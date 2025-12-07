Perú

Caos en el aeropuerto Jorge Chávez: colas y quejas de pasajeros de vuelos internacionales por el cobro de la TUUA

Las filas y la falta de información marcaron la mañana de este domingo 7 de diciembre en la zona de conexiones, donde numerosos viajeros de Argentina, Chile y México expresaron su rechazo a la nueva tarifa

Guardar
Pasajeros extranjeros denuncian doble pago y falta de información sobre la TUUA en vuelos de conexión internacional en Lima.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima se convirtió este domingo 7 de diciembre en el escenario de una jornada marcada por las quejas y frustraciones de pasajeros extranjeros, tras el inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, que sorprendió a los viajeros en tránsito y provocó fuertes críticas hacia el concesionario Lima Airport Partners (LAP).

Numerosos usuarios calificaron la medida como "arbitraria“, señalando que representa un doble pago por servicios ya incluidos en sus boletos aéreos.

De acuerdo con testimonios recogidos en el terminal aéreo, desde las primeras horas de hoy se registraron largas filas y demoras en la zona de conexión internacional, donde LAP implementó módulos para el cobro presencial de los USD 11,86 que exige la nueva TUUA de transferencia.

Pasajeros extranjeros denuncian doble pago
Pasajeros extranjeros denuncian doble pago y falta de información sobre la TUUA en vuelos de conexión internacional en Lima.

Decenas de pasajeros, en su mayoría en tránsito hacia destinos de la región, manifestaron desconocer esta obligación y expresaron su rechazo ante el cobro sorpresivo.

Algunos pasajeros, como un grupo procedente de Santiago de Chile, afirmaron: “No estamos de acuerdo. Esto no se hace en ninguna parte. Nos cobran [la TUUA de transferencia] por servicios higiénicos y otros servicios que brinda el aeropuerto, pero esto debe estar considerado en la tasa de embarque”.

La molestia se hizo evidente cuando viajeros señalaron que varios no contaban con efectivo suficiente y quedaron varados en la cola.

Una pareja que conectaba hacia Ciudad de México cuestionó el monto total: “Son 50 dólares para nosotros, en ida y vuelta. Esto es demasiado alto”.

La TUUA de transferencia internacional,
La TUUA de transferencia internacional, aprobada por OSITRAN, exige un pago de USD 11,86 a pasajeros en conexión fuera de Perú. (EFE/Paolo Aguilar)

En filas para abordar un vuelo a Buenos Aires se escuchó: “Muy mal. Hemos tenido que pagar casi 50 dólares por los cuatro. Esta es la primera vez que vemos algo así. Un desastre”.

Para conexiones internacionales

Según detalló Canal N, la disposición aprobada por el regulador Ositran exige el cobro de la TUUA de transferencia internacional exclusivamente a los pasajeros que llegan al Jorge Chávez para continuar su viaje fuera del país sin ingresar a territorio nacional.

Estos usuarios, que permanecen en tránsito, están obligados a abonar la tarifa compuesta por USD 10,05 más 18% de IGV. En cambio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que no se implementará el cobro de la TUUA para pasajeros que hacen conexiones nacionales.

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones descarta el cobro de la TUUA para conexiones nacionales y busca eliminarlo de forma definitiva. (LAP)

Gabriela Beatriz Lara Ruiz, directora general de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, indicó en declaraciones recogidas por Canal N que “el ministerio está trabajando con el concesionario para lograr el no cobro definitivo de la TUUA de transferencia nacional. Esta decisión responde a la preocupación por el impacto económico sobre los pasajeros y la relevancia del turismo”.

Reclamos por doble cobro

Mientras las autoridades explicaban la medida, varios pasajeros denunciaban que el monto por la TUUA ya aparece incluido en la tarifa final del boleto aéreo. “Son 12 dólares por persona así de la nada, y lo cobran de un día a otro. No te están dando un servicio adicional”, comentaron viajeros rumbo a Buenos Aires.

