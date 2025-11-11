Perú

Áncash fue reconocido como “Mejor Destino de Aventura del 2025” en los Premios TOURISE celebrados en Arabia Saudita

El premio resalta el potencial turístico de la región y el compromiso del país con un modelo de desarrollo responsable, inclusivo y conectado con el entorno natural

Áncash fue nombrado “Mejor Destino
Áncash fue nombrado “Mejor Destino de Aventura 2025” en los Premios TOURISE, entregados en Riad (Arabia Saudita). (Composición: Infobae)

La distinción otorgada a Áncash en los Premios TOURISE 2025 colocó nuevamente a la región en una conversación global sobre destinos que impulsan el turismo de aventura. La noticia surgió durante una ceremonia internacional en Riad, capital de Arabia Saudita, donde líderes del sector turístico se reunieron para reconocer experiencias destacadas en distintos continentes. En ese escenario, la presencia peruana tomó un lugar central.

La entrega del reconocimiento coincidió con la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, un encuentro que congregó a autoridades y especialistas de todo el mundo. El anuncio sorprendió a varios asistentes que, aunque conocían el potencial del país, no esperaban que Áncash fuese nombrado como el “Mejor Destino de Aventura del año 2025”. Desde ese instante, las miradas se enfocaron en la delegación peruana.

La representante encargada de recibir el premio fue la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, quien se ubicó en el escenario principal durante una ceremonia protocolar que reunió a funcionarios, ministros y directivos del sector privado. Frente al público, expresó un mensaje que buscó destacar no solo la diversidad del territorio, sino también la labor de las comunidades que participan en actividades turísticas de la región.

“Recibo con enorme gratitud, en nombre del Gobierno del Perú y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este prestigioso reconocimiento que distingue a Áncash como el Mejor Destino de Aventura del año 2025”, indicó.

“Es un honor compartir con ustedes la esencia de una región que representa el espíritu indómito y diverso del Perú”, añadió ante una audiencia internacional que siguió su intervención con atención.

Reconocimiento internacional para Áncash

La distinción fue anunciada durante
La distinción fue anunciada durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo. (Difusión)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que la distinción corresponde a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita, con apoyo del sector privado. Su objetivo central consiste en destacar destinos capaces de proponer nuevas rutas para el sector, con especial énfasis en sostenibilidad, innovación y experiencias vinculadas al entorno natural.

La presencia del ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita, Ahmed Bin Aqeel Al-Khateeb, así como de la princesa Sara Al Saud, viceministra de Asuntos Internacionales, generó un marco protocolar que reforzó el peso de la ceremonia. En ese contexto, la delegación peruana expuso el potencial turístico de Áncash, donde el litoral, la sierra y la cordillera conviven en rutas que atraen a viajeros nacionales y extranjeros.

Durante su intervención, la viceministra Laca destacó que el premio también reconoce el trabajo de quienes participan en la actividad turística dentro de la región. “Este premio no es solo un reconocimiento a la belleza natural de Áncash, sino también al compromiso de sus comunidades, sus guías, sus emprendedores y sus autoridades, que trabajan para hacer del turismo una herramienta de desarrollo sostenible e inclusivo”, expresó.

El Mincetur destacó que este nombramiento fortalece el posicionamiento del Perú dentro del turismo de aventura. La entidad afirmó que el país mantiene una estrategia orientada a promover actividades responsables, con énfasis en la conservación del entorno, la participación de actores locales y la generación de oportunidades económicas para distintos sectores.

Actividades de la delegación peruana en la Asamblea General

Reconoce destinos que impulsan experiencias
Reconoce destinos que impulsan experiencias innovadoras y sostenibles en turismo de aventura. (Difusión)

La presencia de la viceministra Aracelly Laca en la 26ª Asamblea General incluyó sesiones dedicadas a sostenibilidad, innovación y cooperación internacional. Durante su agenda oficial sostuvo reuniones bilaterales con autoridades de Grecia, Ecuador e Indonesia, así como con directivos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Estos encuentros se centraron en cooperación técnica, oportunidades de inversión y programas de capacitación.

También asumió responsabilidades dentro del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, donde figura como una de las representantes de la región de las Américas. Además, tomó la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto del mismo consejo, rol que implica participación activa en decisiones vinculadas a la gestión de proyectos y recursos.

La delegación peruana participó, además, en el debate de alto nivel titulado “La Transformación del Turismo a través de la Inteligencia Artificial”. En esa sesión, Laca intervino como ponente principal y expuso la visión peruana sobre el uso de nuevas tecnologías en la actividad turística, un tema que ocupó un lugar destacado dentro de la agenda internacional.

