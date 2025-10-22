Ed Sheeran regresa al Perú y cantará en el Estadio Nacional: fecha, lugar y entradas para ver al cantante británico

Ed Sheeran regresa al Perú y cantará en el Estadio Nacional: Este JUEVES A Las 10 AM Inicia La PREVENTA Con 25% DSCTO De Tarjetas BBVA.

El cantante y compositor británico Ed Sheeran confirmó su esperado regreso al Perú tras casi una década de ausencia.

El intérprete de éxitos globales como “Shape of You”, “Perfect” y “Thinking Out Loud” se presentará en Lima, como parte de su nueva gira internacional titulada 'LOOP Tour’, una experiencia musical y visual que promete reinventar la forma en que el público vive sus conciertos.

Este tour mundial se caracteriza por ser una propuesta que reinventa su puesta en escena con un formato inmersivo, un sonido renovado y un recorrido por sus grandes éxitos junto a los temas de su más reciente disco.

El músico británico explicó que esta gira representa “un regreso a los orígenes del loop station”, la herramienta con la que comenzó su carrera en pequeños bares de Londres. En cada presentación, el público podrá presenciar cómo Sheeran construye sus canciones capa por capa, en un despliegue de talento y conexión con su música.

(REUTERS/Steve Marcus)

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El astro británico realizará su concierto el próximo 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas estarán disponibles desde este mes de octubre en Ticketmaster.pe.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

El espectáculo llega bajo la producción de Move Concerts Perú, con entradas disponibles en Ticketmaster.pe.

La preventa es exclusiva para clientes del BBVA y se realizará este jueves 23 y 24 de octubre, con un 25% de descuento, mientras que la venta general iniciará el sábado 25 de octubre.

Precios de las entradas

Los precios oficiales para el concierto de Ed Sheeran en Lima varían según la ubicación elegida:

Preventa - con descuento del 25 % con la Tarjeta BBVA

- Campo A: S/. 420

- Campo B: S/. 259

- Occidente (numerada): S/. 379

- Oriente (numerada): S/. 360

- Norte: S/. 144

Precio Full

- Campo A: S/. 536.60

- Campo B: S/. 331.0

- Occidente (numerada): S/. 484.30

- Oriente (numerada): S/. 460.00

- Norte: S/. 184.00

Ed Sheeran confirma su regreso a Perú con un concierto en el Estadio Nacional. Precios de entradas. Ticketmaster

Un regreso triunfal tras nueve años

La última vez que Ed Sheeran visitó Lima fue en 2017, cuando ofreció un concierto con entradas totalmente agotadas en el Jockey Club. Aquella noche marcó uno de los momentos más recordados para los fanáticos peruanos del británico, quien en esa ocasión presentó su gira “Divide Tour”, con la que rompió récords de asistencia a nivel mundial.

Ahora, el artista regresa al Perú con 'LOOP Tour’, un espectáculo que combina tecnología inmersiva, escenarios circulares y proyecciones visuales 360°, una propuesta escénica que redefine su estilo y conecta directamente con la audiencia.

El show promete un recorrido por sus temas más emblemáticos, junto a canciones de su más reciente producción discográfica. Sheeran ha descrito este tour como “una experiencia envolvente que invita al público a formar parte del sonido”.

Récords y legado de Ed Sheeran

A lo largo de su carrera, Ed Sheeran se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Su gira ÷ (Divide Tour), realizada entre 2017 y 2019, es considerada la más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación que superó los 875 millones de dólares y una asistencia acumulada de 9 millones de personas en todo el mundo.

El artista también ostenta el récord de mayor asistencia en un mismo país: reunió a 257,751 espectadores en cuatro presentaciones consecutivas en 2018, en el Reino Unido.

Con más de 120 millones de oyentes mensuales en Spotify, Sheeran continúa liderando las plataformas digitales, manteniéndose como uno de los artistas más escuchados del planeta. Canciones como Shape of You, Perfect, Photograph y Bad Habits se han convertido en verdaderos himnos del pop moderno y estarán presentes en su cita con el público peruano.

“Play”: una nueva etapa creativa y personal

El regreso de Ed Sheeran a los escenarios también marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. En septiembre de 2025, el artista lanzó su octavo álbum de estudio, “Play”, con el que se aventuró a explorar nuevos horizontes musicales.

En esta producción, destacan canciones como “Azizam”, “Camera” y “A Little More”, en las que el británico fusiona su característico pop-folk con sonidos inspirados en la música india y persa. El resultado es una propuesta íntima, espiritual y emocional que refleja el proceso de madurez artística que atraviesa el músico.

El cantautor también ha sorprendido a sus fanáticos por su estilo de vida alejado de los excesos del estrellato. En 2025 anunció que vive sin smartphone y que prefiere comunicarse solo por correo electrónico. Además, reapareció en los medios hispanos con una entrevista exclusiva en el programa español La Revuelta, donde dedicó un mensaje especial a sus seguidores latinoamericanos.

Ed Sheeran performs during the second day of the iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, U.S. September 20, 2025. REUTERS/Steve Marcus