Familias, parejas y usuarios ocasionales reiteraron el argumento del doble pago. Una familia en tránsito hacia Quito sostuvo: “Esto está muy mal. Si uno no trae dinero. Uno esperaría un mejor servicio si se está pagando 12 dólares por eso. Somos cuatro personas, hemos pagado más de 44 dólares. Esto es muy arbitrario”.

Familias y grupos de turistas
Familias y grupos de turistas reportan gastos inesperados de hasta 50 dólares por la TUUA en vuelos de conexión internacional. (MTC)

La congestión y el desconocimiento generalizado originaron escenas de malestar y desinformación, con pasajeros afirmando su intención de evitar futuras escalas en Lima tras esta experiencia.

En palabras de dos viajeras de Santiago de Chile: “La próxima vez vamos a evitar hacer escala en Lima, o hacer escala en Bogotá y Panamá. Hay gente que no tiene cómo pagarlo, vimos gente afectada en la cola”.

Contrato y sustentabilidad

Canal N explicó que el esquema financiero de la TUUA garantiza inversiones y operaciones del aeropuerto bajo el contrato de concesión vigente entre el Estado peruano y LAP. Una parte sustancial de los recursos para infraestructura proviene justamente de la recaudación de esta tarifa y de otros servicios aeroportuarios.

Según la funcionaria del MTC, se evalúa la opción de ampliar el periodo de concesión como mecanismo para equilibrar las finanzas del aeropuerto sin trasladar cargos extra a pasajeros, aunque aún no se ha concretado ningún acuerdo definitivo o adenda contractual.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno y el concesionario LAP no habían anunciado algún acuerdo para revertir la medida, que sigue generando reacciones de rechazo y malestar entre usuarios del principal aeropuerto peruano.

Temas Relacionados

TUUA Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima Airport PartnersLAPperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Gobernadora de Lima es condenada a 9 años y 5 meses de cárcel por corrupción: tribunal también le impone S/100 mil de reparación civil

La decisión judicial surge tras revelarse contratos irregulares y adjudicaciones bajo sospecha durante la gestión de Rosa Vásquez Cuadrado, mientras continúan las investigaciones sobre el impacto en la administración regional

Gobernadora de Lima es condenada

Cambiar color de vehículo a amarillo para taxi: trámite ante SUNARP cuesta S/48.10

Quienes decidan convertir su automóvil particular en taxi deben, primero, pintar su unidad de amarillo y luego realizar un sencillo trámite ante la SUNARP para actualizar la tarjeta de identificación vehicular

Cambiar color de vehículo a

Este es el curso gratis del MTC que borra puntos negativos a conductores: cómo acceder antes que acabe el año

La propuesta está dirigida a quienes acumulan sanciones en su historial, brindando la posibilidad de disminuir hasta treinta puntos negativos mediante la aprobación de un curso presencial o virtual

Este es el curso gratis

Perú avanza con un acuerdo comercial clave con uno de sus principales compradores de oro en el mundo

¿Y el ‘oro azul’? Solo el 0,6% de las importaciones agropecuarias de esta potencia mundial provienen de Perú, lo que revela un gran potencial de crecimiento para los arándanos peruanos

Perú avanza con un acuerdo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobernadora de Lima es condenada

Gobernadora de Lima es condenada a 9 años y 5 meses de cárcel por corrupción: tribunal también le impone S/100 mil de reparación civil

Juez Richard Concepción Carhuancho debuta como cantante con Triciclo Perú de Los Mojarras en concierto

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres desmiente a Samahara

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y asegura que su infidelidad fue perdonada: “2024, hice mi vida un carnaval”

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”

Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’, anuncia su embarazo con emotivo mensaje: “Estuvimos guardando algo hermoso”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para reproducir hoy

Emanuel Noir, cantante de ‘Ke Personajes’, sorprende con pasos de huaylash en Huancayo

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute