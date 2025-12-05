Perú

Último cierre de la Costa Verde por Juegos Bolivarianos será este sábado 6 de diciembre: Tramos y hora del bloqueo

Este fin de semana se marcará el fin de los bloqueos en la Costa Verde, dispuestos para competencias internacionales que afectaron la movilidad en varios distritos de la capital

La Municipalidad de Lima anuncia el cierre total de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, afectando a miles de conductores. (Andina)

El sábado 6 de diciembre representará el último cierre de la Costa Verde con motivo de los XX Juegos Bolivarianos 2025, de acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Esta medida, tomada para garantizar la seguridad de los atletas y asistentes a las competencias deportivas, ha generado alteraciones evidentes en la circulación vial de la capital.

Durante la jornada final de bloqueos, el circuito de playas permanecerá inhabilitado entre Barranco y Chorrillos hasta la 1:00 p. m., en coincidencia con el desarrollo de la prueba de marcha atlética.

Las autoridades municipales explicaron que este cierre arranca el viernes 5 de diciembre a las 11:30 p. m. El tramo comprometido abarca bajadas estratégicas a la Costa Verde como Armendáriz.

La reapertura total de la Costa Verde está estimada entre la 1:00 y las 3:00 p. m. del sábado, tras la conclusión de la marcha atlética, lo que marcará el regreso paulatino a la normalidad para quienes circulan por esta arteria costera.

Quienes habitualmente usan la Costa Verde para desplazarse necesitarán ajustarse a las rutas de desvío vehicular propuestas por la MML para mitigar el impacto en el flujo de la ciudad.

Congestión vehicular se registra en Lima por los Juegos Bolivarianos| Foto: @mariobryceofic (X)/ Andina

Impacto en el tráfico y opciones para automovilistas

El cierre temporal de esta importante vía costera obliga a miles de conductores a buscar alternativas viales. Las rutas sugeridas en dirección a Chorrillos incluyen la avenida Costanera, Juan Bertolotto, armendáriz, Miguel Grau y José Olaya, así como conexiones por los malecones de la Marina, Cisneros y Reserva.

En el sentido opuesto, hacia el Callao, la MML recomendó transitar por avenidas como Ricardo Palma, José Pardo y 28 de Julio, al igual que tramos de Pérez Araníbar, Ejército y diversos jirones, de acuerdo a la logística descrita en los planes de desvío publicados.

Durante el viernes 5, antesala de este último cierre, la congestión vehicular en Lima alcanzó niveles inusuales. Vías principales como la Panamericana Sur, Panamericana Norte, Vía Expresa y avenida Evitamiento presentaron retrasos superiores a las dos horas en horas pico.

La situación empeoró debido al aumento de la movilidad en el contexto de fin de año y a la coincidencia con obras viales en varias zonas de la ciudad.

En redes sociales, usuarios denunciaron las complicaciones del tránsito. Frases como “el tráfico de Lima es un desastre” y referencias directas a los cuellos de botella en la avenida Javier Prado y el Malecón de la Marina reflejan el malestar ciudadano.

Trascendió que calles normalmente secundarias absorbieron una carga vehicular inusual, sumando presión a la logística urbana propia de un evento deportivo internacional.

Juegos Bolivarianos y operatividad urbana

La edición número veinte de los Juegos Bolivarianos, llamada oficialmente “Ayacucho-Lima 2025”, agrupa delegaciones de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela en pruebas olímpicas y paralímpicas, subrayando la integración sudamericana en el deporte.

Más allá del desempeño competitivo —como las 14 medallas obtenidas por el equipo peruano de surf—, la magnitud logística implica ajustes excepcionales en el tránsito y la seguridad pública.

Ante la inusual circulación en las arterias limeñas, la Municipalidad de Lima recomendó a los conductores “planificar sus recorridos, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal operativo”. Las restricciones buscan asegurar condiciones óptimas tanto para los atletas como para los espectadores y usuarios con movilidad reducida.

