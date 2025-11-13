Perú

Tomás Gálvez y las extrañas movidas en Fiscalía ante la llegada de Delia Espinoza

Fuentes informan que de un momento a otro se dispuso el trabajo virtual y el cierre de las oficinas del piso 9. Fiscal de la Nación interino no cederá el cargo hasta que la JNJ cumpla con la orden del PJ

Delia Espinoza envía una carta
Delia Espinoza envía una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, solicitando la que entregue el cargo. (Composición Infobae)

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez adoptó una serie de medidas para frustrar la llegada de Delia Espinoza al Ministerio Público, según fuentes de Infobae. Esto luego de que el Poder Judicial ratificara la medida cautelar a su favor, la misma que suspende el proceso disciplinario en su contra, incluida la medida que la apartó del cargo, y ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponerla como fiscal de la Nación.

Espinoza tiene previsto acudir a la sede principal de la Fiscalía este jueves 13 de noviembre. Ante ello, Gálvez habría dispuesto que todos los trabajadores del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales trabajen de manera virtual hasta el lunes 17 de noviembre.

La orden, dicen las fuentes de Infobae, no fue comunicada de manera formal, entiéndase de manera escrita, sino que fue comunicada por el asesor personal del fiscal de la Nación interino.

También se habría dispuesto el cierre de las oficinas del piso 9 del Ministerio Público, donde se encuentra el despacho del fiscal de la Nación y donde aún permanecen algunos objetos de Delia Espinoza.

Los desencuentros entre Espinoza y Gálvez no son nuevos. El último miércoles, la fiscal de la Nación planeaba acudir al Ministerio Público para dar una conferencia tras ordenarse su reposición; sin embargo, trascendió que Gálvez no dio las facilidades para ello.

Del mismo modo, días atrás, Tomás Gálvez aseguro que cederá el cargo una vez que la JNJ emita la resolución que reponga a Espinoza. Esto luego de que le envió una carta donde pide que entregue el puesto y suspenda todas las gestiones propias del fiscal de la Nación.

JNJ deberá reponer a Delia Espinoza

La JNJ tiene plazo hasta este viernes 14 de noviembre para cumplir la orden del Poder Judicial y restituir a Delia Espinoza como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, según lo dispuesto por el juez constitucional Juan Torres Tasso.

El magistrado advirtió en una segunda resolución que la JNJ ya se encuentra en situación de incumplimiento, notificando de ello al Ministerio Público. Si los consejeros insisten en no restituir a la titular del Ministerio Público, podrían enfrentar una denuncia penal por desobediencia a la autoridad.

Foto de archivo. La fiscal
Foto de archivo. La fiscal general de Perú, Delia Espinoza Valenzuela, habla sobre corrupción y disputas con otros poderes del gobierno durante una conferencia de prensa con medios internacionales, en el Ministerio Público en Lima, Perú, el 20 de marzo de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El plazo de 48 horas para la reposición comenzó a contarse desde el miércoles 12, debido a que la notificación fue electrónica, por lo que vence mañana.

Cabe precisar que el abogado López había solicitado que la restitución fuera automática, argumentando que la suspensión de la Resolución 143-2025-PLENO-JNJ implica la “restitución inmediata de la suscrita en su condición de Fiscal Suprema y, como consecuencia, Fiscal de la Nación, sin necesidad de acto adicional”. Sin embargo, el juez Torres Tasso considera que su fallo es claro y no requiere aclaraciones adicionales.

La referida medida cautelar también ordena la suspensión del proceso disciplinario contra Espinoza, abarcando los 4 cargos que se le imputan. Sin embargo, la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, continúa programando diligencias, incluyendo la toma de declaración a la fiscal suprema el lunes 17 de octubre.

