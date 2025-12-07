Perú

Diez ministros viajarán a Ecuador junto a José Jerí: Gobierno pagará pasajes de hasta S/ 10 mil para integrantes del gabinete

El viaje de los titulares de diez sectores del Gobierno significará un gasto superior a los S/ 90 mil soles. El ministro de Cultura asumirá cuatro carteras además de la suya por dos días

El viaje del presidente José Jerí a Ecuador para participar de un encuentro con el presidente Daniel Noboa y en el Gabinete Binacional Perú-Ecuador también incluirá a un selecto grupo de 10 ministros de Estado, que estarán en el extranjero por un periodo de entre dos y tres días con los gastos pagados por más de S/ 90 mil, según los documentos legales publicados hoy en el Diario El Peruano.

En la lista de ministros viajeros se encuentran los titulares de ministerios como el de Comercio Exterior, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores, Interior, Defensa, Energía y Minas, Vivienda, Economía, Transportes, y Desarrollo Agrario.

Todos ellos recibieron la asignación de pasajes aéreos (ida y vuelta), además de un monto en viáticos de US$ 740 por los dos días en los que estarán en el extranjero. Este monto es fijo para todos, pese a que los titulares de los ministerios de Vivienda y Defensa dejarán el Perú por tres días, entre el 11 y 13 de diciembre, a diferencia de los otros ministros, que estarán fuera del país entre el 11 y 12 de diciembre.

Solo por concepto de viáticos, el Estado asignó un monto de S/ 24,874.01 para los diez ministros, pero este monto no es el único. Los pasajes aéreos de los ministros también fueron pagados con dinero público, aunque en este caso los precios varían mucho pese a cubrir la misma ruta.

Casos claros de esta diferencia son los pasajes del ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, que costaron US$ 983,65 (S/ 3,306.39); mientras que los pasajes de la ministra de Economía, Denisse Miralles, costaron US$ 3,203.61 (S/10,768.46).

En total, sumando los costos de pasajes y viáticos, el viaje los ministros costará S/ 91,226.68. Por cada uno, el Estado gastará:

  1. Teresa Mera (Mincetur) - US$ 2,781.95 (S/ 9,351.12)
  2. Lesly Shica (Midis) - US$ 3,378.74 (S/ 11,357.14)
  3. Hugo de Zela (Cancillería) - US$ 3,030.64 (S/ 10,187.05)
  4. Vicente Tiburcio (Mininter) - US$ 3,162.79 (S/ 10,631.25)
  5. Luis Enrique Bravo (Minem) - US$ 2,245.29 (S/ 7,547.21)
  6. Wilder Sifuentes (MVCS) - US$ 1,723.65 (S/ 5,793.80)
  7. Denisse Miralles (MEF) - US$ 3,943.61 (S/ 13,255.87)
  8. César Díaz (Mindef) - US$ 1,894.80 (S/ 6,369.09)
  9. Aldo Prieto (MTC) - US$ 2,876.42 (S/ 9,668.66)
  10. Vladimir Cuno (Midagri) - US$ 2,101.98 (S/ 7,065.50)

Titular del Mincul asumirá cuatro ministerios

Durante los dos días de ausencia en el Perú, los 10 ministros encargarán sus despachos a otros de sus compañeros, quienes se quedarán en el Perú. Sin embargo, el caso más llamativo es el del ministro de Cultura, quien asumirá las funciones de otros cuatro sectores.

Alfredo Luna Briceño, ministro de
Alfredo Luna Briceño, ministro de Cultura, asumirá el liderazgo de cuatro ministerios, además del suyo entre los días 11 y 12 de diciembre.

Según las resoluciones supremas publicadas en El Peruano, el ministro Alfredo Luna estará a cargo de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo e Inclusión Social, Energía y Minas; y Economía y Finanzas

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, asumirá las carteras de Relaciones Exteriores y Defensa; mientras que el ministro de Producción, César Quispe, asumirá la jefatura de los ministerios de Interior, y Vivienda.

El ministerio de Transportes estará a cargo del ministro Óscar Fernandez, titular del ministerio de Trabajo; mientras que el Midagri quedó asignado al ministro Jorge Figueroa, titular del Ministerio de Educación.

José Jerí despachará por internet

Durante su estadía en Ecuador, el presidente José Jerí prevé operar a través de herramientas digitales, en cumplimiento de los protocolos actuales de seguridad digital y en línea con la legislación que regula la gestión remota de altos funcionarios.

El mandatario gestionará el despacho
El mandatario gestionará el despacho presidencial mediante tecnologías digitales durante su viaje a Ecuador, tal y como lo establece la normatividad vigente.

La agenda del viaje incluye la participación de Jerí en el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú–Ecuador, un espacio destinado a la revisión de temas prioritarios entre ambos países. En este foro, los líderes nacionales, acompañados por sus ministros, pretenden suscribir la Declaración Presidencial de Quito y definir el Plan de Acción de Quito 2025, diseñado para fortalecer la cooperación en áreas clave como desarrollo, seguridad y bienestar social.

La invitación formal partió del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien el 8 de noviembre convocó al mandatario a participar de la jornada binacional, alineando así las prioridades de ambos países para el período 2025-2026.

Sindicato y empleador: Causas de

Caos en el aeropuerto Jorge

Gobernadora de Lima es condenada

Cambiar color de vehículo a

Este es el curso gratis
Gobernadora de Lima es condenada

Bryan Torres desmiente a Samahara

Alianza Lima vs Universitario EN

