Mineros informales vuelven a instalarse en la avenida Abancay del Centro de Lima por el Reinfo

Mineros informales vuelven a instalarse en la avenida Abancay por el Reinfo

La avenida Abancay en el centro de Lima volvió a ser escenario de una masiva protesta de mineros informales y artesanales, quienes bloquearon los dos sentidos de la vía frente al Congreso de la República. La manifestación, que se extendió por unas cuatro cuadras entre el jirón Áncash y el jirón Cusco, paralizó el tránsito en la zona y generó una congestión vehicular considerable, obligando a conductores y peatones a buscar rutas alternas por el cuello de botella que alcanzó incluso el Parque Universitario.

Durante la jornada, la presencia policial fue constante. Vallas metálicas cercaron el perímetro para restringir por completo el acceso tanto de peatones como de vehículos, lo que impactó en la movilidad hacia distritos vecinos como La Victoria, San Juan de Lurigancho y el Rímac.

La mayoría de los manifestantes llegó desde Arequipa y otras regiones del sur, instalándose en la avenida con carpas improvisadas, sillas, sombrillas y alimentos mientras esperaban que el Pleno del Congreso debatiera la propuesta de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El Reinfo representa para miles de trabajadores la única vía para transitar hacia la formalidad en la pequeña minería y la minería artesanal. Las exclusiones ordenadas en los meses recientes por el Ejecutivo dejaron fuera del proceso a más de 50.000 mineros, por lo que el debate en el Congreso se ha convertido en un tema clave para la reactivación de muchos campamentos y familias mineras que dependen de este registro para continuar con sus labores de manera legal.

Mineros informales se instalaron en el centro de Lima

El retorno de los mineros informales al centro de Lima transformó la dinámica de una de las avenidas más transitadas de la capital. Desde horas tempranas, se instalaron carpas, sombrillas y provisiones, ocupando todo el ancho de la vía y alterando la rutina del centro histórico. El plantón sorprendió a comerciantes, vecinos y conductores, quienes se encontraron sin paso y forzados a modificar sus rutas habituales.

El área bloqueada fue custodiada por un despliegue policial reforzado, con vallas que impidieron el acceso incluso a peatones en varios puntos. Esto dificultó todavía más el desplazamiento en el corazón de Lima y generó preocupación entre los trabajadores y usuarios del Centro.

An informal miner, holding a banner that reads "Congress Yes to extending the mining formalization process," protests in front of the Congress of the Republic, accompanied by other miners, to demand an extension of the deadline to formalize their activity, in Lima, Peru, on November 18, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

El impacto llegó también al transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó cambios en el recorrido del Corredor Morado mientras duró la protesta. Los buses desviaron su trayecto: hacia San Juan de Lurigancho tomaron la avenida Tacna o el jirón Huánuco, en tanto que hacia el Cercado de Lima circularon por la avenida Tacna o el jirón Huanta.

Decenas de pasajeros enfrentaron demoras y trayectos más largos, con paraderos alternativos y largas esperas. Seis horas después del inicio del plantón, la ATU comunicó que el corredor y otras líneas recuperaron su ruta por Abancay, permitiendo que el tránsito volviera poco a poco a la normalidad.

Los propios mineros explicaron que se mantendrían en protesta hasta obtener una respuesta del Congreso sobre la ampliación y reapertura del Reinfo. Mientras tanto, los negocios del entorno vieron reducir su afluencia, y algunas galerías y oficinas optaron por cerrar temporalmente debido a la imposibilidad de acceder a la avenida.

Bloqueos en la Panamericana Sur

El reclamo de los mineros informales no se limitó a la capital. En paralelo a la protesta limeña, la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 782 en el distrito de Ocoña (Camaná, Arequipa) se mantuvo bloqueada por piquetes desde el lunes. Allí, decenas de mineros pernoctan en la vía, impidiendo el paso de buses interprovinciales, vehículos particulares y camiones de carga pesada. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa confirmó que solo se habilitan ventanas de paso muy breves, una o dos veces al día, lo que resulta insuficiente para descongestionar la ruta y atender la demanda de tránsito.

Mineros informales mantienen bloqueada la Panamericana Sur en Ocoña, Arequipa. Foto: Noticias Arequipa

La situación se complicó aún más con la advertencia de Confemin, cuyos dirigentes señalaron que mineros de Venado, Eugenia y Miski podrían sumarse en los próximos días, extendiendo el bloqueo y profundizando los problemas en el corredor sur.

En Arequipa, la incertidumbre afectó a los viajeros: algunas empresas ofrecieron pasajes a Lima advirtiendo de la posibilidad de largos retrasos o de quedar varados en Ocoña. Otros operadores directamente suspendieron la venta de boletos ante la falta de condiciones para operar. Las autoridades recomendaron a la población evaluar cuidadosamente cualquier desplazamiento, ya que el conflicto seguía sin un horizonte claro de solución.

El Reinfo: claves del debate por la formalización minera

El debate en torno al Reinfo ha puesto en el centro la polémica sobre el proceso de formalización para la pequeña minería y la minería artesanal en el país. El dictamen que será discutido en el Pleno del Congreso propone extender el proceso hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta la promulgación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, según lo que ocurra primero.

Además, suspende temporalmente los procedimientos de exclusión y nuevos procesos sancionadores contra quienes ya están inscritos en el registro, con ciertas excepciones puntuales.

mineria - reinfo

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación frente a esta medida, señalando que la suspensión de los procedimientos de exclusión debilita la capacidad del Estado para exigir el cumplimiento de las normas ambientales y la protección de concesiones mineras y el patrimonio cultural. Según la SNMPE, la disposición deja sin herramientas al Estado para garantizar que los inscritos en el Reinfo cumplan los compromisos legales, ambientales y sociales asumidos durante el proceso.

Por su parte, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) reclamó mayor objetividad y rigor técnico en el debate parlamentario. Propuso la creación de una veeduría para vigilar que las decisiones del Congreso no respondan a presiones políticas ni intereses particulares. El IIMP subrayó, además, que el Reinfo presenta debilidades estructurales y que, en los últimos años, ha sido infiltrado por redes de minería ilegal que perjudican tanto al medio ambiente como a los derechos de las comunidades locales.