Sicarios asesinan a balazos a joven obrero en asentamiento humano de Mi Perú en pleno estado de emergencia en Lima y Callao

Sicarios disparan hasta cinco veces contra joven obrero en Mi Perú. Captura: RPP Noticias

El distrito de Mi Perú, en el Callao, vuelve a enfrentar la violencia pese al estado de emergencia vigente. Un hombre fue asesinado a balazos en el asentamiento humano Señor de Luren, a plena luz del día, lo que generó alarma entre los vecinos y expuso nuevamente la fragilidad de la seguridad en la zona. Las autoridades investigan el crimen ocurrido en medio de las medidas de excepción que rigen en la región, decretadas para combatir el sicariato y la extorsión.

El ataque se produjo en un contexto donde cientos de efectivos patrullan las calles y se realizan operativos casi a diario. Sin embargo, los recientes asesinatos demuestran que las bandas criminales persisten y la población no ha visto una reducción significativa de la violencia. La situación mantiene al Callao bajo constante tensión y cuestiona la capacidad del estado para controlar la ola delictiva.

Este nuevo hecho de sangre incrementa la zozobra entre los residentes de Mi Perú, quienes siguen exigiendo respuestas contundentes mientras el estado de emergencia continúa activo. Las autoridades han reiterado su compromiso de investigar cada caso, aunque los resultados aún no logran persuadir a la ciudadanía de que las medidas adoptadas sean efectivas.

Joven obrero es atacado a balazos por sicarios

Según información de medios locales chalacos, el fallecido fue identificado preliminarmente como Wilder Junior Briceño Verastegui, un joven de 20 años que trabajaba en la construcción de un parque en el asentamiento humano Señor de Luren. Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron directamente hasta donde laboraba la víctima y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él.

Briceño Verastegui había llegado al lugar en su mototaxi cuando fue sorprendido por los atacantes. Los vecinos contaron que se escucharon hasta cinco disparos durante el ataque, lo que provocó pánico y desesperación entre las personas cercanas a la obra. El joven habría recibido impactos de bala en el brazo y el pecho, informaron las primeras investigaciones.

Inmediatamente después del atentado, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital de Ventanilla. Pese a los esfuerzos médicos, el personal del centro de salud confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso. Conmocionados por el crimen, familiares y moradores reclamaron mayor presencia policial en la zona.

Al lugar del ataque acudieron rápidamente serenos del distrito y agentes policiales. Las autoridades iniciaron las averiguaciones para determinar el móvil del asesinato y establecer si el crimen guarda relación con las recientes actividades de extorsión o ajuste de cuentas. La inseguridad domina el distrito, incluso con el despliegue de fuerzas de seguridad durante el estado de emergencia.

El hecho ha causado preocupación en entidades locales y organismos de seguridad ciudadana. La investigación está en curso y las autoridades no descartan que surjan nuevos datos sobre la identidad de los responsables y el trasfondo del ataque, ocurrido en un contexto de incertidumbre generalizada.

Gobierno defiende el estado de emergencia pese a asesinatos recientes

Frente a la persistencia de crímenes violentos, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, defendió públicamente la eficacia del estado de emergencia en declaraciones recientes a la prensa. El titular del sector sostuvo que la intervención ha permitido operativos y detenciones importantes, y aseguró que “tenemos los resultados”, pese a los asesinatos que han sacudido Lima y el Callao en la última semana.

El funcionario detalló que el Ejecutivo, en coordinación con gremios y autoridades locales, trabaja para fortalecer la presencia institucional y la colaboración ciudadana. Reconoció que la continuidad delictiva representa un desafío, pero insistió en que las estadísticas evidencian un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión.

Tiburcio Orbezo subrayó que el despliegue de efectivos y la vigilancia constante forman parte de una estrategia integral respaldada por el Consejo de Ministros. Además, indicó que la extensión del estado de emergencia será evaluada para mantener las intervenciones en las zonas más críticas. “El accionar policial está sometido a permanente vigilancia y revisión de los indicadores oficiales”, remarcó el ministro.

Mientras tanto, la ola de violencia no cesa: solo en los últimos días, un conductor de transporte público fue asesinado en Chorrillos y un ciudadano extranjero perdió la vida en Miraflores. La comunidad y los gremios transportistas siguen atentos, entre la expectativa y la preocupación, a la evolución de las acciones gubernamentales ante una criminalidad que desafía a todas las autoridades.