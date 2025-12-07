Perú

Jorge Chávez cobra desde hoy TUUA de USD 11,86 a conexiones internacionales y MTC descarta pago para conexiones nacionales

Desde este domingo, todo viajero internacional que conecte vuelos sin salir del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deberá pagar una tarifa adicional de USD 11,86, según lo aprobado por OSITRAN

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, gestionado por Lima Airport Partners (LAP), implementa desde este domingo 7 de diciembre la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, establecida y aprobada por el regulador OSITRAN. La medida impacta en los pasajeros que llegan al Perú en vuelos internacionales y continúan su viaje internacional sin abandonar el aeropuerto. Con esta disposición, quienes realicen conexiones internacionales, permaneciendo en tránsito en las instalaciones, deberán abonar USD 11,86 (compuesto por USD 10,05 más 18% de IGV).

¿Quiénes deben pagar la nueva TUUA internacional?

La TUUA de transferencia internacional aplica estrictamente a viajantes que arriban al Jorge Chávez desde el extranjero y no ingresan al territorio nacional, sino que permanecen en tránsito internacional. El cobro no afectará a pasajeros que realicen conexiones domésticas o que hagan ingreso al país para luego tomar un vuelo interno, ya que la medida explícitamente excluye estas situaciones.

Desde la entrada en vigencia de la normativa, los pasajeros en situación de transferencia —es decir, quienes usan el aeropuerto para conectar vuelos internacionales sin salir del área internacional— cuentan con más de veinticinco servicios proporcionados por el terminal, por los cuales paga la TUUA.

La TUUA nacional en pausa: el MTC asegura que no habrá cobro

Un tema que generó inquietud en los días recientes es la posibilidad de cobrar la TUUA nacional o doméstica, especialmente para viajeros que conectan vuelos internos, como el tramo Iquitos-Tacna, que requiere pasar por Lima. Hasta ahora, estos pasajeros quedaban exonerados del pago.

Gabriela Beatriz Lara Ruiz, directora general de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó a RPP Noticias que el ministerio trabaja con el concesionario en una modificación contractual destinada a impedir definitivamente el cobro para las transferencias nacionales. “El ministerio está trabajando con el concesionario para lograr el no cobro definitivo de la TUUA de transferencia nacional. Esta decisión responde a la preocupación por el impacto económico sobre los pasajeros y la relevancia del turismo”, señaló.

Actualmente, el cobro de la TUUA doméstica de transferencia permanece suspendido y el objetivo es que se elimine de manera permanente, evitando así un posible cargo de aproximadamente siete dólares, fijado previamente por OSITRAN pero nunca implementado.

Contrato autosostenible y alternativas para el futuro

La TUUA forma parte del esquema financiero que sostiene las inversiones y operaciones del aeropuerto Jorge Chávez. Según explicó la vocera del MTC, el contrato de concesión establece una estructura en la que el Estado peruano y LAP participan conjuntamente. El financiamiento de infraestructuras, como el nuevo terminal y otras ampliaciones recientes, proviene principalmente de los ingresos generados por la TUUA y otros servicios.

Entre las alternativas analizadas para mantener el equilibrio financiero está la posible ampliación del periodo de concesión. Si bien es una opción considerada dentro de las mesas técnicas, aún no existe un acuerdo definitivo ni una adenda firmada. “Estamos evaluando alternativas como la ampliación de la concesión, pero la prioridad es establecer mecanismos que eviten el cobro que estaba previsto para las conexiones nacionales”, explicó Lara Ruiz.

Impacto en pasajeros y en la imagen del aeropuerto

La nueva TUUA internacional ha originado debate respecto al posicionamiento del Jorge Chávez como “hub” regional latinoamericano. El sector reconoce la importancia de no aumentar la carga económica de los pasajeros que usan Lima solo como punto de conexión y que no ingresan al país. Por ello, se reafirma el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de buscar alternativas contractuales que brinden seguridad y estabilidad a los turistas y usuarios frecuentes.

