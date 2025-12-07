Perú

Emanuel Noir, cantante de ‘Ke Personajes’, sorprende con pasos de huaylash en Huancayo

El vocalista argentino de ‘Ke Personajes’ se ganó los aplausos en Huancayo al bailar huaylash con gran destreza, luciendo vestimenta tradicional y demostrando respeto por la cultura local

La noche del 5 de diciembre, Huancayo vibró al ritmo de la cumbia y el folclore gracias a la visita de Emanuel Noir, vocalista de la agrupación argentina Ke Personajes.

En una jornada llena de música, emociones y tradición, el artista demostró su carisma, respeto y conexión con el público peruano no solo desde el escenario, sino también fuera de él, dejando grabado en la memoria colectiva un momento genuino de intercambio cultural.

Un video viral de Ema bailando huaylash

Todo comenzó cuando un grupo de bailarines de huayno se acercó al hotel donde se hospedaban los integrantes de Ke Personajes en Huancayo. Entre saludos y sonrisas, la dupla invitó a Emanuel Noir a unirse a la danza típica de la región: el huaylash.

El vocalista aceptó con entusiasmo, y fue guiado paso a paso por el bailarín local, quien le mostró los movimientos característicos de la danza.

Para sorpresa de todos, Ema demostró gran habilidad imitando los pasos, moviéndose con soltura y adaptándose rápidamente al ritmo del huayno. El video de este encuentro no tardó en hacerse viral en redes sociales. Los comentarios de internautas, tanto de Perú como del extranjero, elogiaron la dedicación del cantante y su respeto por la cultura local.

“Baila el huayno mejor que muchos peruanos”, “Mis respeto su humildad, su respeto por nuestra tradición”, “Que grande este artista”; fueron solo algunos de los elogios que inundaron la publicación.
Tradición en cada detalle: vestimenta y gestos auténticos

No solo el baile cautivó al público. Emanuel Noir vistió con orgullo el tradicional chaleco huanca, así como el emblemático sombrero que identifica a los habitantes de la región.

Además, recorrió las calles de la ciudad luciendo la manta típica que las mujeres emplean para cargar pertenencias o bebés, consolidando su admiración por las costumbres huancaínas.

El cantante argentino agradeció la calidez del pueblo de Huancayo y la oportunidad de sumergirse en la cultura andina, compartiendo momentos y experiencias auténticas con fans y locales, quienes celebraron su esfuerzo y apertura.

Un show con identidad en el concierto de Huancayo

La conexión de Ema con la ciudad se trasladó a su presentación en el escenario, donde volvió a lucir su chaleco huanca dorado y dedicó palabras de cariño y agradecimiento a los asistentes del concierto. En todo momento, la humildad y el entusiasmo del artista quedaron reflejados en su entrega musical y en su cercanía con el público.

Los espectadores corearon cada uno de los éxitos de Ke Personajes, pero también aprovecharon para rendir tributo al gesto de Emanuel Noir, quien no solo “cantó bonito”, sino que demostró que la música y la cultura unen países y corazones.

Ke Personajes y Emanuel Noir: huella en el Perú

Este episodio en Huancayo confirma el impacto y el cariño que la banda argentina Ke Personajes ha generado en tierras peruanas. La humildad demostrada por Emanuel Noir, su acercamiento honesto a las tradiciones locales y su habilidad para bailar huaylash se convirtieron en tendencia, consolidando su imagen no solo como artista, sino como un verdadero amigo de la cultura peruana.

La admiración se refleja en los comentarios masivos: “En su otra vida Ke Personajes nacieron en Huancayo definitivamente”, “Que chevere, es todo terreno”, “Emma te amamos en Perú”. La viralidad del video ha aumentado las expectativas de sus próximas presentaciones en el país y ha fortalecido la relación entre la agrupación argentina y el público local.

Ke Personajes en Vibra Perú 2025

El entusiasmo por Emanuel Noir y Ke Personajes se multiplica al confirmarse su presencia en el festival Vibra Perú 2025, uno de los eventos musicales más esperados del país.

La nueva edición del festival reunirá en Costa 21, Costa Verde (San Miguel), a figuras icónicas de la música peruana y latinoamericana, con dos días de conciertos, alegría y cultura.

Ke Personajes será protagonista el domingo 7 de diciembre, encabezando el escenario principal como una de las bandas más queridas y exitosas del momento. Su estilo inconfundible, que une cumbia, pop tropical y letras pegadizas, ha conquistado las radios, fiestas y redes peruanas, y su participación en el festival es altamente esperada.

La programación internacional y nacional promete una experiencia única. Compartiendo escenario con Ke Personajes se encuentran Zen, Rio, William Luna, Septeto Acarey, Los Mirlos, Antología, Son del Duke y Mauricio Mesones. El festival apuesta por la diversidad sonora: del folclore amazónico al pop, del huayno a la salsa, todos los géneros tienen su lugar en este encuentro multitudinario que busca celebrar la riqueza de la música y el espíritu peruano.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket, y la expectativa crece de cara al que será el festival más ambicioso de la temporada.

