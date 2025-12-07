Perú

Confemin alerta que 97% de mineros artesanales busca formalizarse en concesiones de terceros y pide ajustar ley de formalización

El coordinador de Confemin, Ismael Palomino, sostiene que la formalización minera solo avanzará si el Estado promueve una ley adaptada a la realidad de los mineros artesanales, ya que las regulaciones actuales no consideran las verdaderas condiciones en las que operan en campo

La Confemin alerta que la falta de una ley deja fuera de la formalización al 97% de mineros que no son dueños del terreno donde trabajan. Fuente: Exitosa

La reciente aprobación en primera votación de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 ha reavivado el debate sobre la viabilidad de la formalización minera en Perú. Máximo Franco Bécquer, presidente de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros (Confemin), reveló que el 97% de los mineros artesanales interesados en formalizarse trabaja en concesiones que no les pertenecen, situación que complica aún más el proceso.

La medida, adoptada por el Pleno del Congreso, pretende dar más tiempo a los pequeños mineros y mineros artesanales para concluir sus procesos de formalización. Sin embargo, genera inquietudes en el sector, que respalda la necesidad de una ley específica y advierte que la prórroga no resolverá los principales obstáculos. “Nosotros no estamos de acuerdo con un año, porque en ese año no va a haber una ley. La decisión no depende de nosotros, sino de que las autoridades establezcan cómo un minero artesanal puede formalizarse en un terreno ajeno”, afirmó Franco Bécquer.

El presidente de Confemin explicó que la gran mayoría de mineros ha trabajado durante años en terrenos bajo derechos de terceros, sin que esto suponga una invasión reciente. “El Estado quiere que me formalice, pero debe haber una ley que indique cómo hacerlo en un terreno ajeno. Esa ley no existe”, señaló. Esta ausencia de un marco legal genera incertidumbre y pone en jaque la meta de formalización propuesta en plazos cortos. “El tiempo que se está pidiendo es para las autoridades, no para nosotros”, sostuvo.

mineria - reinfo
Casi todos los mineros artesanales laboran en terrenos de terceros

El principal escollo radica en que la casi totalidad de mineros artesanales desarrolla su labor en concesiones de propiedad ajena, lo que impide cumplir con los requisitos actuales para acceder a la formalización. “97% de todos los mineros que queremos formalizarnos trabajamos en denuncias de otras personas o empresas, y así ha sido toda la vida”, detalló Franco Bécquer.

El dirigente recalcó que la falta de una normativa adecuada limita cualquier avance real y reiteró la necesidad de que el Congreso y el Ejecutivo actúen. La extensión del Reinfo por solo un año es insuficiente mientras no se establezca el procedimiento para formalizarse bajo estas condiciones. “Siempre hemos trabajado así y lo que pedimos es que se definan nuevas reglas, porque sin una ley clara todo seguirá igual”, insistió.

De los 84 mil mineros
De los 84 mil mineros informales en Reinfo solo el 2,4% se formalizó. (Foto referencial: Agencia Andina)

Una futura ley debe responder a la realidad de los mineros artesanales, según Confemin

En relación con el contenido de una futura ley de formalización, dirigentes de Confemin propusieron una regulación ajustada a la realidad de los pequeños mineros. Ismael Palomino, coordinador de la organización, subrayó: “El Estado debe promover y acompañar a los mineros artesanales, pero con una ley que responda a la realidad de nuestras actividades”.

Palomino criticó que las acciones adoptadas hasta el momento por el Gobierno resultan ineficaces en el terreno. Considera que la normativa debe contemplar información real sobre el lugar donde opera cada minero para que las reglas puedan aplicarse y la formalización avance. “El fracaso de la formalización es consecuencia de normas que no consideran cómo se trabaja realmente”, sostuvo.

El representante agregó que solo identificando correctamente las condiciones laborales y sociales de los mineros artesanales se podrán construir soluciones eficaces. Confemin plantea que el Estado asuma un rol protagónico, garantizando que las futuras regulaciones sean consensuadas y operativas.

Foto de archivo. La policía
Foto de archivo. La policía antidisturbios hace guardia mientras los mineros artesanales informales protestan frente al Congreso para presionar al gobierno peruano a extender el plazo para formalizar las operaciones mineras informales, en Lima, Perú, el 3 de julio de 2025. REUTERS/Gerardo Marin

La organización destaca que, de persistir la ausencia de un marco legal adecuado, los pequeños mineros continuarán enfrentando barreras insalvables, perpetuando la informalidad y profundizando la inseguridad laboral.

El Congreso aprobó ampliación del Reinfo

El Congreso de la República aprobó en primera votación la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que aún requiere una segunda votación para entrar en vigencia. El Reinfo es una herramienta diseñada para registrar a los mineros formales y en proceso de formalización, permitiéndoles continuar actividades mientras cumplen los requisitos exigidos por el Estado.

Parlamentarios cedieron a demandas de
Parlamentarios cedieron a demandas de mineros. | Fotocomposición: Infobae Perú

El Reinfo busca combatir la informalidad minera, brindando plazos y seguridad jurídica a pequeños operadores. La iniciativa respaldada por Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, fue justificada por la necesidad de garantizar la continuidad del proceso y evitar afectaciones laborales y ambientales. La minería genera actualmente aproximadamente 2,1 millones de empleos en Perú, equivalentes al 8,2% del empleo nacional.

Pese a la aprobación de la prórroga, el Congreso rechazó disposiciones adicionales como la reincorporación de 50.000 mineros informales y la suspensión de procedimientos de exclusión del registro, lo cual mantiene en debate la profundidad real de los beneficios. La ampliación del Reinfo representa un respiro temporal y deja sobre la mesa el reto de lograr, mediante una nueva ley, la inclusión efectiva de los mineros artesanales.

