Maestro alfarero Mario Quispe consolida su legado familiar gracias al respaldo de Pensión 65.

La tradición alfarera de la región Áncash encuentra en Mario Quispe a uno de sus máximos exponentes, reflejando el profundo impacto de programas sociales como Pensión 65 en la vida de los adultos mayores peruanos y la preservación de saberes ancestrales. A los 72 años, Quispe ha logrado consolidar un taller ubicado a 15 kilómetros de la carretera que conecta Huaraz y Caraz. Desde allí, transmite el arte de la cerámica a su hijo y tres sobrinos, quienes lo acompañan en la labor diaria, asegurando así la continuidad generacional de su oficio.

El aporte económico de Pensión 65, que le otorga un respaldo de USD 90 cada dos meses, ha sido fundamental para que Quispe adquiera insumos y participe en ferias y Encuentros de Saberes Productivos. En estos espacios, exhibe piezas que condensan la mística regional y la memoria familiar, mostrando la vigencia de las técnicas ancestrales y su adaptación a nuevos tiempos.

Uno de los recuerdos más significativos de Quispe está ligado a su proyección internacional: “Uno de los momentos más bellos fue cuando viajé a Bolivia y gané un concurso internacional. Estuve muy feliz porque representaba a mi país y demostraba lo que sé hacer”, relató el artesano. Recientemente, recibió la visita del presidente de la República, José Jerí, quien llegó interesado en conocer de cerca la destreza de los maestros alfareros de Áncash.

Pensión 65 impulsa la trayectoria del artesano Mario Quispe y preserva saberes ancestrales en Áncash.

Trayectoria, herencia y vocación familiar

La historia de Mario Quispe comenzó hace 35 años, cuando, tras perder su licencia de conducir, decidió buscar un nuevo rumbo. Su acercamiento a la alfarería estuvo motivado por la colaboración con un amigo caricaturista al trasladar dibujos a la arcilla. Fue en ese momento cuando evocó las enseñanzas de su madre, Margarita Huanaco: “Recordé a mi madre y la forma que hacía vasijas, jarras, tazones, y otros productos. Ella era alfarera e indirectamente aprendí todo con tan solo verla”, manifestó Quispe.

La influencia materna ha sido decisiva no solo en su aprendizaje, sino en su vocación. “Mi mamá fue alfarera, hacía cosas muy bonitas para las casas. Yo tomé eso para ganarme la vida, porque mi papá, Manuel, quería que trabaje en el campo, pero me sentía mejor con la cerámica. Ahora veo esa emoción en mi hijo y sobrinos”, afirmó el ceramista, quien se define como un hombre agradecido y humilde.

Quispe encuentra fuentes de inspiración en personajes emblemáticos y paisajes de la región. Figuras como la Pastorita Huaracina o los pescadores de Chimbote cobran vida en sus esculturas: “Me motiva hacer músicos antiguos con grandes sonrisas, como la Pastorita Huaracina. Además, por ejemplo, Chimbote, ubicado en la costa, me impulsa a hacer pescadores con su ganancia del día proveído por el mar”, explicó. Así, su arte encarna la esencia cultural y los valores de una comunidad resiliente.

Arte y tradición: Mario Quispe mantiene viva la alfarería de Áncash con apoyo de programas sociales.

Pensión 65: Inclusión y autonomía

El programa Pensión 65, gestionado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ha permitido a miles de adultos mayores acceder a recursos que favorecen su emprendimiento y bienestar. A nivel nacional, uno de los puntos destacados es la modernización de los mecanismos de cobro. En el departamento de Tacna, el Midis cuenta con 4.296 usuarios, de los cuales 4.090 reciben la subvención a través de la tarjeta de débito del Banco de la Nación, lo que equivale a más del 95 % de cobertura en la región.

Este avance posibilita que los adultos mayores ahorren tiempo y eviten desplazamientos hasta las agencias bancarias, pues pueden retirar el dinero en cajeros o agentes Multired, distribuidos en farmacias, bodegas, panaderías y otros comercios locales. La provincia de Tacna concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con 2.849 repartidos en once distritos, destacando Coronel Gregorio Albarracín (811), Tacna (429), La Yarada Los Palos (390), Ciudad Nueva (379), Alto de la Alianza (246), Pocollay (182) y Calana (130).

La alfarería ancestral de Áncash se fortalece con el trabajo de Mario Quispe y el apoyo de Pensión 65.

Para garantizar un acceso adecuado a estas herramientas financieras, el personal de Pensión 65 ofrece talleres y capacitaciones constantes a los usuarios. Esta labor fortalece el proceso de inclusión y la autonomía económica de los adultos mayores, reafirmando el compromiso del programa con la dignidad y el desarrollo de quienes forjaron la memoria viva del país. Los testimonios y logros de artesanos como Mario Quispe constituyen una muestra tangible del impacto social y cultural de esta política pública.