área de Fiscalización del JEE Lima Centro I, José Jerí “enaltece y posiciona frente a los televidentes a la organización política Partido Democrático Somos Perú”. Ello, dicen, para influenciar en el voto.

“José Jerí, al ofrecer una entrevista en su calidad de actual presidente de la República, y mencionar su labor de gobierno, su conducta se enmarcaría en el supuesto establecido en el inciso b) del artículo 33 del Reglamento; es decir, investido como presidente de la República del Perú, Jefe de Estado y Jefe del Poder Ejecutivo, durante su participación en el citado programa televisivo realizó declaraciones que no solo favorecerían a la organización política Partido Democrático Somos Perú sino que influenciarían en la intención del voto de terceros”, se lee.

Por ello, se dispuso elevar el informe de fiscalización al pleno del JEE Lima Centro I para que determine si corresponde abrir un proceso sancionador por presunta infracción a la neutralidad contra el presidente encargado José Jerí. En ese escenario, se le notificaría con el informe para que dé sus descargos.

No conocían a José Jerí

Una reciente encuesta nacional de Imasolu revela que, aunque el 84% de los peruanos no conocía a José Jerí antes de que asumiera la presidencia, el 62% aprueba su gestión al frente del país.

El estudio, realizado entre el 24 y el 26 de noviembre a 1.200 personas, muestra que el 45,92% de los encuestados considera posible un cambio real en la situación nacional, mientras que el 22,25% se declara pesimista y el 26,75% permanece indeciso. Al comparar el actual gobierno con el anterior, el 25,66% percibe una mejoría, el 41,5% no nota cambios y el 9,92% cree que la situación ha empeorado.

Según los resultados, el 37,83% de los participantes se siente muy representado por el jefe de Estado, a pesar de que llegó al cargo sin haber sido elegido en las urnas. Un 21,75% afirma sentirse “algo representado”, mientras que el 16,17% no se identifica con su liderazgo y el 24,25% prefirió no responder.

Respecto a la percepción sobre la capacidad de José Jerí para manejar crisis, el 42,08% la califica como buena, el 21,83% la considera regular y el 24,17% la evalúa negativamente. En cuanto al clima general del país, el 40,67% identifica un ambiente de inestabilidad, el 31,75% percibe estabilidad y solo el 16,25% habla de optimismo.

Al analizar las causas de la llegada de Jerí al poder, el 32,92% la atribuye a la crisis política acumulada, el 21,75% a la inestabilidad del sistema y el 18,25% a la falta de líderes. Un 12,17% considera que se debe a todos estos factores y el 9,83% lo relaciona con la “mala suerte del país”.