Sentencia de Martín Vizcarra EN VIVO HOY: PJ decide si expresidente va a prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El futuro judicial y político de Martín Vizcarra se define hoy, miércoles 26 de noviembre. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial dictará la sentencia final contra el expresidente por los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador Regional de Moquegua.

La Fiscalía del Equipo Especial Lava Jato, liderada por el fiscal Germán Juárez Atoche, solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva y una reparación civil ascendente a más de 4.6 millones de soles, acusando al exmandatario de recibir S/ 2.3 millones en coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecerlas en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Vizcarra, quien ya estuvo brevemente en prisión preventiva y ha sido inhabilitado políticamente por el Congreso, ha negado categóricamente los cargos, asegurando que acudirá a la audiencia “con la frente en alto” y sin buscar asilo o fuga. La defensa, por su parte, confía en la absolución, argumentando que la prueba fiscal carece de sustento y que ha existido un trato desigual en la imputación penal.

La audiencia se convierte en un punto de inflexión para el expresidente, ya que el fallo no solo determinará si procede la pena privativa de la libertad, sino si se ordena una eventual ejecución inmediata, un escenario que la defensa técnica rechaza.