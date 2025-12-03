Rafael Belaunde aclara si continuará como precandidato presidencial tras atentado a balazos: “La vida continúa”

Tras atentado a balazos, Rafael Belaúnde asegura que seguirá en carrera electoral. (Crédito: RPP)

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, se pronunció sobre el reciente atentado que sufrió en Cerro Azul, Cañete, y aclaró que continuará con su campaña electoral pese al incidente. En declaraciones a RPP, Belaúnde señaló que las primeras horas tras el ataque estuvieron dedicadas a coordinar las diligencias con la Policía y asegurar su entorno inmediato.

El político enfatizó que la violencia no debe marcar la agenda política ni detener el curso del país. “La vida continúa, tenemos que trabajar. La violencia criminal, la inseguridad ciudadana no puede ni definirnos ni marcar nuestra agenda. Entonces, hay que sobreponerse y tomar las medidas de seguridad”, afirmó.

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul

Medidas de seguridad

Belaúnde indicó que, a partir del 23 de diciembre, contará con la seguridad proporcionada por el Estado, aunque por el momento su resguardo estará a cargo de su propio personal. Asimismo, subrayó que no solicitará medidas adicionales y resaltó que la vida de las personas comunes en Perú enfrenta mayores riesgos que la actividad política.

El precandidato precisó que su situación no se compara con la de ciudadanos que son víctimas de extorsión o violencia ligada a actividades delictivas. “Mi actividad política no es tan peligrosa como la de otros sectores azotados por la extorsión y el cobro de cupos”, señaló para el citado medio, destacando la importancia de asumir los riesgos con responsabilidad y sin alarmismo.

Rafael Belaunde disparó al menos 12 veces contra sus atacantes. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Respuesta y especulaciones

Ante las críticas que indicaban que el atentado podría ser utilizado para ganar protagonismo, Belaúnde aseguró que se sometió a los peritajes realizados por la Policía y que su prioridad es colaborar con las investigaciones. “La gente es libre de pensar lo que quiera. Al final, lo que hay que hacer es colaborar con la Policía y que la Policía haga su trabajo con tranquilidad y objetividad, nada más”, expresó el político.

El precandidato insistió en que no teme a las especulaciones y que su compromiso principal es mantener la transparencia frente a los hechos, dejando claro que la violencia no alterará su postura ni su agenda política.

Rafael Belaúnde sale ileso de atentado en Cerro Azul. Foto: captura Canal N

Compromiso político

Finalmente, Belaúnde reafirmó su determinación de continuar con su campaña hasta las últimas consecuencias. Reconoció la existencia de amenazas de organizaciones criminales vinculadas a la minería, pero aseguró que no considera que estas situaciones puedan afectar el desarrollo del proceso electoral.

“Voy a seguir absolutamente adelante hasta las últimas consecuencias”, concluyó Rafael Belaúnde ratificando su intención de mantener la campaña activa y de enfrentar los riesgos con responsabilidad.

Candidato presidencial vinculó el hecho a una "situación convulsa". | Canal N

Atentado no está relacionado a la política

El precandidato presidencial de Libertad Popular señaló que el ataque armado del que fue víctima ayer podría estar relacionado con la inseguridad ciudadana que afecta a todos los peruanos. En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, precisó que no desea especular sobre si el incidente tiene un carácter político y, por esa razón, ha instruido que no haya ninguna publicidad política en este momento. “No quiero que se mezcle una cosa con otra”, afirmó.

Belaúnde indicó que no ha recibido amenazas previas y consideró que el ataque pudo tratarse de un intento de robo. Según el precandidato, este tipo de incidentes forman parte del problema general de inseguridad que vive el país y que afecta a ciudadanos de todas las condiciones sociales.

Rafael Belaúnde Llosa evita apostar por la Unión Civil o el Matrimonio Igualitario

Asimismo, destacó que todos los peruanos son víctimas de la inseguridad y subrayó la importancia de que la ciudadanía participe activamente en la búsqueda de soluciones. “Tenemos que actuar y defendernos, no podemos normalizar una situación que tiene arrinconadas a las familias, sobre todo a las que menos tienen”, expresó Belaúnde, llamando a la acción frente a la violencia que golpea al país.