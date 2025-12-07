Caos en el aeropuerto Jorge Chávez: colas y quejas de pasajeros de vuelos internacionales por el cobro de la TUUA

Pasajeros extranjeros denuncian doble pago y falta de información sobre la TUUA en vuelos de conexión internacional en Lima.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima se convirtió este domingo 7 de diciembre en el escenario de una jornada marcada por las quejas y frustraciones de pasajeros extranjeros, tras el inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, que sorprendió a los viajeros en tránsito y provocó fuertes críticas hacia el concesionario Lima Airport Partners (LAP).

Numerosos usuarios calificaron la medida como "arbitraria“, señalando que representa un doble pago por servicios ya incluidos en sus boletos aéreos.

De acuerdo con testimonios recogidos en el terminal aéreo, desde las primeras horas de hoy se registraron largas filas y demoras en la zona de conexión internacional, donde LAP implementó módulos para el cobro presencial de los USD 11,86 que exige la nueva TUUA de transferencia.

Pasajeros extranjeros denuncian doble pago y falta de información sobre la TUUA en vuelos de conexión internacional en Lima.

Decenas de pasajeros, en su mayoría en tránsito hacia destinos de la región, manifestaron desconocer esta obligación y expresaron su rechazo ante el cobro sorpresivo.

Algunos pasajeros, como un grupo procedente de Santiago de Chile, afirmaron: “No estamos de acuerdo. Esto no se hace en ninguna parte. Nos cobran [la TUUA de transferencia] por servicios higiénicos y otros servicios que brinda el aeropuerto, pero esto debe estar considerado en la tasa de embarque”.

La molestia se hizo evidente cuando viajeros señalaron que varios no contaban con efectivo suficiente y quedaron varados en la cola.

Una pareja que conectaba hacia Ciudad de México cuestionó el monto total: “Son 50 dólares para nosotros, en ida y vuelta. Esto es demasiado alto”.

La TUUA de transferencia internacional, aprobada por OSITRAN, exige un pago de USD 11,86 a pasajeros en conexión fuera de Perú. (EFE/Paolo Aguilar)

En filas para abordar un vuelo a Buenos Aires se escuchó: “Muy mal. Hemos tenido que pagar casi 50 dólares por los cuatro. Esta es la primera vez que vemos algo así. Un desastre”.

Para conexiones internacionales

Según detalló Canal N, la disposición aprobada por el regulador Ositran exige el cobro de la TUUA de transferencia internacional exclusivamente a los pasajeros que llegan al Jorge Chávez para continuar su viaje fuera del país sin ingresar a territorio nacional.

Estos usuarios, que permanecen en tránsito, están obligados a abonar la tarifa compuesta por USD 10,05 más 18% de IGV. En cambio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que no se implementará el cobro de la TUUA para pasajeros que hacen conexiones nacionales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones descarta el cobro de la TUUA para conexiones nacionales y busca eliminarlo de forma definitiva. (LAP)

Gabriela Beatriz Lara Ruiz, directora general de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, indicó en declaraciones recogidas por Canal N que “el ministerio está trabajando con el concesionario para lograr el no cobro definitivo de la TUUA de transferencia nacional. Esta decisión responde a la preocupación por el impacto económico sobre los pasajeros y la relevancia del turismo”.

Reclamos por doble cobro

Mientras las autoridades explicaban la medida, varios pasajeros denunciaban que el monto por la TUUA ya aparece incluido en la tarifa final del boleto aéreo. “Son 12 dólares por persona así de la nada, y lo cobran de un día a otro. No te están dando un servicio adicional”, comentaron viajeros rumbo a Buenos Aires.

Familias, parejas y usuarios ocasionales reiteraron el argumento del doble pago. Una familia en tránsito hacia Quito sostuvo: “Esto está muy mal. Si uno no trae dinero. Uno esperaría un mejor servicio si se está pagando 12 dólares por eso. Somos cuatro personas, hemos pagado más de 44 dólares. Esto es muy arbitrario”.

Familias y grupos de turistas reportan gastos inesperados de hasta 50 dólares por la TUUA en vuelos de conexión internacional. (MTC)

La congestión y el desconocimiento generalizado originaron escenas de malestar y desinformación, con pasajeros afirmando su intención de evitar futuras escalas en Lima tras esta experiencia.

En palabras de dos viajeras de Santiago de Chile: “La próxima vez vamos a evitar hacer escala en Lima, o hacer escala en Bogotá y Panamá. Hay gente que no tiene cómo pagarlo, vimos gente afectada en la cola”.

Contrato y sustentabilidad

Canal N explicó que el esquema financiero de la TUUA garantiza inversiones y operaciones del aeropuerto bajo el contrato de concesión vigente entre el Estado peruano y LAP. Una parte sustancial de los recursos para infraestructura proviene justamente de la recaudación de esta tarifa y de otros servicios aeroportuarios.

Según la funcionaria del MTC, se evalúa la opción de ampliar el periodo de concesión como mecanismo para equilibrar las finanzas del aeropuerto sin trasladar cargos extra a pasajeros, aunque aún no se ha concretado ningún acuerdo definitivo o adenda contractual.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno y el concesionario LAP no habían anunciado algún acuerdo para revertir la medida, que sigue generando reacciones de rechazo y malestar entre usuarios del principal aeropuerto peruano.