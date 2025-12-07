Perú

TUUA de transferencia: Así se paga la tarifa del aeropuerto Jorge Chávez por internet desde hoy

La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto se cobrará a los pasajeros que realicen una escala en el terminal aéreo para rutas internacionales y nacionales

Los pasajeros internacionales tendrán que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. El Aeropuerto Jorge Chávez cobra un monto extra por el uso de las instalaciones. - Crédito LAP

A partir de hoy se hará efectivo el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA), que requerirá del pago de US$ 11,86 para todo pasajero internacional que realice una escala en el aeropuerto Jorge Chávez.

Aunque Lima Airport Partners (LAP), ha dispuesto módulos de pago presenciales, también recomienda que el proceso se realice por una página web oficial, de modo que los pasajeros no pierdan tiempo y no tengan inconvenientes en subir a sus conexiones.

El proceso de pago de la TUUA es muy similar a una compra cualquiera por internet. Los pasajeros deberán incluir información personal, del vuelo y de pago para realizar este pago de forma segura por medio de la plataforma virtual habilitada por LAP.

¿Cómo pagar la TUUA por internet?

Paso 1: Ingresar a la página web oficial de Lima Airport Partners para el pago de la TUUA por medio de este enlace https://pagotuua.lima-airport.com/, y hacer clic en la opción “Paga TUUA aquí”.

LAP habilitó una página web para pagar la TUUA de transferencia internacional. (Foto: LAP)

Paso 2: La web consultará a los pasajeros si cuentan actualmente con su tarjeta de embarque o no. Se debe hacer clic en la opción más adecuada.

LAP habilitó una página web para pagar la TUUA de transferencia internacional. (Foto: LAP)

Paso 3: Si los pasajeros eligen la primera opción, el sistema dará la posibilidad de escanear el código de barras de la tarjeta de embarque. Para ello también se habilitan dos opciones: permitir usar la cámara de una laptop o celular para hacer el proceso manualmente; o subir una foto del código de barras que se pueda tomar desde el dispositivo en el que se encuentre el usuario.

LAP habilitó una página web para pagar la TUUA de transferencia internacional. (Foto: LAP)

Paso 4: Si los pasajeros eligieron ingresar sus datos manualmente, serán redirigidos a un formulario breve en el que se deberá ingresar información como fecha del viaje, número del vuelo y cuántos pagos de la TUUA se harán. Se debe recordar que el pago de esta tarifa es por cada uno de los pasajeros en el vuelo. El monto final de pago se calculará de forma inmediata.

LAP habilitó una página web para pagar la TUUA de transferencia internacional. (Foto: LAP)

Paso 5: Antes de finalizar el pago, los pasajeros deberán ingresar datos como su nombre completo y una dirección de correo electrónico. Esto servirá para realizar el envío de comprobante digital y que se permita mostrarlo a personal del Aeropuerto Jorge Chávez de ser necesario para que se verifique el pago. Antes de proceder al pago también se debe marcar el recuadro de términos y condiciones.

LAP habilitó una página web para pagar la TUUA de transferencia internacional. (Foto: LAP)

Paso 6: Finalmente, los pasajeros deberán ingresar la información de su tarjeta de crédito o débito. Esto incluye su número de tarjeta, fecha de vencimiento, el código CVV y el nombre del titular. Una vez aceptados los términos y condiciones, el pago será procesado y el comprobante, enviado al correo electrónico indicado.

LAP habilitó una página web para pagar la TUUA de transferencia internacional. (Foto: LAP)

Métodos de pago de la TUUA

Desde hoy funcionarán los dos métodos de pago de la TUUA establecidos para los pasajeros que hagan sus escalas en el aeropuerto Jorge Chávez:

  • Pago anticipado en la plataforma online: Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma mediante tarjeta de crédito, https://pagotuua.lima-airport.com
  • Pago presencial en el aeropuerto: Se podrá pagar por agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima; también se podrá hacer el pago en los módulos o counters habilitados, donde se aceptan tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares.

