IATA y AETAI advierten de impacto negativo al Perú tras cobro de TUUA de transferencia internacional en el Jorge Chávez

LAP iniciará cobro de nueva TUUA de Transferencia para conexiones internacionales desde el 7 de diciembre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) alertaron sobre el grave impacto que tendrá la nueva tarifa de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez sobre la competitividad y el crecimiento del sector aéreo peruano.

A través de comunicados, destacaron que el abono de USD 11,86 por tramo, una medida implementada por Lima Airport Partners (LAP) ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debilita la posición de Lima como hub regional y afecta tanto a pasajeros internacionales como a peruanos.

Según sus estimaciones, aplicar este monto limitaría el crecimiento del tráfico internacional a apenas 3% anual hasta 2041, mientras que eliminarla permitiría alcanzar tasas cercanas al 9%. Esta diferencia impactaría directamente en la conectividad y en el atractivo de Perú como centro regional de destinos aéreos y flujo turístico.

“La TUUA no solo elevará los costos, sino que limitará el crecimiento del aeropuerto Jorge Chávez y reducirá las opciones de vuelo para los pasajeros. Esta decisión debilita su papel como hub internacional y compromete la competitividad del Perú frente a otros países de la región”, afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Ambas entidades destacaron el caso de Bogotá, Panamá, Santiago y Ciudad de México, aeropuertos que no exigen tarifas de transferencia internacional y que en los últimos años han visto un crecimiento robusto en tráfico y destinos, consolidando su posición como hubs regionales. Esos terminales ofrecen mayores destinos, menores tiempos de conexión y generan ventajas competitivas para sus países.

AETAI subraya que los análisis técnicos respaldan la necesidad de eliminar la TUUA de transferencia para sostener y multiplicar el crecimiento del sector aéreo nacional. Asimismo, lamenta que no se haya alcanzado una solución consensuada, pese a su participación activa en las negociaciones con el MTC y LAP. “Este cargo afectará directamente a los pasajeros, encarecerá las conexiones y reducirá la competitividad aérea del país”, explicó el gremio.

En ese sentido, ambos entes piden la intervención directa del presidente José Jerí y de la Cancillería, considerando que la medida afecta el interés nacional y al turismo. Ambas asociaciones reiteran su disposición a seguir colaborando con el Gobierno en la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema aeroportuario sin trasladar nuevos costos a los viajeros.

Efectos inmediatos: congestión, desinformación y malestar entre los viajeros

El primer día de la medida, la experiencia de los pasajeros que transitaban por el Jorge Chávez estuvo marcada por largas filas, falta de información y quejas sobre lo que consideran un cobro “arbitrario”. Viajero tras viajero, provenientes de países como Argentina, Chile o México, relataron su sorpresa ante la obligación de pagar la nueva tarifa y denunciaron que representa un “doble cobro”, pues los servicios ya aparecen incluidos en el precio del boleto aéreo.

Familias y grupos de turistas señalaron que el gasto inesperado superó los USD 44 en conexiones hacia destinos de Sudamérica. Muchos, forzados a pagar en efectivo y con poca anticipación, manifestaron su malestar y advirtieron que, en el futuro, optarán por hacer escala en aeropuertos donde tales cargos no existen.

“La próxima vez vamos a evitar hacer escala en Lima, o hacer escala en Bogotá y Panamá”, dijeron dos viajeras de Santiago de Chile, reflejando el cambio de preferencias que genera el cobro.