Vibra Perú 2025: programación de artistas y vías de accesos para ir al evento musical en Costa 21

A pocas horas del inicio de la sexta edición de Vibra Perú, la expectativa crece y la emoción está a punto de desbordarse en la Costa Verde. Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, el recinto Costa 21 en Magdalena se convertirá en el epicentro de la música, la cultura y la gastronomía nacional, al recibir a miles de “Vibralovers” para una experiencia única que fusiona conciertos en vivo, delicias culinarias y entretenimiento para todas las edades.

¿Quiénes se presentarán en el Vibra Perú?

El cartel de artistas de Vibra Perú 2025 es tan diverso como ambicioso. Encabeza la programación internacional Ke Personajes, la banda argentina que ha conquistado al Perú con su inconfundible estilo y éxitos rotundos en radios y plataformas digitales. La agrupación se posiciona como el número más esperado del festival y promete liderar uno de los momentos más vibrantes del fin de semana.

A ellos se les une Armonía 10, institución fundamental de la cumbia peruana, garantía de baile y celebración masiva. Con himnos populares que forman parte del ADN nacional, su show extendido y festivo se perfila como uno de los clásicos de esta edición.

Daniela Darcourt, máxima exponente actual de la salsa peruana, llega en la cima de su carrera para desplegar todo su carisma y potencia en un escenario pensado para explotar energía, sentimiento y fusiones, acompañada de su banda completa.

El nivel del cartel continúa con nombres imprescindibles del folclore contemporáneo. Antología será otra de las agrupaciones más ovacionadas, mientras que Los Mirlos y Juaneco y su Combo transportarán a todos los asistentes al corazón de la Amazonía con sus cumbias selváticas y emblemáticos clásicos llenos de energía tropical.

La programación también celebra la emotividad e identidad con Mauricio Mesones y cantares festivos ideales para compartir. A él se suman la fuerza de William Luna, Max Castro y Pelo D’Ambrosio, voces esenciales del cancionero andino actual. El folclore del centro estará representado por Raíces de Jauja, exponentes del color y la danza tradicional, quienes conectarán a los miles de asistentes con las raíces más profundas del país.

En total, el festival reunirá más de 20 artistas estelares diseñados para abrazar todos los gustos, edades y tradiciones. La sexta edición de Vibra Perú reafirma su sitial como el festival que mejor representa la pluralidad musical peruana: celebra la diversidad, mezcla generaciones y hace posible que tradición y modernidad convivan en un mismo escenario.

Ke Personajes y Mauricio Mesones serán parte de Vibra Perú 2025.

Horarios y programación de artistas

Las puertas de Costa 21 se abrirán ambos días, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, a partir de las 12:00 pm. El primer show arrancará a las 2:30 pm y la maratón musical se extenderá hasta las 23:30, permitiendo a los asistentes disfrutar de más de 20 horas de espectáculos en vivo.

Sábado 6 de diciembre:

Raíces de Jauja

Pelo D’Ambrosio

Show Patronal

Juaneco y su Combo

Yunza

Max Castro

Tomás Suárez-Vértiz

Daniela Darcourt

La Única Tropical

Armonía 10 (show extendido)

Domingo 7 de diciembre:

Zen

Rio

William Luna

Septeto Acarey

Los Mirlos

Antología

Son del Duke

Mauricio Mesones

Ke Personajes (show extendido)

Es importante señalar que tanto el horario como el orden de actuación están sujetos a cambios.

La experiencia Vibra: música, sabores, cultura y mucho más

Más allá de la música, Vibra Perú 2025 apuesta por una experiencia multisensorial con su Gran Feria Gastronómica. Este año, los asistentes podrán degustar lo mejor de la culinaria nacional gracias a marcas emblemáticas: El Chinito Sanguchería, Terminal Pesquero, Doomo Saltado, Pardo’s Chicken, Bembos, Papa Johns, EDO Sushi Bar, Gran Chifa Dragón Tong, Picarones Mary, Cremoladas Angélica, Nación 1821, OAKBERRY, La Salchichería y muchas más.

Desde pan con chicharrón hasta sushi, pollo a la brasa, hamburguesas, chifa, picarones y cremoladas, el festival garantiza un viaje de sabor para todos los gustos, integrando la gastronomía peruana como un elemento indispensable de la fiesta.

Vibra Perú consolida, después de cinco ediciones previas, su reputación como el festival multicultural más grande del país. Es un espacio donde la música, la gastronomía y la creatividad se unen para celebrar la identidad y la comunidad.

Vías de acceso al Costa 21

Llegar al recinto será sencillo si se siguen las rutas indicadas por los organizadores. Las principales vías de acceso son: Bajada Parque Media Luna, Circuito de Playas, Puente John Lennon y el Skate Park de Miraflores.

El ingreso se realizará de acuerdo con la distribución de puertas señalada en el mapa oficial del evento, que estará disponible en las redes de la productora

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas están disponibles mediante la página web Teleticket.

Preventa- final (BCP- hasta el 5 /12)

- General: S/. 99

- Vibralandia: S/. 149

- Vibralandia (2 días): S/. 249

Precio final

- General: S/. 119 (Agotadas)

- Vibralandia: S/. 189

- Vibralandia (2 días): S/. 320

También hay El Subidón. Si tienes pase general por solo S/. 70 goza del beneficio del Vibralandia, disponible por los dos días del festival.

