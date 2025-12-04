Perú

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

El festival reunirá a una gama de figuras estelares de Perú y la región en dos noches dedicadas a la música, la gastronomía y la identidad cultural en la Costa Verde.

Guardar
Ke Personajes y Mauricio Mesones
Ke Personajes y Mauricio Mesones serán parte de Vibra Perú 2025.

El festival musical más grande del país regresa con un cartel que reúne a las figuras más influyentes y queridas de la música peruana y latinoamericana. Vibra Perú 2025 promete su edición más ambiciosa gracias a una selección artística que fusiona cumbia, folclore, salsa, pop tropical y sonidos amazónicos en dos jornadas que harán vibrar la Costa Verde como nunca.

¿Dónde y cuándo se celebra Vibra Perú?

Vibra Perú 2025 se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en Costa 21, Costa Verde, Magdalena. Dos días de música, sabor y emociones que prometen convertirse en una experiencia inolvidable.

¿Qué cantantes serán parte de los conciertos?

El escenario principal recibirá a Ke Personajes, la agrupación argentina que ha conquistado el Perú con su estilo inconfundible y sus éxitos que dominan radios, fiestas y redes sociales. La banda encabeza la programación internacional, convirtiéndose en uno de los números más esperados del fin de semana.

Junto a ellos estará Armonía 10, una de las instituciones musicales más queridas del país y una fuerza asegurada de baile y celebración. Con himnos que forman parte del ADN peruano, su presentación se perfila como uno de los momentos más multitudinarios del festival.

A estas dos potencias se suma Daniela Darcourt, embajadora de la salsa peruana en el mundo. La artista llega en uno de los momentos más altos de su carrera, lista para deslumbrar con su banda completa y una puesta en escena que promete energía, intensidad y emoción a flor de piel.

Pero el cartel continúa con un nivel sorprendente. Antología, referente del folclore contemporáneo, será una de las agrupaciones más ovacionadas del fin de semana, mientras que Los Mirlos y Juaneco y su Combo llevarán a miles de asistentes al corazón de la amazonia peruana con sus clásicos de cumbia selvática.

Vibra Perú 2025 se celebra
Vibra Perú 2025 se celebra el 6 y 7 de diciembre.

El público también vibrará con Mauricio Mesones, cuyas canciones se han convertido en una celebración de la identidad peruana; y con la fuerza emotiva de William Luna, Max Castro y Pelo de Ambrosio, tres voces esenciales del cancionero andino moderno. A ellos se suma Raíces de Jauja, representantes del folclore tradicional del centro del país, quienes aportarán color, danza y una conexión directa con nuestras raíces.

En total, serán más de 20 artistas estelares en un cartel diseñado para que cada público encuentre su sonido, su identidad y su momento favorito. Vibra Perú vuelve a demostrar por qué es considerado el festival que mejor representa la pluralidad musical del país: une generaciones, mezcla culturas, celebra la diversidad y crea un puente emocional entre tradición y modernidad.

Música, sabor y cultura

Además del impresionante despliegue musical, Vibra Perú 2025 ofrecerá una Gran Feria Gastronómica con marcas emblemáticas como El Chinito Sanguchería, Terminal Pesquero, Doomo Saltado, Pardo’s Chicken, Bembos, Papa Johns, EDO Sushi Bar, Gran Chifa Dragón Tong, Picarones Mary, Cremoladas Angélica, Nación 1821, OAKBERRY y La Salchichería, entre otras.

Los asistentes podrán disfrutar desde pan con chicharrón hasta lomo saltado, sushi, pollo a la brasa, hamburguesas, picarones y cremoladas, completando una experiencia pensada para todos los gustos.

Tras cinco ediciones exitosas, Vibra Perú se consolida como el festival cultural más grande del país, un encuentro donde la música, la gastronomía y las experiencias se fusionan para celebrar la identidad peruana. Este 2025, el evento regresa con más fuerza, más artistas y más propuestas para continuar construyendo lo que ya muchos consideran una tradición nacional.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas están disponibles en Teleticket, con preventa exclusiva para clientes BCP desde 79 soles, válida solo hasta el martes 30 de septiembre.

Vibra Perú 2025 se celebra
Vibra Perú 2025 se celebra el 6 y 7 de diciembre.

Temas Relacionados

Ke PersonajesMauricio MesonesLos Mirlosperu-entretenimiento

Más Noticias

“Ya no hay panetones de un kilo”: Aspec alerta de reduflación en el producto estrella de la Navidad

Los postres navideños estarían viniendo en tamaños más chicos. Atrás quedaron las épocas de los panetones de un kilogramo

“Ya no hay panetones de

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Según informe de Fiscalización, el mandatario interino lanzó expresiones a favor de su partido en el programa de Beto Ortiz, las mismas que influenciarían en el voto de los electores

José Jerí en la mira

Padres denuncian tocamientos indebidos a escolares en colegio emblemático del Rímac

Padres de familia del colegio Ricardo Ventín 2073, en el distrito del Rímac, denunciaron que al menos tres estudiantes fueron víctimas de tocamientos indebidos y acoso por parte de personal de limpieza contratado por la institución

Padres denuncian tocamientos indebidos a

iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

El influencer Ioanis Patsias Morales compartió cómo materializó uno de sus mayores sueños artísticos, enfrentando gastos millonarios, obstáculos legales y un proceso personal de recuperación tras la intensa producción

iOA revela el costo real

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

El nuevo integrante de la selección nacional quedó encantando por las palabras halagüeñas del ‘Rei’, quien actualmente se dedica al análisis deportivo desde distintas plataformas digitales

Fabio Gruber envía inesperada respuesta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí en la mira

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Congreso: proponen que locales donde funcionen comedores populares no paguen impuesto predial

Congreso oficializa inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años y el levantamiento de su fuero

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica la presencia

Magaly Medina critica la presencia de Samahara Lobatón en el show de Bryan Torres: “Son tan tóxicos”

Gisela Valcárcel responde a críticas tras su regreso a Panamericana TV: “Volver a la TV y recibir tanto amor me emociona”

Laura Spoya lanza potente dardo musical tras entrevista a Brian Rullán: “Espero que no vuelvas, pues habrá otro ocupando tu lugar”

Brian Rullán fulmina a compañeros de podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí todo se fue a la mie...”

Magaly Medina destapa chats de Brian Rullán: celos, reclamos y el quiebre definitivo con Laura Spoya: “Me la envenenaron”

DEPORTES

Fabio Gruber envía inesperada respuesta

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

En qué bombo está Francia para el sorteo del Mundial 2026: todo lo que debes saber de los ‘galos’ antes del evento FIFA

En qué bombo está Ecuador para el sorteo del Mundial 2026: todo lo que debes saber del ‘tri’ antes del evento FIFA

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025