Ed Sheeran hace un repaso de su 2025 y se prepara para su concierto en Perú: “Gracias por el cariño, ha sido increíble”

Ed Sheeran llega a Perú en mayo del 2026. IG

Ed Sheeran cerrará el 2025 en lo más alto de su carrera. Así lo dejó claro en un mensaje que compartió con sus millones de seguidores en Instagram, donde el cantautor británico hizo una sincera reflexión sobre lo que llamó “el año de Play”, en referencia al exitoso álbum que marcó su regreso a la experimentación musical, a las colaboraciones inesperadas y a un proceso creativo que, según confesó, lo hizo reencontrarse con su mejor versión.

Además, este año anunció su gira que lo llevará a diferentes partes del mundo, como es el caso de Perú, donde cuenta con una gran legión de seguidores. El artista llegará a Lima el 20 de mayo del 2026 para presentarse en el Estadio Nacional, un concierto que ya promete ser uno de los eventos más importantes del próximo año.

Ed Sheeran se muestra agradecido por su exitoso 2025. IG

En su publicación, Sheeran anunció el lanzamiento de la versión super deluxe de Play, una edición ampliada que incluye 14 canciones adicionales que no formaron parte del álbum principal, pero que fueron esenciales en su búsqueda artística. “Fue muy difícil elegir las canciones para este álbum; fue una experiencia creativa enorme”, escribió. También reveló que parte de la esencia del disco nació en India, un viaje que lo ayudó a darle cohesión al proyecto. Sin embargo, decidió incluir canciones compuestas fuera de ese país, pues “a veces amas tanto algunos temas que simplemente tienen que ver la luz del día”.

Ese impulso emocional y artístico marcó una transformación profunda en su manera de crear. Para él, la música siempre ha sido un ejercicio de inmersión total: se sumerge, explora, experimenta y luego recorta hasta encontrar el núcleo perfecto. En esta ocasión, Play se convirtió en un espacio donde lo íntimo y lo expansivo conviven, donde los géneros dialogan libremente y donde Sheeran se permite mostrar todas sus capas sin restricciones. Por eso, al despedir el año, no dudó en confesar: “2025 está llegando a su fin; fue el año de Play para mí”.

Ed Sheeran. REUTERS/Mario Anzuoni

Una presencia global

El éxito del álbum se complementó con uno de los proyectos audiovisuales más aplaudidos del año: “Sin Cortes con Ed Sheeran”, un especial de Netflix grabado en un único plano secuencia por las calles de Nueva York. La producción, celebrada por su autenticidad y complejidad técnica, muestra al cantante interpretando sus éxitos mientras interactúa espontáneamente con la ciudad y con los espectadores que se cruzan en el camino.

El resultado es una aproximación íntima, honesta y sin adornos a su música, una ventana directa a su proceso creativo y emocional. Este impulso mediático se reflejó también en su reciente presencia en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretó canciones de Play y conversó sobre el cierre de un año decisivo para su trayectoria.

Su aparición se viralizó rápidamente, recordando que Sheeran no solo mantiene una conexión sólida con su audiencia tradicional, sino que también continúa resonando con nuevas generaciones que descubren en su música un refugio emocional y una narrativa universal.

A lo largo del año, Sheeran también compartió reflexiones personales sobre salud mental y su vida como padre. Con total honestidad, habló sobre los ciclos emocionales que atraviesa: “Nunca superas la depresión por completo, pero tienes periodos de idas y venidas”. Sus palabras conectaron profundamente con su público y evidenciaron una madurez emocional que hoy complementa su evolución musical. Esa vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, lo ha convertido en uno de los artistas más auténticos y empáticos de su generación.

Ed Sheeran. REUTERS/Maja Smiejkowska

Con más de 120 millones de oyentes mensuales en Spotify, giras con asistencia récord y un catálogo que acompaña a millones de personas alrededor del mundo, Sheeran cierra un año inolvidable y se prepara para abrir una nueva etapa.

La llegada de Ed Sheeran a Lima

Las expectativas por su regreso al Perú están en su punto más alto. Su próximo espectáculo en Lima forma parte del LOOP Tour, una gira que se caracteriza por ser completamente en estadios y por una propuesta visual inmersiva que expande el concepto del looping en vivo, una técnica que el cantante domina desde sus inicios. Los fans peruanos podrán vivir esta experiencia el 20 de mayo del 2026, en el Estadio Nacional.

El anuncio ha generado enorme entusiasmo, especialmente porque han pasado 9 años desde sus memorables presentaciones en el país. Para esta nueva visita, Sheeran llegará con un repertorio renovado, con una producción de gran escala y con la fuerza creativa que marcó su 2025. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.pe, con preventa BBVA que incluye un 25% de descuento.

En su mensaje de despedida del año, Sheeran reafirmó su gratitud: “Gracias por todo el cariño, ha sido increíble”. Sus palabras resumen un periodo de transformación, exploración y renacimiento artístico. El 2025 fue, sin duda, uno de los años más importantes de su vida profesional, y su llegada al Perú coincide con su punto más alto. Para miles de fans, su concierto será más que un show: será la oportunidad de ver a un artista que se encuentra plenamente conectado consigo mismo, con su música y con el mundo.

Ed Sheeran. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo