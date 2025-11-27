Perú

Más de 800 mil beneficiarios de Pensión 65 podrán cobrar su subsidio desde el 1 de diciembre: Conoce cómo

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que usuarios de Pensión 65 podrán retirar su subvención bimestral de S/350 en cajeros, agentes Multired y agencias del Banco de la Nación a nivel nacional

Guardar

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que el próximo lunes 1 de diciembre inicia el pago de Pensión 65 para 824.351 adultos mayores incluidos en el último padrón de 2025.

Los beneficiarios podrán cobrar el subsidio de S/350 a través de distintos organismos como cajeros automáticos, agentes Multired asociados a bodegas, farmacias y otros establecimientos, así como en las agencias del Banco de la Nación distribuidas en todo el país.

El proceso incorpora el uso de tarjeta de débito, modalidad que, según la entidad, permite agilizar las transacciones y reduce las filas en las sucursales bancarias, superando los 735 mil usuarios con esta alternativa.

La titular del Midis, Lesly Shica, dispuso continuar con estas mejoras, mientras cada una de las unidades territoriales del programa ofrece capacitaciones para asegurar que los adultos mayores usen la tarjeta correctamente.

El Midis precisó que existen modalidades complementarias para el pago a quienes no pueden desplazarse hasta un punto físico.

El despliegue de los denominados “carritos y avioncitos pagadores” facilita el acceso de la subvención en las comunidades más aisladas y en los hogares de personas con limitaciones físicas, garantizando una cobertura nacional efectiva.

Distribución geográfica

La base de adultos mayores beneficiarios se concentra principalmente en Cajamarca (90 235) y Lima (73 298), seguidos por Puno (72 828), Piura (64 299), Cusco (58 470) y otros departamentos como Áncash, La Libertad, Junín y Loreto.

Esta distribución responde a la dinámica demográfica y a los criterios de vulnerabilidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Además de la transferencia económica, los usuarios acceden a otros servicios diseñados para fortalecer su autonomía y bienestar, como la intervención “Saberes Productivos”, cuyo objetivo es recuperar los conocimientos tradicionales de los adultos mayores y apoyar sus proyectos productivos.

Mediante iniciativas como “Para verte mejor”, se entregan lentes con protección UV y atención oftalmológica en centros de salud cercanos. La estrategia “Servicio te acompaño” agrega apoyo en atención médica personalizada.

Para resolver dudas o consultas sobre el cronograma de cobro, Pensión 65 cuenta con canales de atención, entre ellos la línea de WhatsApp al 942 962 116 y los correos atencionalusuario@pension65.gob.pe y mesadepartes@pension65.gob.pe. La actualización de información también se encuentra disponible en la plataforma digital oficial.

¿Qué otros programas sociales impulsa el Midis?

El Midis impulsa diversos programas sociales enfocados en la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en el Perú.

Entre ellos destaca Juntos, iniciativa orientada a apoyar con transferencias económicas a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, siempre que sus hijos asistan al colegio y pasen controles de salud.

Además, Cuna Más promueve el desarrollo integral de la primera infancia a través de servicios de cuidado y acompañamiento familiar en comunidades vulnerables.

Otro componente relevante es Wasi Mikuna, encargado de brindar alimentación escolar a millones de estudiantes en instituciones públicas de todo el país, contribuyendo al aprendizaje y nutrición de los niños.

Temas Relacionados

MidisPensión 65Programa socialperu-noticias

Más Noticias

Indignación en Ventanilla: juez libera a chofer que mató a niño y atropelló a 13 personas

La decisión judicial favoreció a Berli Díaz Silva, quien conducía sin licencia y presuntamente bajo los efectos del alcohol cuando arrolló a varias personas en un paradero de Pachacútec. La Fiscalía ya anunció que impugnará el fallo

Indignación en Ventanilla: juez libera

Cierre vehicular por obras en la Vía Expresa Grau desde este viernes 28: ¿dónde y cuál es el plan de desvío?

Los accesos para ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo se mantendrán operativos durante el cierre vial

Cierre vehicular por obras en

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional halló culpable al exmandatario. Sala otorgó 6 años por caso Lomas de Ilo y 8 años de prisión por Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra condenado a 14

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

La ‘Foquita’ relató detalles de la personalidad del ‘Depredador’ y de la fecha de retiro del fútbol después de su estadía en Alianza Lima

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión

Más allá del calcio y la vitamina D: otras vitaminas y minerales que previenen la osteoporosis

La osteoporosis debilita tus huesos sin que lo notes hasta que ocurre una fractura en cadera, muñeca o espalda

Más allá del calcio y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra lanza video tras condena de 14 años de prisión: “Ellos deberían estar presos y están gozando del dinero robado”

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

Alejandro Salas devela chat con Martín Vizcarra tras ser hallado culpable de corrupción: “Que el mensaje llegue a todo el Perú”

Las últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa revela que terminó

Milett Figueroa revela que terminó varias veces con Marcelo Tinelli: “Tenemos un carácter fuerte y explosivo”

Ana Paula Consorte revela que ha mejorado su relación con Doña Peta: “Va a mi casa, está con mis hijos, somos más cercanas”

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Jorge Luna y su reacción luego de ser mencionado en el Congreso: “Me han comparado con esas basuras”

DEPORTES

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

Jefferson Farfán reveló que rechazó millonaria oferta de Zenit de Rusia por “frío y racismo”, pero que los premios eran un sueldo en la Liga 1

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Julio César Uribe se sinceró sobre posibles fichajes de Hernán Barcos y Facundo Callejo a Sporting Cristal 2026