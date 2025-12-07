¿Ascenso de Germán Juárez Atoche es parte del plan para desactivar los equipos especiales? Esto dijo Tomás Gálvez

Tomás Gálvez no ha ocultado su rechazo hacia José Domingo Pérez y Rafael Vela. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El reciente ascenso del fiscal Germán Juárez Atoche a fiscal superior provisional, tras su desempeño en el Equipo Especial Lava Jato, ha reavivado el debate sobre el futuro de los equipos especiales del Ministerio Público. El movimiento, oficializado en la resolución 3680-2025-MP-FN y publicado en el diario oficial El Peruano, llega en un momento de incertidumbre para la Fiscalía de la Nación y sus estructuras de investigación.

En entrevista con Willax, Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, anunció y defendió la promoción de Juárez Atoche tras la condena en primera instancia del expresidente Martín Vizcarra por los casos “Hospital Regional de Moquegua” y “Lomas de Ilo”, y de años de investigaciones complejas como las llevadas adelante contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, ambos también sentenciados por lavado de activos.

“El doctor Juárez Atoche ya cumplió y ha trabajado muy bien en algunos casos. Le critico que demoró un poco, sí, pero así como le he criticado su demora también he dicho que es el único que está trabajando. Entonces, lo vamos a promover a fiscal superior porque ya sus casos importantes los concluyó”, explicó.

Resolución que remueve a Germán Juárez y lo promueve a fiscal superior provisional.

Aunque a primera vista parece un reconocimiento a su labor, su remoción del equipo Lava Jato despierta dudas de si es parte de un plan para desactivar los equipos especiales, sobre todo al conocerse que ya concluyó la recolección de información relacionada con su efectividad.

Consultado al respecto, adelantó que, aunque la decisión debe adoptarse en Junta de Fiscales Supremos, para él los datos obtenidos confirman que no hay justificación para su permanencia.

“Mira, ya tenemos toda la información y ciertamente la sospecha se confirma. No se justifica su continuidad. Ya cumplieron su función. […] A mi criterio, no se justifica su continuidad y, bueno, vamos a ver si es el parecer de los demás miembros y ahí se tomará la decisión”, mencionó.

Agregó que la reunión sobre el futuro de los equipos especiales se daría en la subsiguiente junta extraordinaria y que es ahí donde, en caso de la eliminación, se analizará la promoción o descenso de los demás integrantes de estos grupos. Entre ellos, de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Flamante fiscal de la Nación siempre ha mantenido una posición negativa frente a José Domingo Pérez y Rafael Vela. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Tomás Gálvez será el próximo fiscal de la Nación?

Consultado sobre la cabeza de la Fiscalía tras la inhabilitación de Delia Espinoza, Tomás Gálvez, actual fiscal de la Nación interino, mencionó que por el tiempo de la sanción, aunque mantendría su cargo como fiscal supremo, está fuera de tiempo de ser titular de la entidad, por lo que la Junta de Fiscales Supremos deberán determinar a su sucesor oficial.

Consultado al respecto, consideró que él y Juan Carlos Villena son los que tienen posibilidades de ocupar el máximo cargo. “En realidad, Pablo Sánchez no puede ser, porque ya fue, Zoraida Ávalos también ya fue, Patricia Benavides también [ya fueron fiscales de la Nación]. Solo quedamos Juan Carlos Villena, que ha sido interino como yo, y yo. Hay que esperar la votación. Esto no termina hasta que se acaba”, señaló Gálvez, con un tono de cautela y cierto humor sobre el desenlace aún incierto.

Sobre su predisposición para asumir el máximo cargo del Ministerio Público, mencionó que “obviamente, cuando uno empieza la carrera fiscal, tiene como meta final ser fiscal de la Nación”. Agregó que debió ocupar el cargo hace ya unos cinco años, pero que, “lamentablemente, cortaron mi carrera, pero Dios y la justicia ha querido que regrese y reivindicarme, ciertamente”.