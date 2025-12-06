Perú

Caso Sheyla Gutiérrez: Acusado del asesinato será juzgado en Estados Unidos al ser extraditado en los próximos días

La decisión se produce cuatro meses después de que las cámaras de seguridad captaran a Cabrera trasladando un voluminoso bulto. Agentes federales estadounidenses asumirán la custodia del imputado

Sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez será extraditado a Estados Unidos| América Noticias

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ha ordenado la extradición de Jossimar Cabrera Cornejo, principal acusado por el asesinato de su esposa, Sheyla Gutiérrez, a Estados Unidos. De acuerdo con información de América Noticias, la entrega formal se efectuará el viernes 12 de diciembre al mediodía en las instalaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde agentes federales estadounidenses asumirán la custodia del imputado.

La decisión se produce cuatro meses después de que las cámaras de seguridad captaran a Cabrera trasladando un voluminoso bulto en el condominio donde compartía vivienda con Gutiérrez. Tras la desaparición de la mujer, la familia la señaló como principal sospechoso del crimen.

Él fue quien lo hizo. Hay demasiada evidencia como para que él pueda negarlo. Todo apunta y yo lo puedo asegurar que él es el culpable del homicidio de mi hermana”, declaró un familiar directo hace meses al revelarse los videos de las cámaras de seguridad.

Caso Sheyla Gutiérrez: Juzgado fija fecha de extradición para Cabrera a Estados Unidos

“Yo conversé con los dos, les dije que él tenía que estar tranquilo. Le digo: ‘Josimar, tienes que estar tranquilo, si amas a mi hija, tienes que cambiar’', manifestó la madre de la víctima.

Fueron varios días de la desaparición de Sheyla, pero la cámara de seguridad fue clave para su hallazgo. Las sábanas eras aparentemente iguales a la que utilizó el presunto feminicida para retirar el cuerpo aquel día.

Tenía denuncias por agresión

Según detalla la familia, en Lima la pareja enfrentó episodios de violencia, lo que motivó su salida del país tratando de dejar atrás los conflictos. Pese al traslado, la situación no mejoró. Tras cortar la relación, Sheyla Gutiérrez desapareció una semana antes de que Cabrera regresara al Perú junto a los tres hijos de ambos, quienes permanecen bajo la tutela de la abuela materna desde que se conoció el asesinato de la joven.

Caso Sheylla Gutiérrez: nuevos videos ponen bajo la lupa a su pareja tras desaparición en EE.UU.

Al aterrizar en el país sudamericano, Cabrera solo fue intervenido y continuó el proceso en libertad. Su detención y posterior traslado preventivo al penal de Ancón 1 constituyeron los pasos previos al proceso de extradición formal.

El mandato judicial dispone que Cabrera sea retirado de la prisión a las 7 de la mañana del día de la entrega y dado directamente a los agentes de Interpol. Desde ese momento, escoltado por oficiales del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, será conducido hasta el aeropuerto. Su traslado se efectuará en un vuelo comercial hasta territorio estadounidense, donde enfrentará cargos como presunto autor del homicidio de Sheyla Gutiérrez.

La búsqueda de Sheyla Gutiérrez y sus hijos continúa en Estados Unidos. Su madre en Perú asegura que la última llamada reveló la violencia que sufría a manos de su pareja. Foto:Facebook

Canales de emergencia

  • Línea 100: Servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, gestionado por el MIMP. Brinda orientación, apoyo psicológico y legal sobre casos de violencia familiar o sexual.
  • Chat 100: Plataforma en línea que ofrece orientación psicológica y consejería a través de chat, especializada en casos de violencia.
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Espacios de atención presencial y multidisciplinaria para víctimas de violencia. Existen en todo el país y permiten denunciar y recibir asistencia inmediata.
  • Línea 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP):Disponible las 24 horas para emergencias policiales y denuncias urgentes.

