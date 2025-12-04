Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

Ke Personajes y Mauricio Mesones serán parte de Vibra Perú 2025.

El festival musical más grande del país regresa con un cartel que reúne a las figuras más influyentes y queridas de la música peruana y latinoamericana. Vibra Perú 2025 promete su edición más ambiciosa gracias a una selección artística que fusiona cumbia, folclore, salsa, pop tropical y sonidos amazónicos en dos jornadas que harán vibrar la Costa Verde como nunca.

¿Dónde y cuándo se celebra Vibra Perú?

Vibra Perú 2025 se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en Costa 21, Costa Verde, Magdalena. Dos días de música, sabor y emociones que prometen convertirse en una experiencia inolvidable.

¿Qué cantantes serán parte de los conciertos?

El escenario principal recibirá a Ke Personajes, la agrupación argentina que ha conquistado el Perú con su estilo inconfundible y sus éxitos que dominan radios, fiestas y redes sociales. La banda encabeza la programación internacional, convirtiéndose en uno de los números más esperados del fin de semana.

Junto a ellos estará Armonía 10, una de las instituciones musicales más queridas del país y una fuerza asegurada de baile y celebración. Con himnos que forman parte del ADN peruano, su presentación se perfila como uno de los momentos más multitudinarios del festival.

A estas dos potencias se suma Daniela Darcourt, embajadora de la salsa peruana en el mundo. La artista llega en uno de los momentos más altos de su carrera, lista para deslumbrar con su banda completa y una puesta en escena que promete energía, intensidad y emoción a flor de piel.

Pero el cartel continúa con un nivel sorprendente. Antología, referente del folclore contemporáneo, será una de las agrupaciones más ovacionadas del fin de semana, mientras que Los Mirlos y Juaneco y su Combo llevarán a miles de asistentes al corazón de la amazonia peruana con sus clásicos de cumbia selvática.

El público también vibrará con Mauricio Mesones, cuyas canciones se han convertido en una celebración de la identidad peruana; y con la fuerza emotiva de William Luna, Max Castro y Pelo de Ambrosio, tres voces esenciales del cancionero andino moderno. A ellos se suma Raíces de Jauja, representantes del folclore tradicional del centro del país, quienes aportarán color, danza y una conexión directa con nuestras raíces.

En total, serán más de 20 artistas estelares en un cartel diseñado para que cada público encuentre su sonido, su identidad y su momento favorito. Vibra Perú vuelve a demostrar por qué es considerado el festival que mejor representa la pluralidad musical del país: une generaciones, mezcla culturas, celebra la diversidad y crea un puente emocional entre tradición y modernidad.

Música, sabor y cultura

Además del impresionante despliegue musical, Vibra Perú 2025 ofrecerá una Gran Feria Gastronómica con marcas emblemáticas como El Chinito Sanguchería, Terminal Pesquero, Doomo Saltado, Pardo’s Chicken, Bembos, Papa Johns, EDO Sushi Bar, Gran Chifa Dragón Tong, Picarones Mary, Cremoladas Angélica, Nación 1821, OAKBERRY y La Salchichería, entre otras.

Los asistentes podrán disfrutar desde pan con chicharrón hasta lomo saltado, sushi, pollo a la brasa, hamburguesas, picarones y cremoladas, completando una experiencia pensada para todos los gustos.

Tras cinco ediciones exitosas, Vibra Perú se consolida como el festival cultural más grande del país, un encuentro donde la música, la gastronomía y las experiencias se fusionan para celebrar la identidad peruana. Este 2025, el evento regresa con más fuerza, más artistas y más propuestas para continuar construyendo lo que ya muchos consideran una tradición nacional.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas están disponibles en Teleticket, con preventa exclusiva para clientes BCP desde 79 soles, válida solo hasta el martes 30 de septiembre.

