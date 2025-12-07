TUUA del Jorge Chávez “no tiene condiciones de competencia” y será nuevamente revisada, anuncia Ositrán: ¿A partir de cuándo?

Ositrán inicia revisión del factor de productividad que define las tarifas máximas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el periodo 2027-2031.

A partir de hoy, domingo 7 de diciembre, Lima Airport Partners S.R.L. (LAP) empezará a cobrar por separado la TUUA de transferencia para escalas internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC). Sin embargo, su aplicación práctica todavía sigue siendo materia de controversia y revisión por parte del Ositrán.

Esta mañana, el Consejo Directivo del organismo regulador oficializó el inicio de oficio de un nuevo procedimiento para revisar el factor de productividad que regula las tarifas máximas aplicables a varios servicios en el aeropuerto peruano, de acuerdo con la Resolución Nº 0022-2025-CD-OSITRAN.

Esta medida, que involucra la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), los servicios de aterrizaje y despegue, estacionamiento de aeronaves, puentes de abordaje y el uso de instalaciones de carga, se aplicará desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2031 mediante la metodología RPI-X.

TUUA: Ositrán aprueba nueva revisión del factor de productividad en el Jorge Chávez

El procedimiento responde a la ausencia de condiciones de competencia efectiva en estos servicios, según el informe técnico de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos junto con la Gerencia de Asesoría Jurídica de Ositrán. “La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos otorga la facultad de regular y fijar las tarifas de los servicios bajo su competencia”, explica.

Esta atribución se sostiene en disposiciones adicionales de la Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y el Reglamento General del propio regulador, que establecen el círculo de competencias sobre revisiones tarifarias, fijación y desregulación en mercados donde no existe competencia suficiente.

La medida de Ositrán busca equilibrar los intereses del Estado, la sostenibilidad del concesionario y los derechos de los usuarios en el AIJC.

El contrato de concesión firmado en 2001 entre el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y LAP estableció inicialmente un sistema de tarifas máximas para los primeros ocho años de operación en el AIJC.

Desde el noveno año de concesión, las tarifas se actualizan tomando como referencia la variación del Índice de precios al consumidor (IPC) de los Estados Unidos, restando el porcentaje atribuido al factor de productividad, el cual es definido para cada periodo de cinco años por Ositrán.

La revisión tarifaria en el aeropuerto Jorge Chávez será implementada desde 2027

El mecanismo RPI-X fue recogido en el anexo contractual para el ajuste de la tarifa máxima por uso de instalaciones de carga aérea a partir del noveno año de concesión. Además, a fines de 2019, una resolución previa de Ositrán dejó el factor de productividad en +3,26% hasta el 31 de diciembre de 2026 o dos años después del inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

El informe conjunto presentado por Ositrán señala que los mercados involucrados —TUUA nacional e internacional, aterrizaje y despegue, estacionamiento de aeronaves, puentes de abordaje y carga aérea— “no presentan condiciones de competencia en la actualidad”, hecho que fundamenta la continuidad de la regulación y la apertura de la revisión tarifaria para el periodo 2027-2031, tal como lo estipula la metodología RPI-X.

Ya en los primeros tres párrafos del documento de resolución se subraya que la revisión persigue “garantizar el equilibrio entre los intereses del Estado, la sostenibilidad del concesionario y los derechos de los usuarios”.

Lima Airport Partners S.R.L. dispone de 30 días hábiles para presentar su propuesta tarifaria para el próximo quinquenio, con posible prórroga.

Aeropuerto Jorge Chávez: metodología RPI-X seguirá aplicándose en la fijación de TUUA, según Ositrán

La resolución de Ositrán establece un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación, durante el cual el concesionario LAP deberá presentar su pnueva ropuesta tarifaria para los próximos 5 años.

“Este plazo podrá ampliarse excepcionalmente a solicitud de la concesionaria, por única vez, hasta por treinta días hábiles adicionales”, según lo consignado en el documento oficial. La notificación de la medida y la publicación oficial tendrán lugar tanto en el Diario Oficial El Peruano como en los portales estatales.

El procedimiento se realiza bajo la supervisión del Consejo Directivo de Ositrán, presidido por Verónica Zambrano Copello. El órgano colegiado ratificó la conformidad con los argumentos técnicos y legales presentados en el informe de las áreas especializadas del regulador, integrando esta evaluación como parte fundamental de la resolución aprobada.