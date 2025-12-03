Perú

Ataque armado a bus en Chorrillos deja grave a conductor y expone la creciente violencia que enfrenta Lima en estado de emergencia

Un sujeto armado interceptó una unidad de la línea 20 y dejó gravemente herido al chofer

Ataque a bus en Chorrillos reaviva alarma vecinal en plena emergencia por seguridad en Lima y Callao

El bus que cubría la ruta de Pamplona Alta hacia San Genaro en Chorrillos vivió un episodio que estremeció a vecinos y pasajeros. Mientras el servicio avanzaba, un sujeto armado interceptó la unidad y abrió fuego sin advertencia. El conductor de la línea 20 - Etucsa quedó gravemente herido y, según fuentes internas de la empresa, permanece con vida, aunque uno de los disparos comprometió su pulmón.

La preocupación vecinal se intensificó porque el ataque coincidió con una etapa en la que el país mantiene medidas excepcionales de seguridad. En los últimos días, diversos sectores ciudadanos expresaron temor ante la expansión de redes extorsivas. Las autoridades reconocen que el desafío crece y que las estrategias actuales buscan responder a delitos cada vez más frecuentes.

Ataque armado contra bus que cubría la ruta Pamplona Alta–San Genaro.

Ataque en San Genaro y avance de las investigaciones

De acuerdo con información preliminar, dos individuos en una motocicleta azul oscuro interceptaron el bus de la línea 20 y realizaron al menos cuatro disparos contra la unidad. El conductor terminó herido y una patrulla de la Policía Nacional trasladó al afectado rumbo al hospital Casimiro Ulloa, donde recibe atención médica. No existen detalles oficiales sobre su estado actual.

La unidad atacada ingresó a la base de la empresa para las diligencias correspondientes. Personal policial inició el proceso de recolección de información mediante la revisión de cámaras de seguridad y declaraciones de pasajeros y vecinos. El objetivo es identificar a los responsables y establecer si el ataque guarda relación con presiones extorsivas que operan en distintas rutas de transporte.

Estado de emergencia y medidas oficiales

El Gobierno de Perú formalizó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por treinta días, desde las 00 horas del 22 de octubre de 2025. La disposición se adoptó debido al incremento de delitos como homicidios, extorsión y tráfico ilícito de drogas. Autoridades señalaron que la intervención busca reforzar el control en áreas con riesgo elevado y responder a la presión ciudadana por mayor seguridad.

Según el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. El documento indica que las zonas de intervención se determinarán con base en “inteligencia, indicadores y mapas del delito”, y que estas acciones forman parte de un plan orientado a enfrentar la criminalidad en la capital y el primer puerto.

La administración del presidente José Enrique Jerí Oré explicó que el país atraviesa un periodo complejo. En palabras de las autoridades, “el Estado debe responder con decisión ante el grave deterioro de la seguridad ciudadana”. La declaración busca respaldar el despliegue operativo en las jurisdicciones incluidas en la medida.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

